บจก. ฌาน นิรามิสสุข แนะนำ 2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพ “น้ำมันรำข้าวเพลิน” และ “THAM น้ำแร่ธรรมชาติ”

บริษัท ฌาน นิรามิสสุข จำกัด จับมือ บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดตัวสินค้า แนะนำ 2 สินค้าคุณภาพ น้ำมันรำข้าวเพลิน (Plearn) และ THAM (ธรรม) น้ำแร่ธรรมชาติ ชูจุดแข็งเรื่องแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และในทุกกระบวนการผลิตได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม สร้างงานและรายได้ให้ชุมชน และทุกการซื้อ คือการได้มีส่วนบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส
ภายในงาน จัดขึ้น ณ อาคารพรีเมียร์ ปาร์คได้รับเกียรติจาก นายเอกภัท เตมียเวส ประธานกรรมการบริษัท ฌาน นิรามิสสุข จำกัด ในกลุ่มบริษัทน้ำมันพืชเพลิน นำคณะผู้บริหารให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมี นายพิฑูรย์พึ่งวิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายงานขายและนางสาวปัทมา ศรีอริยนันท์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสสินค้าคู่ค้า และตัวแทนจากบริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเข้าร่วมงาน
นายเอกภัท เตมียเวส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฌาน นิรามิสสุข จำกัด เปิดเผยภายในงานถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ใหม่ว่า ที่ผ่านมากลุ่มน้ำมันพืชเพลิน เราได้ทำโครงการส่งเสริมเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือปลูกข้าวยั่งยืนและทำให้เกษตรสามารถขายข้าวได้ราคาดีขึ้นจึงได้ริเริ่มทำโครงการดังกล่าวร่วมกับกลุ่มเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ จนได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวเพลิน ที่ดีต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม ตามสโลแกนที่ว่า เพลิน...น้ำมันรำข้าว กำเนิดจากธรรมชาติ สู่สุขภาพที่ยั่งยืน”
สำหรับ THAM น้ำแร่ธรรมชาติ เป็นน้ำแร่จากแหล่งน้ำพุเย็นใต้ดิน ดอยพุทธอุทยานจังหวัดเชียงราย แหล่งต้นน้ำที่สูงที่สุดในประเทศไทย บริสุทธิ์ อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุมากมาย และไม่มีฟลูออไรด์ โดยบริษัท ธรรมเบฟเวอเรจ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำแร่THAM ได้เข้าไปพัฒนา ปลูกป่า เพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำร่วมกับผู้คนในชุมชน โดยบริษัท ธรรมฯได้จัดสรรงบประมาณเข้าไปลงทุนในการสร้างโรงงาน พร้อมเครื่องจักรในการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อให้น้ำแร่ THAM มีคุณภาพได้มาตรฐาน ที่สำคัญบริษัทธรรมฯ ยังได้จ้างงานคนในชุมชนเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และแบ่งปันผลกำไรให้กับสมาชิกในชุมชนอีกด้วย
“นอกจากนี้ บริษัทธรรมฯ ยังได้จัดตั้งกองทุนน้ำแร่ธรรม โดยนำรายได้ของบริษัทฯจากการขายทุกๆขวดๆ ละ 0.25 สตางค์ ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อจากช่องทางใดๆ ไปทำการบริจาคให้กับองค์กรการกุศล และองค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสังคมไทยในด้านต่างๆ ตลอดไปจนกว่าน้ำแร่ THAM (ธรรม) จะไม่มีจำหน่าย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน หรือด้อยโอกาส รวมทั้งในด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมทำให้สังคมไทยดีขึ้นกว่าเดิม ในแบบที่ตนเองพอจะมีกำลังทำได้ เพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสินค้าทั้ง 2 ตัวนี้ คือ เรื่องราวมวลชนที่เป็นกำลังหนุน หัวใจและปณิธานของบริษัทฯที่อยากพัฒนาสินค้า ที่ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ ตั้งแต่เกษตร คนในชุมชน จนถึงผู้บริโภค เรียกได้ว่าได้แบ่งปันจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ที่สำคัญทุกการซื้อสินค้าของเรา นับเป็นการที่ทุกท่านได้มีส่วนช่วยสังคมและเพื่อนมนุษย์ ทำให้สินค้านี้มีชีวิต เพราะได้สร้างสิ่งแวดล้อมให้สินค้านี้คงอยู่”
“ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่พันธมิตรทางธุรกิจ อย่าง บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้งจำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพสูงในการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดได้เข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้เราอย่างเป็นทางการ ทำให้ยิ่งเชื่อมั่นว่า จะทำให้ปณิธานที่เราตั้งไว้ สำเร็จเป็นรูปธรรมได้เร็วยิ่งขึ้น” นายเอกภัท ทิ้งท้าย
นับเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ที่น่าชื่นชม เพราะไม่เพียงแต่จะมีคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ความปรารถนาดี ที่จะมีส่วนพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น