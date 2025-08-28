“Din Restaurant and Jazz Bar” ลิ้มรสอาหารสไตล์โฮมคุกกิ้ง ในแจ๊สบาร์สุดชิล

ลิ้มลองอาหารแบบโฮมคุกกิ้ง อิ่มอร่อยกับเมนูแบบรสมือแม่ ทั้งอาหารไทยและนานาชาติ ที่ “Din Restaurant and Jazz Bar” ถนนดินสอ พร้อมบรรยากาศแจ๊สบาร์สุดชิล ในย่านเมืองเก่าสุดคลาสสิก
เสียงเพลงแจ๊สคลอเบาๆ กับบรรยากาศร้านสไตล์คลาสสิก กวักมือเชื้อเชิญให้เราเดินเข้ามาสู่ “Din Restaurant and Jazz Bar” ที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรมบ้านตึกดิน ถนนดินสอ
ในช่วงกลางวัน ที่นี่อาจจะดูเงียบสงบ เหมาะกับการลองลิ้มอาหารอร่อยๆ ไปพร้อมๆ กับการปล่อยใจให้ผ่อนคลาย แต่ในยามค่ำคืนบรรยากาศจะดูคึกคักขึ้น ท่ามกลางผู้คน แสงสี และเสียงเพลง รวมถึงเครื่องดื่มอันหลากหลาย และแน่นอนว่ายังสามารถอิ่มอร่อยไปกับเมนูน่าลิ้มลองได้เช่นกัน
Din Restaurant and Jazz Bar เป็นพื้นที่ที่ตั้งใจให้นักชิมไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือเพื่อนฝูงได้มีที่สังสรรค์ แฮงเอาต์แบบอบอุ่น สนุกสนาน กับร้านอาหารสไตล์โฮม คุกกิ้ง โดยการรังสรรค์ฝีมืออาหารของ “เชฟนก” ณมน จรุงกลิ่น ผู้รักในการทำอาหารจนเปิด Chef’s Table ที่เลื่องลือความอร่อยในหมู่นักชิมทั้งชาวไทยและต่างชาติ
มีเมนูไฮไลต์ทั้งอาหารไทยและเทศที่เป็นสูตรของครอบครัวมากมายหลายเมนู และยังมีเครื่องดื่มค็อกเทลสูตรพิเศษจาก Mixologist และบาร์เทนเดอร์ฝีมือระดับแชมป์ จิบเคล้าเสียงบรรเลงเพลงแจ๊ส โดยจะมีวงดนตรีแจ๊สเล่นสด ทุกค่ำคืนวันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์ พร้อมนักร้องเสียงดีที่คอแจ๊สต้องหลงรัก
เสิร์ฟเมนูแรกเบาๆ ด้วย สลัดบีทรูท (320 บาท++) ที่ใช้บีทรูททั้งหัวนำไปอบ และดองน้ำส้มบัลซามิกสูตรของทางร้าน กินคู่กับเฟตต้าชีส มะเขือเทศสด องุ่น และอัลมอนด์สไลด์ เป็นสลัดที่กินแล้วอร่อยสดชื่นมากๆ
ต่อด้วย เนื้อสันในแล่บางเสิร์ฟพร้อมซอสพอนสึ (450 บาท++) จานนี้เป็นเนื้อสันในออสเตรเลีย นำมากริลล์ อบ แล้วแช่เย็น จากนั้นสไลด์บางๆ ทอปด้วยน้ำมันมะกอก เสิร์ฟพร้อมซอสพอนสึผสมกับมัสตาร์ดสูตรของทางร้าน กินคู่กับแตงกวาดองและบีทรูทดอง
มาลองเมนูซุปกันบ้าง ซุปหัวหอม (320 บาท++) เป็นซุปใสสไตล์ฝรั่งเศส ใช้น้ำสต๊อกจากการต้มกระดูกเนื้อ หอมใหญ่สีแดงผสมกับหอมใหญ่สีขาว ผัดจนกลายเป็นสีน้ำตาลเสิร์ฟร้อนๆ ทอปด้วยชีส 4 ชนิด แล้วนำไปเบิร์นไฟให้หน้าสีน้ำตาลสวย ซุปหอมๆ กลมกล่อมด้วยน้ำสต๊อกที่เคี่ยวอย่างดี ได้ความหวานจากหอมใหญ่
หอยเชลล์อบเนยกระเทียม (380 บาท++) ใช้หอยเชลล์นำเข้าตัวใหญ่ นำมาอบพร้อมกับบัตเตอร์ซอส ทอปด้วยพาเมซานชีน กินคู่กับขนมปังเนื้อนุ่ม รสชาติออกหวานนิดๆ ตัวหอยเชลล์สดหวานเนื้อแน่น หอมเนย
พอร์คชอปซอสครีมเห็ดเสิร์ฟพร้อมมันบด (550 บาท++) เมนูนี้ใช้พอร์คชอปนำมากริลล์แล้วอบอีกครั้ง ราดด้วยซอสครีมเห็ดหอมๆ มันๆ ทอปด้วยพาเมซานชีสแล้วนำเข้าไปอบอีกเล็กน้อย เสิร์ฟพร้อมกับมันบดโฮมเมดเนื้อนุ่มเนียน เนื้อพอร์คชอปนุ่มหอมอร่อย
มาลองอาหารไทยกันบ้าง เมนูห้ามพลาดคือ กุ้งแม่น้ำทอดเกลือ เสิร์ฟพร้อมข้าวผัดมันกุ้ง (485 บาท++) ที่นี่จะใช้กุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่ ทอดในน้ำมันรำข้าวที่ดีต่อสุขภาพ ปรุงตามสูตรเฉพาะ ส่วนตัวข้าวนั้นใช้ข้าวหอมมะลินำมาผัดกับน้ำมันกุ้ง เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ด และผักสลัดสดๆ กุ้งแม่น้ำเนื้อเด้งแน่น หอมมันกุ้ง รสชาติเค็มนิดๆ กินพร้อมกับข้าวผัดหอมๆ เพิ่มความจัดจ้านอีกนิดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ด
อีกจานพลาดไม่ได้คือ ผัดไทยกุ้งแม่น้ำ (450 บาท++) ที่ร้านจะเคี่ยวซอสสูตรพิเศษเอง เป็นซอสสามรส ใส่กระเทียม หอมแดง และความเผ็ดจากพริกแห้ง นำซอสมาผัดกับเส้นจันท์ ใส่เครื่องผัดไทยแบบครบเครื่อง ทอปด้วยกุ้งแม่น้ำผัดกับซอสผัดไทย ตัวเส้นเหนียวนุ่ม ได้รสชาติเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ดนิดๆ เนื้อกุ้งหวานเด้ง
เติมความเข้มข้นด้วย แกงเขียวหวานเนื้อ เสิร์ฟพร้อมโรตี (380 บาท++) เลือกเนื้อน่องลายของไทย เน้นที่มันน้อยเอ็นเยอะ นำมาเคี่ยวกับกะทิสดจนนุ่ม แล้วผัดกับเครื่องแกงเขียวหวานตามสูตรของทางร้าน จะมีความเข้มข้นหอมสมุนไพร เนื้อน่องลายนุ่มๆ กรึบๆ กินคู่กับโรตีกรอบนอกนุ่มใน
นอกจากที่ชิมไปแล้ว ยังมีจานแนะนำอีกหลายเมนู เช่น ปีกไก่ยัดไส้ (350 บาท++) หมูโสร่ง (320 บาท++) สตูลิ้นวัว (580 บาท++) แกงส้มขาหมูคากิผักกาดดอง (350 บาท++) แกงรัญจวนเนื้อตุ๋น (370 บาท++) บีฟเวลลิงตัน (400 กรัม / 2,900 บาท++) เป็นต้น
* * * * * * * * * * * * * *
“Din Restaurant and Jazz Bar” ตั้งอยู่ภายในโรงแรมบ้านตึกดิน ถนนดินสอ เขตพระนคร กทม. สามารถจอดรถได้ด้านข้างโรงแรม (เป็นที่จอดรถเอกชน ค่าจอดชั่วโมงละ 40 บาท) ร้านเปิดทุกวัน เวลา 11.00-24.00 น. (สำหรับอาหารเช้า เสิร์ฟถึงเวลา 15.30 น.) โทร. 09-8634-2666 Facebook : Din Restaurant and Jazz Bar
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline