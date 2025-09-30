xs
Tiktok จัดงาน “Tiktok Tech Fest” 2025 ครั้งแรกในประเทศไทย! สร้างปรากฏการณ์เทศกาลเทคโนโลยี 3C ครั้งยิ่งใหญ่ของคนรุ่นใหม่

Tiktok จัดงาน “Tiktok Tech Fest” 2025 ครั้งแรกในประเทศไทย! สร้างปรากฏการณ์เทศกาลเทคโนโลยี 3C ครั้งยิ่งใหญ่ของคนรุ่นใหม่ นำทุกเทรนด์ผสานเทคโนโลยี ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ ไว้ที่เดียว
Tiktok สร้างก้าวสำคัญครั้งแรกในประเทศไทย จัดงาน “Tiktok Tech Fest” 2025 เทศกาลเทคโนโลยี 3C สุดยิ่งใหญ่ของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ไม่ใช่เพียงแพลตฟอร์มบันเทิง แต่เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนการผสมผสานระหว่าง ‘เทคโนโลยี ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์’ ไว้ในที่เดียว รวบรวมครีเอเตอร์ตัวท็อป และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทย อาทิ ‘ใหม่ - ดาวิกา โฮร์เน่’, ‘ยูโร - ยศวรรธน์ ทะวาปี’ และนักไลฟ์สตรีมชื่อดังอย่าง ‘วิน วิลเลียม’ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างเทรนด์เทคโนโลยีใหม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น GOOJODOQ, TNW, และ ENCHEN
Tiktok Tech Fest เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภค – นักพัฒนา – แบรนด์ ได้พบปะกัน โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างระบบนิเวศ หรือ Ecosystem เทคโนโลยี พร้อมยกระดับบทบาทไทยในเวทีเทคโนโลยีโลก โดยเทรนด์ ‘3C Tech’ (Computer, Communication, Consumer Electronics) เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในปีนี้ มีทิศทางมุ่งไปที่ AI – Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), IoT – Internet of Things , Wearable (อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ) รวมไปถึงการเชื่อมต่อระหว่างโลกจริงและโลกดิจิทัล รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ชาญฉลาด และตอบโจทย์เฉพาะบุคคลมากขึ้น นอกจากนี้เทรนด์ ‘3C’ (Creativity, Commerce, Community) ก็ยังคงเป็นหัวใจหลักของงานนี้ ไม่เป็นเพียงแค่เทรนด์หรือกระแส แต่คือการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ โดย Creativity จุดประกายให้เกิด Community และเมื่อ Community แข็งแกร่ง ก็จะช่วยขับเคลื่อน Commerce ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
ภายในงาน Tiktok Tech Fest ยังได้สัมผัสกับความตื่นตาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย สินค้านวัตกรรมใหม่ๆ จากแบรนด์คุณภาพที่ผสานกับเทรนด์แห่งยุคได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น ‘GOOJODOQ’ แบรนด์ที่มุ่งมั่นในการมอบโซลูชันที่เป็นมากกว่าอุปกรณ์เสริม คือเป็นเพื่อนคู่ใจในชีวิตประจำวันสำหรับคนที่มีสไตล์ ตั้งแต่พัดลมพกพา หูฟัง พาวเวอร์แบงก์ ปากกาอัจฉริยะ ไปจนถึงโปรเจกเตอร์ ทุกผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น สนุกขึ้นและเป็นตัวเองในแบบที่ไม่เหมือนใคร ‘TNW’ แบรนด์ที่แข็งแกร่งในวงการ 3C ช่วยให้ทุกคนใช้งานด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไมค์ไร้สาย

ขาตั้งกล้องแบบพกพา ไม้เซลฟี่ไร้สาย ไฟถ่ายภาพ เป็นต้น และ ‘ENCHEN’ คือแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเอง ซึ่งโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สวยงาม การใช้งานที่ตอบโจทย์ และราคาที่คุ้มค่า โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างชุมชนของผู้ใช้งานที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้ และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านช่องทางดิจิทัล
ในอีก 1-3 ปีข้างหน้า เทรนด์ ‘3C Tech’ (Computer, Communication, Consumer Electronics) จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันแบบ Digital-First การที่อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันได้ และการที่คนไทยเปิดรับเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเปิดประตูสู่โอกาสให้ธุรกิจไทยก้าวสู่ตลาดโลก



















