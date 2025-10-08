CMAN ลงนามซื้อหุ้นPT Bukit Bunea60%

เคมีแมน ได้เข้าลงนามในสัญญาการซื้อหุ้นแบบมีเงื่อนไข และสัญญาร่วมทุน กับ"PT Citatah Tbk" ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งอินโดนีเซีย และ Mr. Taufik Johannes ผู้ก่อตั้ง CTTH เพื่อเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ใน PT Bukit Bunea มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 336 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนหลายอย่าง คาดเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2569
นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN แจ้งว่า CMAN ได้เข้าลงนามในสัญญาการซื้อหุ้นแบบมีเงื่อนไข และสัญญาร่วมทุน กับ PT Citatah Tbk (CTTH) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งอินโดนีเซีย และ Mr.Taufik Johannes ผู้ก่อตั้ง CTTH เพื่อเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ใน PT Bukit Bunea (BB) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CTTH ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 10.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 336 ล้านบาท โดยการเข้าลงทุนครั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนหลายอย่าง ที่ต้องดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จ และคาดว่าการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2569
โดยBB เป็นเจ้าของสัมปทานเหมืองหินปูนเคมีคุณภาพสูงในเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย บนพื้นที่ 141 เอเคอร์ หรือ 353 ไร่ และ CTTH ดำเนินธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมเหมืองและการผลิตหินอ่อนที่มีประสบการณ์มากกว่า 33 ปีในเกาะสุลาเวสี ภายใต้สัญญาดังกล่าว CMAN และ CTTH เห็นชอบร่วมกันที่จะสร้างโรงงานผลิตปูนไลม์ขนาดใหญ่ ที่มีกำลังการผลิตรวม 500,000 ตันต่อปี ตามแผนธุรกิจระยะกลาง โดยจะเริ่มจากเฟส 1 กำลังการผลิตรวม 200,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ การลงทุนในเฟส 1 คาดว่าจะใช้เงินลงทุน ประมาณ 25-30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และการลงทุนสำหรับกำลังการผลิตรวม 500,000 ตันต่อปี จะใช้เงินลงทุนมากกว่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
สำหรับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ CMAN ในการเดินหน้าสู่การขยายตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2–3 ปีข้างหน้า อินโดนีเซียเป็นตลาดที่มีศักยภาพและกำลังเติบโต โดยมีความต้องการปูนไลม์มากกว่า 3 ล้านตันต่อปี และมีการนำเข้ากว่า 1 ล้านตันต่อปี ความได้เปรียบของโครงการนี้มาจากการผสานจุดแข็งระหว่างแหล่งหินปูนเคมีคุณภาพสูง ต้นทุนถ่านหินที่ต่ำ ทำเลบนเกาะสุลาเวสี และเทคโนโลยีการผลิตระดับโลก ซึ่งทั้งหมดจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันระยะยาวในการเจาะตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าวยังสอดคล้องโดยตรงกับนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ช่วงปลายน้ำ (downstream industries) เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าของประเทศอีกด้วย
“CMAN มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายการผลิตที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรารู้สึกยินดีอย่างมากที่จะเริ่มผลิตและจำหน่ายปูนไลม์ในอินโดนีเซีย ซึ่งจะกลายเป็นประเทศที่ห้าของกลุ่มเคมีแมน ต่อจากประเทศไทย ออสเตรเลีย เวียดนาม และอินเดีย เราขอขอบคุณ CTTH และครอบครัว Johannes สำหรับความเป็นมืออาชีพและความมุ่งมั่นตลอดช่วงการหารือ และตั้งตารอความสำเร็จร่วมกันในอนาคต การร่วมมือครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้” นายอดิศักดิ์ กล่าว