TKN ผนึก MAJOR ตั้งบริษัทร่วมทุนขายป๊อปคอร์นลุยนอก

เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง เดินหน้าตามกลยุทธ์ ‘GO Broad’ ขยายผลิตภัณฑ์ Non-seaweed อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างพอร์ตฯ Family of Snacks ล่าสุดประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป หรือ MAJOR ผู้นำธุรกิจภาพยนตร์และความบันเทิงครบวงจรของไทย จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “บจ. ทีเคเอ็น แอนด์ เมเจอร์ ป๊อปคอร์น” เพื่อรุกตลาดข้าวโพดคั่วแบบซองพร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat Popcorn) ภายใต้แบรนด์ “POPCORN MAJOR” เตรียมเปิดตัวรสชาติใหม่ “หมึกย่างสไปซี่ เร็ว ๆ นี้ คาดเริ่มรับรู้รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนตั้งแต่ ไตรมาส 4 ปี 2568 พร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ Non-Seaweed เป็น 10% อีก 3-5 ปี
นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสาหร่ายทะเลแปรรูปทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” รวมถึงขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินตามกลยุทธ์ 'GO Broad' เพื่อขยายฐานธุรกิจกว้างขึ้นผ่านการพัฒนาสินค้านวัตกรรมกลุ่มใหม่ ๆ (Innovation Food) และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สาหร่าย (Non-seaweed) เข้าสู่ตลาด โดยมองเห็นศักยภาพการเติบโตของแบรนด์ ‘POPCORN MAJOR’ ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อปี 2566 โดยพัฒนาจากป๊อปคอร์นโรงหนังมาอยู่ในรูปแบบซองเข้าสู่ตลาดขนมขบเคี้ยว (สแน็ก) ส่งผลให้เข้าถึงผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน (Everyday life) ได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเห็นโอกาสและช่องว่างการตลาดที่สามารถเติบโตได้จากการที่มีผู้เล่นหลักในตลาดเพียงรายเดียว
TKN จึงได้เดินหน้ารุกขยายธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ล่าสุด บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในนาม ‘บริษัท ทีเคเอ็น แอนด์ เมเจอร์ ป๊อปคอร์น จำกัด’ เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต จัดซื้อ และจัดจำหน่ายข้าวโพดคั่วแบบซองพร้อมรับประทาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “POPCORN MAJOR” ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดย TKN ถือหุ้น 51% และ MAJOR ถือหุ้น 49% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งการร่วมทุนครั้งนี้ จะใช้ความเชี่ยวชาญจาก TKN ในการเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในด้านรสชาติใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนในด้านการตลาด การกระจายสินค้า และส่งเสริมการขยายธุรกิจดังกล่าวไปยังตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันในระยะยาว
“การจัดตั้งบริษัทย่อยในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของทั้ง 2 บริษัท โดยเรามองเห็นศักยภาพการเติบโตของแบรนด์ ‘POPCORN MAJOR’ และโอกาสการเติบโตตลาดข้าวโพดคั่ว (ป๊อปคอร์น) บรรรจุถุงในประเทศ ที่มีมูลค่าตลาดรวม 400 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงได้ผสานความแข็งแกร่งของ MAJOR ที่มีแบรนด์ป๊อปคอร์นโรงหนังที่แข็งแกร่ง เป็นซิกเนเจอร์ที่มีเอกลักษณ์ความอร่อยไม่เหมือนใคร กับ TKN ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสแน็กชั้นนำของประเทศไทยและเป็นผู้นำตลาดสาหร่ายทอดกรอบ โดยจุดเด่นของ ‘POPCORN MAJOR’ นอกจากรสชาติ ได้ออกแบบแพ็กเกจที่เก็บรสชาติความหอม กรอบ อร่อยได้ทุกที่ทุกเวลา มุ่งขยายฐานกลุ่มลูกค้าที่ชอบกินป๊อปคอร์น โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจป๊อปคอร์น และยังเป็นการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ POPCORN MAJOR ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย” นายอิทธิพัทธ์ กล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TKN กล่าวเพิ่มว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ POPCORN MAJOR มี 3 รสชาติหลัก ได้แก่ รสชีส (Cheese), ออริจินอล (Original) และข้าวโพดปิ้ง (Grilled Corn) และยังมีรสชาติพิเศษอีกหนึ่งรสชาติ คือ รสโนริสาหร่าย (Nori Seaweed ) พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมออกรสชาติใหม่ในเร็ว ๆ นี้ คือ รสหมึกย่างสไปซี่ (Spicy Grilled Squid ) และคาดว่าจะทยอยออกรสชาติใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมพิจารณาพัฒนาขนาดและแพ็กเกจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ชอบความหลากหลายของรสชาติ และการรับประทานที่เน้นการพกไปได้ทุกที่ สามารถแบ่งปัน (Sharing) เพื่อเป็น "Snack" ของทุกคนในทุกเอนจอยย์โมเมนต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมเดินหน้าทำกิจกรรมการตลาดอย่างเข้มข้น จะเริ่มโฟกัสตลาดในประเทศเป็นหลัก โดยเตรียมวางจำหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade (MT) และ Traditional Trade (TT) ขณะที่ตลาดต่างประเทศอยู่ระหว่างการศึกษาตลาด โดยมีประเทศเป้าหมายในกลุ่มอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้จดทะเบียนเครื่องหมายฮาลาลไว้แล้ว
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากบริษัทร่วมทุนดังกล่าวตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2568 โดยตั้งเป้ายอดขายในปีแรกไม่ต่ำกว่า 238 ล้านบาท และคาดว่าจะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Non-seaweed ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นเป็น 10% จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนไม่ถึง 5% ของรายได้รวม
นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR กล่าวว่า “การร่วมทุนในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญที่ท้าทาย คือ การผนึกกำลังระหว่างสองผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่าง แต่สามารถเกื้อหนุนกันได้อย่างลงตัว เมเจอร์นำจุดแข็งจากแบรนด์ ‘เมเจอร์ ป๊อปคอร์น’ ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนรักการชมภาพยนตร์ ด้วยเอกลักษณ์ความอร่อยเฉพาะตัวที่แตกต่างจากป๊อปคอร์นทั่วไป ซึ่งเป็นรสชาติแห่งประสบการณ์ที่ผู้บริโภครู้จักและจดจำได้”
นอกจากนี้ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากจุดเริ่มต้นของ เมเจอร์ ป๊อปคอร์น ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แบรนด์ได้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจโรงภาพยนตร์ โดยการต่อยอด “ความอร่อยในโรงหนัง” สู่ “ขนมพร้อมทานในชีวิตประจำวัน” และได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคในวงกว้าง ขณะที่ TKN นำความเชี่ยวชาญด้านการผลิต การพัฒนารสชาติ การตลาด และเครือข่ายจัดจำหน่ายทั่วประเทศ มาช่วยขยายช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
สำหรับความร่วมมือในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท ทีเคเอ็น แอนด์ เมเจอร์ ป๊อปคอร์น จำกัด จึงเป็นการสร้าง Synergy ระหว่างผู้นำด้านความบันเทิงและผู้นำตลาดสแน็กได้อย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากจะช่วยต่อยอดแบรนด์ ‘POPCORN MAJOR’ ให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับทั้งสองฝ่าย ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ การขยายช่องทางจัดจำหน่าย และการยกระดับมาตรฐานการผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสององค์กรเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน
“MAJOR เชื่อมั่นว่าการร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ที่แข็งแรง สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับความยั่งยืนของสังคม พร้อมขับเคลื่อนแบรนด์ “POPCORN MAJOR” ให้เป็นสัญลักษณ์ของ ‘ความสุขที่แบ่งปันได้ในทุกโมเมนต์’ อย่างแท้จริง” นายวิศรุต กล่าว