รางวัลวิจัยแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ 2568 โดย “ผศ.ดร.เดวิด มกรพงศ์” มุ่งสู่เวทีโลก เป็นผลงานด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์นวัตกรรมของไทยได้รับรางวัลในเวทีนานาชาติ และรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญ เช่น ดิจิทัล การเกษตรอัจฉริยะ วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี AI ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและมีผลกระทบสูง
ดร.เดวิด จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) ด้านวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเลือกต่อยอดความรู้ในฐานะนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผลงานของเขาไม่เพียงแต่ผ่านการทดสอบจริงในภาคสนาม แต่ยังได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ Top Tier ของโลก ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำว่า “นวัตกรรมไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศใด”
"นวัตกรรมนำไทย" สู่การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมในประเทศไทย เพื่อให้ประเทศก้าวหน้าไปในระดับสากล โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
*รางวัลที่สร้างคุณค่ามากกว่าเกียรติยศ*
การได้รับรางวัลในปีนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ถ้วยรางวัลหรือเกียรติบัตร แต่สะท้อนว่า นวัตกรรมของคนไทยสามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริง เพิ่มการจ้างงานให้กับแรงงานไทย ลดการนำเข้าเทคโนโลยีต่างประเทศ เปิดประตูสู่รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร
สิ่งเหล่านี้คือ “ผลลัพธ์ที่จับต้องได้” ของการวิจัยที่ไม่ได้หยุดอยู่บนกระดาษ แต่ถูกนำมาประยุกต์ใช้จริงในสังคม และก้าวไปสู่อนาคต: Smart City & Green City*
การพัฒนาสมาร์ทซิตี้คือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมุ่งเน้น 7 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม การเดินทาง พลังงาน เศรษฐกิจ การดำรงชีวิต พลเมือง และการบริหารภาครัฐ เพื่อสร้างเมืองที่น่าอยู่ ยั่งยืน และประชาชนมีส่วนร่วม
แม้จะประสบความสำเร็จด้านนวัตกรรมปศุสัตว์แล้ว แต่ ดร.เดวิด ไม่หยุดอยู่แค่นั้น เป้าหมายต่อไปของเขาคือการผลักดัน AI for Smart City และ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเมืองสีเขียว เพื่อสร้าง กรุงเทพมหานครที่น่าอยู่ เมืองสีเขียว และเมืองดิจิทัลแห่งอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดวิด มกรพงศ์ ก้าวขึ้นแท่นอีกหนึ่ง “คนต้นแบบ” ของวงการนวัตกรรมไทย หลังคว้า รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2568 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) รางวัลอันทรงเกียรตินี้ไม่ได้สะท้อนเพียงความสำเร็จส่วนบุคคล แต่ยังเป็น “ภาพแทน” ของศักยภาพนักวิจัยไทยที่สามารถสร้างผลงานเทียบเท่าสากล และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจได้จริง
*จุดเริ่มต้นจาก “ความเข้าใจเกษตรกร” สู่การสร้างนวัตกรรม AI*
สิ่งที่ทำให้ผลงานของ ดร.เดวิด แตกต่าง คือ แรงบันดาลใจที่ไม่ได้เกิดจากห้องแล็บ แต่เกิดจากทุ่งหญ้าและคอกโคนมไทย
เขาเล่าว่า การลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทำให้เห็นถึงความจริงอันโหดร้ายของต้นทุนการผลิตที่สูง และการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ เกษตรกรจำนวนมากจึงอยู่ในสภาพ “ทำงานหนักแต่ไม่มีกำไร” สิ่งนี้จุดประกายให้เขาตั้งคำถามว่า “ทำไมเราคนไทยถึงสร้างเทคโนโลยีของตัวเองไม่ได้?”
คำถามนั้นกลายเป็นแรงผลักดันให้เขามุ่งหน้าสู่เส้นทางการวิจัยด้าน AI และ Internet of Things (IoT) เพื่อแก้ปัญหาการจัดการปศุสัตว์ในเขตร้อนชื้นอย่างตรงจุด
*จากจุฬาฯ สู่เวทีวิจัยระดับโลก*
งานวิจัยหลายชิ้นของเขาและทีมได้ผ่านการทดลองจริง และพร้อมต่อยอดสู่การใช้งานในระดับเมือง เพื่อทำให้เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็น “วิถีชีวิตใหม่” ของคนเมือง เรื่องราวของ ดร.เดวิด จึงไม่ใช่เพียงข่าวความสำเร็จ แต่เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เชื่อมั่นว่า “ถ้าเรากล้าฝัน และลงมือทำ ความฝันนั้นสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้”
ประเด็นสำคัญด้านนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ "นวัตกรรมนำไทย"
* การเติบโตทางเศรษฐกิจ: นวัตกรรมช่วยสร้างธุรกิจใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างงานที่มีมูลค่าสูง
* การยกระดับคุณภาพชีวิต: นวัตกรรมสามารถนำมาแก้ปัญหาสังคม สร้างความสะดวกสบาย และเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน
* ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก: การมีนวัตกรรมที่แข็งแกร่งจะช่วยให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายและก้าวขึ้นเป็นผู้นำในระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผศ.ดร.เดวิด มกรพงศ์