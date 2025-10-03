SPU มหา'ลัยแรก คว้า "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ" การันตี 95.12% เรียนจบมีงานทำทันที ยอด นศ.ใหม่เพิ่มขึ้น 2 เท่าใน 5 ปี

ม.ศรีปทุม (SPU) สร้างประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งแรกคว้า “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2568 ด้านองค์กรนวัตกรรม” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จากการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรที่ Flexibility และ Dynamic เชื่อมโยง AI กับการเรียนรู้รายบุคคล พร้อมสร้างบัณฑิตที่กว่า 95.12% มีงานทำทันทีหลังเรียนจบ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยครองใจ Gen Z มีนักศึกษาใหม่กว่า 70% เลือกสมัครเข้าศึกษาต่อก่อนประกาศผล TCAS
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Dynamic University – Innovator of Professional Development จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านนวัตกรรม ที่เน้นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ส่งมอบ “คุณค่าที่แตกต่าง” เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและอุตสาหกรรมด้วยคำตอบที่ใช้งานได้จริง พร้อมรอบด้าน และมุ่งมั่น “สร้างคนให้พร้อมทำงานจริง” ด้วยแนวคิด เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง โดยล่าสุดมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2568 ด้านองค์กรนวัตกรรม จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยมี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเป้าประสงค์ที่ชัดเจนในการพัฒนากำลังคน โดยเฉพาะการพัฒนาคนรุ่นใหม่ของ SPU ที่มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนานักศึกษาแต่ละกลุ่มที่มีความหลากหลาย ทั้งเป้าหมาย ความต้องการ ความถนัด และบุคลิกภาพ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรที่มีความ Flexibility และ Dynamic ผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างเต็มรูปแบบในหลักสูตร
นอกจากนี้ยังมี AI Tutor ของแต่ละรายวิชา ที่ทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ส่วนตัว ช่วยเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งยังมี AI ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์บุคลิกภาพ ศักยภาพ และความต้องการของนักศึกษา เพื่อออกแบบเส้นทางการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ภายใต้แนวคิด “Personal Life Design” โดยมีตัวอย่างของการเชื่อมโยง AI 3 ตัว คือ ‘พี่เปอร์’ ‘พี่ฟิว’‘พี่จ็อบ’ ในการเป็นผู้ช่วย 24 ชั่วโมงสำหรับ นศ.ปี 1 เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นตัวตนของนักศึกษา นำไปสู่ กระบวนการเรียนรู้ เฉพาะตัว ไปจนถึงการหางานและการทำงานในอนาคต อย่างเป็นระบบ ดังนี้
1.‘พี่เปอร์ ’ AI ช่วยวิเคราะห์บุคลิกภาพ (Analytical Personality) หรือ MBTI ที่ช่วยค้นหาตัวตน ความชอบความถนัด แรงบันดาลใจ
2.‘พี่ฟิว’ เพื่อนเรียน 24 ชั่วโมงในรายวิชา ‘Future Skill’ ที่จะรับไม้ต่อจาก ‘พี่เปอร์’ ที่เข้าใจตัวตนของ
นักศึกษา ให้คำแนะนำการเรียนรายวิชา Future Skill ได้อย่างละเอียดในรูปแบบที่ตรงกับตัวตนของ นศ.
3.พี่จ็อบ’ Job เชื่อมโยงนักศึกษาสู่เส้นทางการทำงาน เป็น AI ที่นำข้อมูลของนักศึกษาทั้งสิ่งที่เรียน สิ่งที่ชอบและตัวตนของ นศ. ไปค้นหางานที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา
"เร็วๆ นี้ ผลงานการใช้เอไอในการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนนี้ กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการ Ed Tech คือ การเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดผลงานระดับนานาชาติ QS Reimagine Education Awards ประเภท AI in Education จาก 1,600 ผลงานทั่วโลก ที่คาดว่าจะประกาศผลการตัดสินในช่วงเดือนธันวาคม 2568" ดร.รัชนีพรกล่าว
ดร.รัชนีพรกล่าวว่า การสร้างกำลังคนให้พร้อมสู่ตลาดแรงงานที่คุณภาพสูง เป็นโจทย์สำคัญที่ SPU ยึดมั่นเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดมา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน สร้างสรรค์ความรู้สู่การมีรายได้ ให้เป็นวงจรของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ Earn To Learn ที่สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ใช้โจทย์จริงจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม มาทำเป็น Project ระหว่างเรียน สร้างเป็นผลงานคุณภาพแบบมืออาชีพ ที่มีอาจารย์เป็นโค้ช โครงการนี้เป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และเป็นการเก็บประสบการณ์จริงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน ต่อยอดพัฒนาทักษะให้พร้อมทำงานทันทีที่จบการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนด้วยการสร้าง Ecosystem ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Earn to Learn นี้ด้วยการสร้าง Platform และระบบเพื่อการรับงานจากหลายหลายธุรกิจอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษา เช่น
- Sim Agency เอเจนซี่ผู้ให้บริการด้านกิจกรรมและ event แบบครบวงจร โดยคณะนิเทศศาสตร์
- Rub Job แพลตฟอร์มที่รวมฟรีแลนซ์คุณภาพ โดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
- Bus Work แพลตฟอร์ม Community ที่รวบรวมนักศึกษาที่มีทักษะทางธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ecommerce โดยคณะบริหารธุรกิจ
- D Club ศูนย์สร้างสรรค์ผลงานดิจิทัลจากนักศึกษา รับงานสร้างสรรค์ผลงานสื่อดิจิทัล โดย คณะดิจิทัลมีเดีย
- B Unit บริษัทจำลอง ที่มุ่งให้นักศึกษาได้ทำงานจริงในฐานะสถาปนิก กับลูกค้าภายนอก โดยคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์
- Bim Club ศูนย์รวม นักศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) ในงานออกแบบก่อสร้าง รับงานด้านแบบและการบูรณะอาคาร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.รัชนีพรกล่าวว่า SPU มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเน้นย้ำมาตลอดว่า ความสำเร็จและรางวัลที่ได้ตลอดมา มาจากผลสัมฤทธิ์ที่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน นั่นคือ นักศึกษาที่เราภาคภูมิใจ โดย SPU ตั้งใจปูเส้นทางสู่ความสำเร็จให้นักศึกษา ตั้งแต่บันไดก้าวแรก และการได้รับรางวัลฯ ในครั้งนี้ ยิ่งทำให้มั่นใจว่า แนวทางของเรา หลักสูตรของเรา ได้สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ ถือเป็นรางวัลของชาวศรีปทุมทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนด้วยกันมาอย่างยาวนาน ดังนั้นรางวัลนี้ไม่ใช่เพียงของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร แต่เป็นของนักศึกษา SPU ทุกคนด้วย เราภูมิใจที่ได้สร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานจริง และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งอนาคต” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจอย่างแท้จริง
ดร.รัชนีพรกล่าวว่า ในเวทีเดียวกันนี้ ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถคว้าได้มาอีก 1 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ (Economic Innovation Award) จากผลงาน “ระบบบริหารจัดการ Chiller Plant อัจฉริยะด้วย AIoT Command Center พร้อมรับประกันผลประหยัด” โดยเป็นผลงานที่อาจารย์ ร่วมกับกลุ่มศิษย์เก่า และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมพัฒนา ภายใต้ บริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด ซึ่งสะท้อนศักยภาพด้านวิศวกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ อีกไม่นาน เรากำลังเดินหน้าสู่การเป็น Gen Alpha University มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต ที่ผสาน เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายอุตสาหกรรม อย่างไร้รอยต่อ
เป้าหมายของเรา คือ การสร้างบัณฑิตที่ไม่เพียง ‘พร้อมทำงานจริง’ แต่ยัง ‘พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลง’ ทั้งในสังคมและภาคธุรกิจ SPU จึงไม่หยุดอยู่เพียงการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่ ที่เน้น AI + Industry + Innovation เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของโลกอนาคต และตอบโจทย์เด็กรุ่นใหม่ (DEK71 และ Gen Alpha) ที่จะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อีกทั้งมีแนวทางส่งเสริมให้น้อง ๆ กลุ่มเปราะบาง ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือเลือกเรียนไปแล้วไม่ตอบโจทย์ความต้องการ ทาง SPU เปิดกว้างเพื่อต้อนรับนักศึกษาที่เคยหลุดจากระบบด้วยเหตุต่างๆ ให้ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ในโครงการ Welcome Back เพื่อลดช่องว่างการกลับสู่ระบบการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการพัฒนากำลังคน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทางเพจ www.facebook.com/SPUsripatumuniversity และเว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/