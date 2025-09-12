แฟนคลับกรี๊ด “เจ๊เกล” เปิดตัวมาดใหม่ พร้อมแม่ชมพู่ อารยา เป็น “เถ้าแก่เกล” ในงาน “เถ้าแก่น้อย x เถ้าแก่เกล Snack Party”

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ตอกย้ำความเป็น No.1 ตลาดสาหร่ายในประเทศไทย ล่าสุดสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง เปิดตัว “น้องแอบิเกล” ในมาดใหม่ ควงคู่มาพร้อม “แม่ชมพู่ อารยา” ที่แฟนคลับต้องกรี๊ด เพราะไม่เคยเห็นน้องแอบิเกลในมุมน่ารักแบบนี้มาก่อน กลายเป็น ”เถ้าแก่เกล“ ในงาน ”เถ้าแก่น้อย x เถ้าแก่เกล Snack Party“ ทำเอาแฟนคลับแห่กันมาให้กำลังใจ เถ้าแก่เกล กันอย่างคับคั่ง ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
กับการเปิดตัว เถ้าแก่เกล เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ เถ้าแก่น้อย เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคในกลุ่ม Family โดยเฉพาะ ซึ่งชั่วโมงนี้ ขวัญใจของทุกครอบครัว ไม่มีใครเกินต้านเจ๊เกล ที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสไปซะหมด และเมื่อมี เถ้าแก่เกล งานนี้ก็จะขาด แม่ชมพู่ อารยา ไปไม่ได้เช่นกัน เพราะแม่ลูกซุปตาร์ เค้าจับมือมาแบบแพ็คคู่เสมอ กลายเป็นพรีเซนเตอร์คู่ใหม่ของ เถ้าแก่น้อย ที่ครอบครัวนี้ เค้ามาตะโกนดังๆบอกทุกคนว่า “เถ้าแก่น้อย สาหร่ายสำหรับชมและครอบครัว ลูกกินได้ แม่กินด้วย“
งานนี้ เถ้าแก่เกล เลยขอโชว์ฝีมือการทำอาหารด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก ให้ทุกคนได้ดูเป็นขวัญตาว่า อาหารที่ใช้สาหร่ายเถ้าแก่น้อย เป็นส่วนประกอบนั้น อร่อยเกินห้ามใจ จน “ลูกกินได้ แม่กินด้วย“ จริงๆ ทั้งเมนูข้าวปั้นสาหร่าย และ ข้าวหน้าแซลม่อนโรย Topping เป็นมุมสุดน่ารักและความสามารถอันน่าทึ่งของ เถ้าแก่เกล ที่ทำแฟนคลับตะลึง เพราะไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งทุกคน ก็สามารถทำตาม เถ้าแก่เกล นำสาหร่ายเถ้าแก่น้อย ไปประกอบอาหารอร่อยๆได้อีกหลากหลายเมนู โดยกลุ่มสินค้าหลักที่โฟกัสได้แก่
1. กลุ่ม Topping สาหร่ายโรยหน้า ที่นำ สาหร่ายแท้ๆ มาผ่านสูตรเฉพาะของเถ้าแก่น้อย และปรุง
รสชาติให้เหมาะกับผู้โภคทุกเพศทุกวัย ได้ประโยชน์จากสาหร่าย เติมเต็มมื้ออาหารได้เป็นอย่างดี
2. สาหร่ายอบ เถ้าแก่น้อย สาหร่ายคุณภาพตามมาตราฐาน เถ้าแก่น้อย อบด้วยน้ำมันรำข้าวให้ได้กลิ่นหอม
เฉพาะ และดีต่อสุขภาพ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย จะทานเป็นขนม หรือ คู่กับอาหารก็ได้
3. สาหร่ายย่าง สูตรเฉพาะของเถ้าแก่น้อย ด้วยสาหร่ายคุณภาพย่างไฟอ่อนๆ ผสานด้วยซอสสูตรพิเศษ
ของเถ้าแก่น้อย ให้ความกรอบ เขี้ยวเพลิน
พร้อมกันนั้นผู้ร่วมงาน ”เถ้าแก่น้อย x เถ้าแก่เกล Snack Party“ ยังได้รับชมโฆษณาตัวใหม่ของ 2 พรีเซนเตอร์เถ้าแก่น้อย ก่อนใครเพื่อนภายในงาน พร้อมโชว์สุดพิเศษของคู่แม่ลูกซุปตาร์ ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับจนลั่นงานกันเลยทีเดียว ภายในงานยังมีโซนกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้ง
-โซน Snack Doll ที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจำลองการทำสาหร่ายใส่ซองเถ้าแก่น้อยได้
-โซน Sticker Pop up Booth ผู้ที่ซื้อสินค้าเถ้าแก่น้อยสามารถมาร่วมถ่ายภาพเพื่อรับสติ๊กเกอร์ limited Edition ที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น
-โซน Snack Set ที่มีการจำหน่ายอาหารเมนูพิเศษ ทานคู่กับสาหร่ายเถ้าแก่น้อย
-โซนจำหน่ายสินค้า เซ็ตพิเศษ เพื่อรับ Special Benefit ร่วมกิจกรรมภายในงาน
-โซนถ่ายภาพน่ารักๆ จากทาง เถ้าแก่น้อย และ เถ้าแก่เกล
แม่ชมพู่ อารยา - น้องแอบิเกล 2 พรีเซนเตอร์ใหม่เถ้าแก่น้อย กล่าวว่า “ครอบครัวของชม ใส่ใจสุขภาพและเอาใจใส่เรื่องอาหารการกินของทุกคนในครอบครัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะน้องแอบิเกล ชอบทานสาหร่ายเถ้าแก่น้อยมาก เพราะติดใจในรสชาติที่อร่อย และถูกใจชมมากๆ ตรงที่แม้จะเป็นสาหร่าย แต่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ทานได้ทานดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะ” ชมพู่ อารยา กล่าว
คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราเลือก แม่ชมพู่ อารยา และน้องแอบิเกล มาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ เพราะ
กลยุทธ์และแผนทางธุรกิจปีนี้ของเถ้าแก่น้อย ต้องการเจาะตลาดผู้บริโภคเน้นกลุ่ม Family คู่แม่ลูกซุปตาร์ที่ใครๆ ต่างก็รักและชื่นชม จึงเหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นของเถ้าแก่น้อย ที่อยากให้ทุกครอบครัวได้ทานของอร่อย พร้อมได้คุณค่าทางอาหาร” คุณอิทธิพัทธ์ กล่าว
งานนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้อิ่ม อร่อย สนุก พร้อมเก็บภาพโมเมนต์สุดประทับใจ และฟินกันถ้วนหน้า สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ สาหร่ายอบ สาหร่ายท๊อปปิ้ง และสาหร่ายย่าง ของเถ้าแก่น้อย ได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป หรือติดตามข่าวสารของเถ้าแก่น้อยได้ที่ Facebook: Taokaenoi Club
