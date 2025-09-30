Tiktok จัดงาน “Tiktok Tech Fest” 2025 ครั้งแรกในประเทศไทย! สร้างปรากฏการณ์เทศกาลเทคโนโลยี 3C ครั้งยิ่งใหญ่ของคนรุ่นใหม่ นำทุกเทรนด์ผสานเทคโนโลยี ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์ ไว้ที่เดียว
Tiktok สร้างก้าวสำคัญครั้งแรกในประเทศไทย จัดงาน “Tiktok Tech Fest” 2025 เทศกาลเทคโนโลยี 3C สุดยิ่งใหญ่ของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ไม่ใช่เพียงแพลตฟอร์มบันเทิง แต่เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนการผสมผสานระหว่าง ‘เทคโนโลยี ความบันเทิง และไลฟ์สไตล์’ ไว้ในที่เดียว รวบรวมครีเอเตอร์ตัวท็อป และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทย อาทิ ‘ใหม่ - ดาวิกา โฮร์เน่’, ‘ยูโร - ยศวรรธน์ ทะวาปี’ และนักไลฟ์สตรีมชื่อดังอย่าง ‘วิน วิลเลียม’ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างเทรนด์เทคโนโลยีใหม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น GOOJODOQ, TNW, และ ENCHEN
Tiktok Tech Fest เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภค – นักพัฒนา – แบรนด์ ได้พบปะกัน โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างระบบนิเวศ หรือ Ecosystem เทคโนโลยี พร้อมยกระดับบทบาทไทยในเวทีเทคโนโลยีโลก โดยเทรนด์ ‘3C Tech’ (Computer, Communication, Consumer Electronics) เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในปีนี้ มีทิศทางมุ่งไปที่ AI – Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์), IoT – Internet of Things , Wearable (อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ) รวมไปถึงการเชื่อมต่อระหว่างโลกจริงและโลกดิจิทัล รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ชาญฉลาด และตอบโจทย์เฉพาะบุคคลมากขึ้น นอกจากนี้เทรนด์ ‘3C’ (Creativity, Commerce, Community) ก็ยังคงเป็นหัวใจหลักของงานนี้ ไม่เป็นเพียงแค่เทรนด์หรือกระแส แต่คือการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ โดย Creativity จุดประกายให้เกิด Community และเมื่อ Community แข็งแกร่ง ก็จะช่วยขับเคลื่อน Commerce ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
ภายในงาน Tiktok Tech Fest ยังได้สัมผัสกับความตื่นตาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย สินค้านวัตกรรมใหม่ๆ จากแบรนด์คุณภาพที่ผสานกับเทรนด์แห่งยุคได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น ‘GOOJODOQ’ แบรนด์ที่มุ่งมั่นในการมอบโซลูชันที่เป็นมากกว่าอุปกรณ์เสริม คือเป็นเพื่อนคู่ใจในชีวิตประจำวันสำหรับคนที่มีสไตล์ ตั้งแต่พัดลมพกพา หูฟัง พาวเวอร์แบงก์ ปากกาอัจฉริยะ ไปจนถึงโปรเจกเตอร์ ทุกผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น สนุกขึ้นและเป็นตัวเองในแบบที่ไม่เหมือนใคร ‘TNW’ แบรนด์ที่แข็งแกร่งในวงการ 3C ช่วยให้ทุกคนใช้งานด้วยอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไมค์ไร้สาย
ขาตั้งกล้องแบบพกพา ไม้เซลฟี่ไร้สาย ไฟถ่ายภาพ เป็นต้น และ ‘ENCHEN’ คือแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเอง ซึ่งโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สวยงาม การใช้งานที่ตอบโจทย์ และราคาที่คุ้มค่า โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างชุมชนของผู้ใช้งานที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและราคาที่เข้าถึงได้ และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านช่องทางดิจิทัล
ในอีก 1-3 ปีข้างหน้า เทรนด์ ‘3C Tech’ (Computer, Communication, Consumer Electronics) จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันแบบ Digital-First การที่อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันได้ และการที่คนไทยเปิดรับเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเปิดประตูสู่โอกาสให้ธุรกิจไทยก้าวสู่ตลาดโลก