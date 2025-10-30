อสังหาฯลดราคากระหน่ำ ร่วมงาน‘มหกรรมขายบ้าน’ส่งท้ายปี 68 เร่งโอนโครงการ - ลุ้นมาตรการ’อนุทิน’ส่งปีหน้า

มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ณ Exhibition Hall 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นการผนึกกำลังของ 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่มีสมาชิกอยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาฯ รวมกัน น่าจะมีขนาดถึง 10% ของจีดีพี ได้จัดงานมหกรรมบ้านฯอย่างยิ่งใหญ่ ที่จะได้ฤกษ์เปิดความคึกคักในวันนี้ (30 ต.ค.) ถึง 2 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งถือเป็น ”มหกรรมขายบ้าน”ครั้งใหญ่ ที่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระดมโครงการที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโครงกาคคอนโดมิเนียม โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด มาจัดโปรเด็ดๆ แบบจบดีลกันภายในงาน เพื่อกระตุ้นยอดขายและเร่งยอดโอนกรรมสิทธิ์ภายในไตรมาส 4 ปี 2568 เร่งปิดหีบ ผลักดันให้รายได้ ยอดโอนฯ เข้าเป้าตามแผนงานที่ประกาศไว้ตลอดทั้งปี 68
ซึ่งจะว่าไปแล้ว ทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 68 ก็มีสัญญาณของการชะลอตัวลงต่อเนื่องมาจากช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่เติบโตลดต่ำลง ภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ภาคการลงทุนที่เติบโตไม่ได้อย่างเต็มที่ ภาคการเงิน โดยธนาคารพาณิชย์ ยังคงเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ตัวเลขที่ “การถูกปฏิเสธสินเชื่อ” ในกลุ่มตลาดที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท ลงมา มีตัวเลขที่สูง โดยเฉพาะกลุ่มราคา 3 ล้านบาทลงมา สูงไม่ต่ำกว่า 60-70% บวกกับ ลูกค้า (ผู้ขอสินเชื่อ) ก็พิจารณาในเรื่องความสามารถตนเองแล้ว มีการขอยกเลิกยื่นกู้กับสถาบันการเงิน ยิ่งกดดันให้ดีเวลลอปเปอร์ ต้องทำการตลาดขายคอนโดมิเนียม บ้าน ซ้ำ 2-3 รอบ ต้นทุนที่ทำให้ มาร์จิ้น อาจจะลดลง หรือในบางโครงการ มาร์จิ้นของผู้ประกอบการ “บางลง” ได้
โดยนายองคฤทธิ์ พรหมโยธี ประธานจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงสินค้าด้านที่อยู่อาศัย แต่ยังเป็น “สนามนโยบาย” ที่ภาคอสังหาฯ จะจับตาทิศทางการทำงานของรัฐบาลใหม่ว่า จะขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจใดเป็นแรงส่งสำคัญในปี 2569 โดยปีนี้เป็นความท้าทายคือการส่งไม้ต่อจากครั้งความสำเร็จการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 47 ที่ผ่านมา จากการสร้างยอดขายสูงสุดในประวัติการณ์กว่า 20,000 ล้านบาทมาแล้ว
“หัวใจสำคัญของการจัดงานปีนี้คือ การเชื่อมโยงดีมานด์ของผู้บริโภคกับซัพพลายจากผู้ประกอบการ ในจังหวะที่ตลาดกำลังรอฟังทิศทางนโยบายรัฐ โดยงานนี้ไม่เพียงดึงดูดผู้ซื้อบ้านครั้งแรก แต่ยังตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการอัพเกรดที่อยู่อาศัย และยังดึงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ” นายองคฤทธิ์ กล่าวและย้ำว่า “ผู้ประกอบการมองงานครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการปลุกกำลังซื้อ และสร้างแรงส่งต่อยอดไปถึงต้นปีหน้า”
สิ่งที่น่าจับตาคือเทรนด์ผู้บริโภคและตลาดต้นปี 2569 ไม่ว่าจะเป็นดีมานด์จากคนรุ่นใหม่ ที่มองหาที่อยู่อาศัยราคาจับต้องได้ กลุ่มอัพเกรดที่ย้ายจากคอนโดสู่บ้านเดี่ยว รวมทั้งนักลงทุนที่สนใจอสังหาฯไทยว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย กลุ่มตลาดต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และยุโรป ที่มองหาบ้านพักตากอากาศและที่อยู่อาศัยเพื่อเกษียณในไทย ทั้งหมดนี้ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางตลาดในปี 2569
เปิด 5 แรงหนุน ดันมหกรรมบ้านฯคึกคัก
หากให้มองวิเคราะห์แนวโน้มความสำเร็จจากทางนโยบายรัฐ ท่องเที่ยวและตลาดต่างชาติ เป็นที่คาดการณ์ได้ว่า ความสำเร็จของงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 จะได้แรงหนุนจากปัจจัยหลัก 5 ประการ ได้แก่
1.มาตรการภาครัฐ: คาดว่าจะมีการออกนโยบายใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง รวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อเร่งกำลังซื้อ
2.ภาพรวมเศรษฐกิจไทย มีสัญญาณฟื้นตัวจากการลงทุนและการบริโภคเอกชน
3.ภาคการท่องเที่ยว: คาดว่าปี 2569 ไทยจะต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 40 ล้านคน
4.ตลาดลูกค้าต่างชาติ: ความต้องการอสังหาฯไทยยังคงสูง โดยเฉพาะในทำเลกรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ และ สุดท้าย ทางผู้จัดงาน 3 สมาคม ยังมีสิทธิพิเศษ อาทิ เช่น ส่วนลดเงินสด เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมมูลค่ากว่า 8.4 แสนบาท
ด้านนายคมสัน วุฒิพงศ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 กล่าวเสริมว่า ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen X ไม่ได้มองหาที่อยู่อาศัยเพียงเพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน คุณภาพชีวิต และความคุ้มค่าในระยะยาว คาดว่า จะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 30,000 - 40,000 คน ตลอด 4 วัน
เอพี ไทยแลนด์ ที่สุดของข้อเสนอ
จ่ายน้อยกว่านาทีนี้...ไม่มีอีกแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในฟากของผู้ประกอบการ ต่างออกโปรโมชั่นสุดพิเศษ ร่วมวงปลุกตลาดบรรยากาศตลาดอสังหาฯในงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ กันอย่างคึกคัก โดยมีการผนึกกับพันธมิตรกับสถาบันการเงิน ในการนำเสนอแคมเปญทางการเงินที่จูงใจ ลดภาระ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และการผ่อนให้กับผู้ซื้อ
มาดูที่แบรนด์อสังหาฯรายใหญ่ ที่มีคอนเซ็ปต์ชัดเจน “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” จาก บมจ.เอพี ไทยแลนด์
นายกิตติเชษฐ์ สถิตย์นพชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาดองค์กรและดิจิทัล บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า ภารกิจหลักของ AP คือการส่งมอบ ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’ ซึ่งในปัจจุบันลูกค้ามองหา ‘ทางเลือกที่ดีและคุ้มค่าที่สุด’ ในการตัดสินใจซื้อบ้านครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด และช่วยให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของบ้านคุณภาพจากเอพี ได้ง่ายและสะดวกสบายกว่าที่เคย เอพีจึงจัดดีลครั้งพิเศษกับ ‘AP BUY NOW, PAY LESS’ ที่จัดขึ้นเฉพาะงานมหกรรมบ้านและคอนโดในครั้งนี้เท่านั้น
“ความมุ่งมั่นของ เอพี ไทยแลนด์ กับข้อเสนอพิเศษ ‘AP BUY NOW, PAY LESS’ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การมอบข้อเสนอที่คุ้มค่าสูงสุดในงานมหกรรมฯ แต่เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบ Living Quality ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันไปของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ ‘จ่ายน้อยลง’ แต่ได้ ‘พื้นที่ชีวิตคุณภาพ’ ในทุกตารางนิ้ว ผ่านทุกโครงการในเครือเอพี ด้วย 4 ความคุ้มค่า” ได้แก่ จ่ายน้อยกว่า พร้อมส่วนลดสูงสุดกว่า 10 ล้านบาท, ผ่อนน้อยกว่า เริ่มต้นเพียงล้านละ 800 บาท/เดือน, จองน้อยกว่า ด้วยเงินจองเริ่มต้นเพียง 900 บาท (เฉพาะในงานมหกรรมฯ เท่านั้น), ดาวน์น้อยกว่า เริ่มต้นเพียง 4,900 บาท ให้คุณยกกระเป๋าเข้าบ้านหลังใหม่ได้เร็วกว่าที่ฝัน
สำหรับผู้ที่มองหาที่สุดของ “บ้านที่เข้าใจชีวิต” กับดีลพิเศษสำหรับบ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่ ราคาเริ่มต้น 4 – 50 ล้านบาท* ด้วยข้อเสนอ “จ่ายน้อยกว่า” รับส่วนลดสูงสุดถึง 10 ล้านบาท
“จองน้อยกว่า” เพียง 3,999 บาท และรับฟรีข้อเสนอพิเศษ ทองคำมูลค่ารวมสูงสุดกว่า 1 ล้านบาท ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อน 0% นาน 1 ปี พร้อม Hot Unit ราคาดีที่สุด อาทิ THE CITY จรัญฯ – ปิ่นเกล้า ราคาพิเศษเพียง 33,500,000 บาท จากราคาปกติ 43,500,000 บาท (ลด 10 ล้านบาท)
ที่สุดของ 90 โครงการ ทาวน์โฮมและบ้านแฝดเอพี คุ้มค่าเต็มราคา ผ่อนสบายสุดขีด ในราคาที่เข้าถึงได้จริง ราคาเริ่มต้น 1.45 – 26 ล้านบาท
ในงานมหกรรมฯ ครั้งนี้ เอพีเตรียมข้อเสนอที่ทำให้ “ผ่อนน้อยกว่า” ด้วยอัตราผ่อนเริ่มต้นเพียง ล้านละ 800 บาท/เดือน พร้อมสิทธิ์ “จองน้อยกว่า” เฉพาะในงานมหกรรมฯ เพียง 900 บาท* ช่วยปลดล็อกทุกภาระทางการเงิน พร้อมคัดสรร Hot Unit ราคาดีที่สุด อาทิ PLENO TOWN วงแหวน – รังสิต คลอง 7 ราคาพิเศษ 1.45 ล้านบาท จากราคาปกติ 1.99 ล้านบาท
ที่สุดของ 19 คอนโดเอพี ใกล้รถไฟฟ้า ราคาเริ่มต้น 1.69 – 20.9 ล้านบาท ฟรี! ส่วนกลางสูงสุด 10 ปี คุ้ม! แพ็กเกจแถมเพิ่มสูงสุด 500,000 บาท และเฉพาะในงาน! รับฟรีบริการแม่บ้านนาน 2 ปี
”พฤกษา มหาดีล” จองเพียง 499 บาท
แจกทองทุกหลัง ส่วนลดร่วมกว่า 200 ล้าน
นายธีระ ทองวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พฤกษาเดินหน้าปลุกกำลังซื้อในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ด้วยแคมเปญ ‘พฤกษา มหาดีล’ ที่รวมบ้านและคอนโดมิเนียมคุณภาพกว่า 100 โครงการทั่วประเทศ
แคมเปญ “พฤกษา มหาดีล” แจกใหญ่ มอบความพิเศษแบบจัดเต็ม จองเริ่มเพียง 499 บาท มอบ ทองคำทุกหลัง มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท ส่วนลดบ้านและคอนโดรวม 200 กว่าล้านบาท มีบ้านยูนิตพิเศษ ส่วนลดสูงสุดถึง 4.9 ล้านบาท และ ของแถมสูงสุด 15 รายการ อาทิ ฟรี ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าจดจำนอง ค่าประกันมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ค่าบริการสาธารณะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และจัดสวน เป็นต้น
นอกจากนี้ ลูกค้า 100 สิทธิ์แรกที่จองและโอนตั้งแต่ 30 ตุลาคม ถึง 28 พฤศจิกายน 2568 จะได้รับ iPhone 17 ความจุ 256 GB มูลค่า 29,900 บาท ฟรี เฉพาะในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 เท่านั้น
โดยตัวอย่างยูนิตพิเศษ จากโครงการไฮไลท์ ในงาน อาทิ พาทิโอ กรุงเทพกรีฑา – วงแหวน ราคาปกติ 14.8 ล้านบาท ลดพิเศษเหลือเพียง 9.9 ล้านบาท , ภัสสร ศรีนครินทร์ – เทพารักษ์ โครงการใหม่ เปิดตัวในงาน ราคาเริ่มต้น 8.9 ล้านบาท เป็นต้น
แสนสิริ เปิดสนาม แชมป์เปี้ยนดีล ลดสูงสุด 10 ล้าน
แสนสิริพร้อมลุย! มอบดีลแห่งชัยชนะ พร้อมโปรโมชันที่สุดแห่งปี เปิดเกมรุก คุ้มทุกยูนิต แบบไม่มีต่อเวลา กับ Sansiri Arena แชมป์เปี้ยนดีล ลดสูงสุด 10 ล้าน พร้อมดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมชวนสปอนเซอร์หลัก ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และเอสบี ดีไซน์สแควร์ รวมถึงพาร์ตเนอร์สำคัญ ได้แก่ อาริ (ARI) เปิดประสบการณ์การเข้าชมบูธรูปแบบใหม่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามการแข่งขัน
Sansiri Arena แชมป์เปี้ยนดีล ลดสูงสุด 10 ล้าน พบโครงการตัวเต็งเข้าร่วมทั้งหมด 108 โครงการ ราคาเริ่มต้นที่ 9 แสนบาท – 40 ล้านบาท
มาพร้อมกับ บิ๊กเซอร์ไพรส์ คว้าตั๋ว BIG MATCH สู่แอนฟิลด์! กับ 2 รางวัลใหญ่ TOP SPENDER & LUCKY DRAW ลุ้น Exclusive Trip บินลัดฟ้า เปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลก ระดับ BIG MATCH สู่สนามแอนฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ชมศึก ลิเวอร์พูล vs เชลซี แบบติดขอบสนาม ใน Executive VIP Box Seat รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท โดยจะประกาศผลภายในงานที่บูธแสนสิริ ในวันอาทิตย์ที่ 2 พ.ย. 2568 เวลา 19.00 น.
และเตรียมพบกับดีลเด็ดระดับแชมป์เพิ่มเติม เฉพาะภายในงานเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น จองเริ่ม 999 บาท , ส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท, ดอกเบี้ย 0%, ผ่อนต่ำ 2,000/เดือน ,ฟรี! ทุกค่าใช้จ่าย, ฟรี! ค่าจดจำนอง ฟรี! ค่าส่วนกลาง สูงสุด 2 ปี , ฟรี! เฟอร์ฯ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งจับฉลากหลังจอง รับส่วนลดเพิ่มทุกยูนิต และกิจกรรมนาทีทอง รับของพรีเมี่ยม มูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านบาท
นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) กล่าวว่า ตลาดบ้านแนวราบในปี 2568 แม้จะต้องเผชิญความท้าทายในหลายปัจจัย แต่ก็ยังมีกลุ่มกำลังซื้อที่ต้องการที่อยู่อาศัยคุณภาพเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้มีการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ และต้องการที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่ใช้ได้อย่างคุ้มค่าระยะยาว
ปัจจุบันสัญญาณบวกในภาคเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐ ยังคงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการขยายตัวของตลาดบ้านแนวราบของไทย ทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายทางการเงินที่เอื้อต่อการซื้อบ้าน ขณะเดียวกันสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ต่างให้ความสำคัญกับสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย ผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษและการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV (Loan to Value) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ง่ายยิ่งขึ้น
ซึ่งในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งล่าสุด สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านคุณภาพ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษภายในงาน ด้วยส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท และรับเพิ่ม iPhone 17 มูลค่า 29,900 บาท สำหรับผู้ที่จองภายในงาน
ดีลออปชั่นนอกงานมหกรรมบ้านฯ
อย่างไรก็ตาม ทางผู้ประกอบการบางราย ก็มีโปรโมชั่น ที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานมหกรรมบ้านฯ อาทิเช่น บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จัดงาน “ PERFECT DEAL of the year 2025
ดีลเด่น ราคาดี ต้องที่ เพอร์เฟค เท่านั้น!!”
โดย ราคาดี ลดสูงสุด 5 ล้าน แปลงเด็ด คัดบ้านแปลงพิเศษ ทำเลเด่น ใกล้รถไฟฟ้า ใกล้ทางด่วน ฟรี! ทุกค่าใช้จ่ายวันโอน พิเศษ..ลงทะเบียนก่อนจองรับ xxx
เพอร์เฟค เพลส 6 ทำเล เริ่ม 5 - 15 ล้าน ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5 ล้าน , เพอร์เฟค พาร์ค 10 ทำเล เริ่ม 3.59 - 7 ล้าน ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 3 ล้าน , โมดิ วิลล่า 12 ทำเล เริ่ม 2 - 6 ล้าน ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2 ล้าน 4 ทำเล เริ่ม 2.29 - 6 ล้าน ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2 ล้าน รีบจองก่อนพลาดโอกาสสุดคุ้มแห่งปี! ภายใน 28 ธ.ค.นี้เท่านั้น.