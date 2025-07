พลัสฯ ปรับทัพใหญ่ภูเก็ต ขยายบริการ Property Management ดันเป็นฮับใหม่การอยู่อาศัยระดับพรีเมียม

"พลัส พร็อพเพอร์ ภูเก็ต" ปรับใหญ่รับการเติบโตการอยู่อาศัยระดับพรีเมียม ขยายบริการ Property Management ชูไลฟ์สไตล์เซอร์วิส

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด แม่ทัพของพลัสฯ ภูเก็ต เปิดเผยถึงการปรับทัพบริการด้าน Property Management ให้บริการหลังการขายด้านการอยู่อาศัยที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น พร้อมยกระดับสู่บริการระดับพรีเมียมเพื่อตอบโจทย์ตลาดบ้านพักและวิลล่าลักซ์ชัวรีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่มองหาที่อยู่อาศัยในเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตภูเก็ตในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่กำลังกลายเป็น “ฮับของโครงการที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม” อย่างชัดเจน ข้อมูลจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยระบุว่า ตลาดบ้านและวิลล่าระดับบนในภูเก็ตมีการเติบโตเฉลี่ย 5–8% ต่อปีในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันมูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ตในปี 2567 ก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15–20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นถึงดีมานด์ที่ยังแข็งแกร่งจากนักลงทุนทั้งในไทยและต่างชาติด้วยศักยภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่หันมาลงทุนในภูเก็ตมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือบริษัทแสนสิริ ซึ่งมีหลายโครงการระดับลักซ์ชัวรีที่ได้รับการดูแลหลังการขายโดยพลัสฯ อาทิ แคนวาส เชิงทะเล, เดอะ เทลส์ สตอรี่ วัน-บางโจ และสราญสิริ เกาะแก้ว รีทรีต และยังมีแผนขยายอีกหลายโครงการในพื้นที่ภูเก็ตไม่เพียงแค่การขยายตัวของผู้พัฒนาโครงการเท่านั้น ลูกค้าที่มีบ้านพักตากอากาศระดับพรีเมียมมีความต้องการใช้บริการ Property Management แบบครบวงจรเพิ่มมากขึ้นถึง 25-30% ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ประจำในประเทศไทย ที่มองหาบริษัทที่สามารถจัดการที่อยู่อาศัยให้ได้แม้เจ้าตัวไม่ได้อยู่ดูแลเองบริการ Property Management ของพลัสฯ จึงปรับให้มีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น พร้อมนำความรู้และความเชี่ยวชาญในตลาดภูเก็ตมาออกแบบบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าภูเก็ตอย่างตรงจุด โดยบริการหลังการขาย (After-Sale Service) อสังหาฯ นี้ ประกอบด้วยการบริหารจัดการที่พักอาศัย (Living Management) ดูแลโครงการที่พักอาศัย นิติบุคคลคอนโดและหมู่บ้าน ดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้โครงการดูดีเสมือนวันแรกที่เข้าอยู่อาศัย การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารและระบบวิศวกรรมอาคาร พร้อมทั้งสร้างคอมมูนิตี้การอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ให้โครงการมีมูลค่าเพิ่มในระยะยาวบริการพลัส คอนเซียจ (Plus Concierge) ดูแลด้านไลฟ์สไตล์และการอยู่อาศัย มีทั้งบริการแบบแพคเกจ และบริการรายครั้ง (On-demand) ให้ลูกค้าเลือกสรรได้เองตามต้องการ อาทิ บริการทำความสะอาด การทำสวน ล้างแอร์ ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ การขนย้ายกรณีย้ายเข้า-ออกบ้าน บริการจัดการด้านสาธารณูปโภค เช่น การรับชำระค่าน้ำ/ไฟ กรณีเจ้าของไม่อยู่บ้าน และช่วยจัดทำเอกสารคนเข้าเมือง (Immigration) ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าที่อยู่อาศัยเองและนักลงทุนที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและปล่อยเช่าดูแลความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีเอไอ (Artificial Intelligent: AI) และไอโอที (Internet of Things: IoT) ของ LIV-24 ผู้นำด้านโซลูชันสมาร์ทเทคของไทย มาช่วยยกระดับความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เช่น ระบบ AI CCTV Analytics, ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพระบบอาคาร เช่น น้ำ ไฟฟ้า ลิฟต์โดยสาร หากตรวจพบความผิดปกติ ระบบจะรายงานไปยัง Command Centre แบบเรียลไทม์ มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าอุ่นใจด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุดการันตีคุณภาพและมาตรฐานบริการด้วยสถาบัน Plus Eduplex ศูนย์การเรียนรู้ด้าน Property Management โดยจัดอบรมให้บุคลากรทุกคนของพลัสฯ มุ่งเน้นพัฒนาจุดที่เป็น Key Success ของบริการระดับพรีเมียม ตั้งแต่ดูแลด้านการแต่งกายและบุคลิกภาพ การกล่าวต้อนรับ การสื่อสารภาษาต่างประเทศ การดูแลทรัพย์สินมูลค่าสูง การเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศ และการทำให้ ‘มากกว่า’ ที่ลูกค้าคาดหวัง ซึ่งเราต้องการบ่มเพาะให้เป็นดีเอ็นเอของทีมงานพลัสฯ ทุกคนพลัสฯ เรารุกตลาดภูเก็ตมากว่า 18 ปี มีความเข้าใจลึกซึ้งในพื้นที่ภูเก็ตและประสบการณ์ตรงในการบริหารโครงการระดับพรีเมียม รวมไปถึงมาตรฐานการให้บริการที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง พลัสฯ จึงพร้อมเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ทั้งในการส่งมอบบริการ Property Management คุณภาพที่ออกแบบมาเพื่อภูเก็ตโดยเฉพาะ รวมไปถึง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภูเก็ตจากจุดหมายด้านการท่องเที่ยว สู่การเป็นศูนย์กลางใหม่ของการอยู่อาศัยพรีเมียมในระดับภูมิภาค.