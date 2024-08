"ขายได้ให้เลย" ออริจิ้นฯ ดึงอินฟลู-ลูกบ้าน-คนทั่วไปปั้นยอดขาย

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า

ดิ ออริจิ้น (The Origin) ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ (Origin Plug & Play) ออริจิ้น เพลย์ (Origin Play) ออริจิ้น เพลส (Origin Place) ไนท์บริดจ์​ (KnightsBridge) โซ ออริจิ้น (So Origin) ไปจนถึงพาร์ค ออริจิ้น (Park Origin) ครอบคลุมทำเลทั้งโซนย่านใจกลางธุรกิจ (CBD) และย่านใจกลางธุรกิจใหม่​ (New CBD) เช่น พร้อมพงษ์ ทองหล่อ พญาไท สาทร พระราม 9 โครงการใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีเหลือง สายสีชมพู หลากหลายสถานี ตลอดจนโครงการในต่างจังหวัด ตั้งแต่แถบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น บางแสน ศรีราชา ระยอง หัวเมืองท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต Campus Condo โซนใกล้มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ ยังครอบคลุมทั้งคอนโดฯ ทั่วไป และคอนโดฯ เลี้ยงสัตว์ได้ ภายใต้ Origin PetFamily

กล่าวว่า“ในช่วง COVID-19 เรามีแคมเปญ Everyone Can Sell ที่เปลี่ยนพนักงานทุกคนทุกตำแหน่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ นำเสนอสินค้าที่อยู่อาศัยไปยังกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง ช่วง พ.ค.-มิ.ย.ที่ผ่านมา เรามีแคมเปญ ORIGIN LIVE รับล้าน เปิดทาง Influencer มาช่วยกันขายออนไลน์รับค่าคอม ทั้ง 2 แคมเปญ สร้างยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์กลับมาได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะบุคคลเหล่านี้รู้ใจ รู้ปัญหา และรู้ความต้องการของคนรอบตัวหรือผู้ติดตามที่กำลังสื่อสารด้วยดีที่สุด จึงทำให้สามารถนำเสนอสินค้าออกไปได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น การเปิด Origin Affiliate Club จะเป็นการต่อยอดจากทั้ง 2 แคมเปญนี้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง” นายอภิสิทธิ์ กล่าวทั้งนี้เช่นอีกด้วยสำหรับจุดแข็งของ Origin Affiliate Club ประกอบด้วย 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.มีโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรอยู่ในทำเลที่หลากหลาย สมาชิกคลับสามารถเลือกได้ 2.มีโครงการหลากหลายเซกเมนต์ หลากหลายระดับราคา ช่วยให้สมาชิกเลือกแนะนำได้ตามความถนัดของตัวเอง 3.สามารถทำได้ง่าย แค่ review, post, share พร้อมแนบลิงก์ส่วนตัว และส่งรายชื่อของผู้ที่สนใจเข้ามาในระบบ 4.มีกิจกรรมมากมายให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม