นักการเมืองไทยดูไว้!อินโดฯยอมหั่นสิทธิพิเศษส.ส. หลังประท้วงเดือดเผาอาคาร-ปล้นบ้านสมาชิกสภาฯ

บรรดาพรรคการเมืองต่างๆของอินโดนเซีย เห็นพ้องหั่นสิทธิประโยชน์ของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จากการเปิดเผยของประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ในวันอาทิตย์(31ส.ค.) ในความพยายามสยบความเดือดดาลของการประท้วงต่อต้านรัฐบาล ที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 5 ราย ในเหตุความรุนแรงครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษในประเทศแห่งนี้
การประท้วงเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันจันทร์(25ส.ค.) โดยพวกผู้ชุมนุมคัดค้านสิ่งที่เรียกว่าการจ่ายผลตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงที่อยู่อาศัยอันเลยเถิดแก่บรรดาสมาชิกรัฐสภา ก่อนที่มันจะลุกลามบานปลายเข้าสู่เหตุจลาจลในวันศุกร์(29ส.ค.) หลังผู้ขับขี่จักรยานยนต์รายหนึ่งเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการตำรวจ ณ จุดประท้วง
บ้านของสมาชิกพรรคการเมืองหลายหลังและอาคารรัฐหลายแห่งถูกปล้นสะดมหรือไม่ถูกจุดไฟเผา กัดเซาะความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ และโหมกระพือแรงเทขายในตลาดหุ้นและตลาดเงินของอินโดนีเซีย ในวันศุกร์(29ส.ค.)
พวกผู้ประท้วงบุกจู่โจมเข้าปล้นสะดมบ้านหลังหนึ่งของ ศรี มุลยานี อินดราวาตี รัฐมนตรีคลัง บริเวณรอบนอกกรุงจาการ์ตา เมื่อช่วงค่ำคืนวันเสาร์(30ส.ค.) ตามรายงานนของอันตารา สื่อมวลชนแห่งรัฐในวันอาทิตย์(31ส.ค.) แต่ยืนยันว่าเธอไม่ได้อยู่บ้านในตอนเกิดเหตุ และไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเธอไปพักที่บ้านหลังนี้บ่อยแค่ไหน
แม้มีคำแถลงของประธานาธิบดีปราโบโว แต่พวกผู้ชุมนุมยังคงมีแผนเดินหน้าประท้วงในวันจันทร์(1ก.ย.) โดยกลุ่มนักศึกษาไม่ได้ประกาศยกเลิกแต่อย่างใด
ปราโบโว กล่าวระหว่างแถลงข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดี ขนาบข้างด้วยบรรดาผู้นำพรรคการเมืองต่างๆ บอกว่าเขาออกคำสั่งให้ทหารและตำรวจเข้าจัดการกับพวกก่อจลาจลและพวกก่อเหตุปล้นสะดม พร้อมระบุเหตุความไม่สงบบางส่วน พบเห็นสัญญาณของการก่อการร้ายและก่อกบฏ
"พวกผู้นำในรัฐสภาสื่อสารมาว่า พวกเขาจะถอนนโยบายต่างๆของรัฐสภาจำนวนหนึ่ง ในนั้นรวมถึงขนาดของเบี้ยเลี้ยงและการอนุญาตเดินทางออกไปดูงานต่างประเทศ" ปราโบโวกล่าว "สำหรับตำรวจและทหาร ผมสั่งการให้พวกเขาดำเนินการต่างๆอย่างหนักแน่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จัดการกับเหตุทำลายสิ่งปลูกสร้างสาธารณะ ปล้นสะดมบ้านเรือนและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ตามกฎหมาย"
การประท้วงเป็นตัวแทนของความท้าทายใหญ่หลวงที่สุดที่รัฐบาลของปราโบโวต้องเผชิญ หลังจากที่ผ่านมาเขาเจอเสียงต่อต้านทางการเมืองเพียงเล็กน้อย นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเกือบ 1 ปีก่อน
ปราโบโว ซึ่งยกเลิกโปรแกรมเดินทางเยือนจีน สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ยังได้เรียกประชุมสมาชิกคนสำคัญในคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบประธานาธิบดีในวันอาทิตย์(31ส.ค.) เพื่อหารือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
พวกรัฐมนตรีและผู้นำทางการเมืองหลายรายเดินทางมายังทำเนียบประธานาธิบดี โดยใช้ป้ายทะเบียนพลเรือนแทนป้ายทะเบียนพิเศษที่มอบให้แก่พวกเจ้าหน้าที่ บ่งชี้ว่ามีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบคุกรุ่นในบางพื้นที่
นอกจากนี้แล้วยังมีการประจำการทหารป้องกันทำเนียบประธานาธิบดี เพิ่มเติมจากหน่วยสืบราชการลับ ในขณะที่บ้านของรัฐมนตรีหลายคนและที่ตั้งทางราชการหลายแห่ง ก็ได้รับการคุ้มกันจากทหารเช่นกันในวันอาทิตย์(31ส.ค.)
มูซามมิล อิห์ซาน หัวหน้ากลุ่ม All Indonesian Students' Executives Body องค์กรร่มนักศึกษาใหญ่ที่สุดของประเทศ ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่าการยอมปรับลดสิทธิพิเศษของพวกส.ส.ยังไม่เพียงพอ และบอกว่ากำลังมีการพิจารณาเดินหน้าชุมนุมต่อไป "รัฐบาลต้องคลี่คลายต้นตอของปัญหาที่หยั่งรากลึก ความโกรธแค้นบนท้องถนนครั้งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุใดๆ"
เทการ์ ฟาเฟรียนสยาห์ ประธานกลุ่มนักศึกษาอีกกลุ่มที่เล็กกว่า Indonesian Student League for Democracy ที่ดำเนินการประท้วงมาตั้งแต่วันจันทร์(25ส.ค.) บอกว่าคำแถลงของประธานาธิบดี ไม่ได้จัดการกับรากเหง้าของปัญหา ซึ่งก็คือ "ระบอบคณาธิปไตยทางการเมืองและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียม"
นอกจากนี้แล้ว เขายังให้คำจำกัดความคำสั่งของ ปราโบโว ที่แจ้งไปยังตำรวจและทหาร ว่าเป็นคำสั่งสำหรับ "การปราบปรามและการข่มขู่อย่างชัดแจ้ง" ขณะที่องค์กรนิรโทษกรรมสากลในอินโดนีเซีย ประณามการใช้ถ้อยคำ "กบฏและก่อการร้าย" ของประธานาธิบดีปราโบโว ว่าเลยเถิดเกินไป
ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 5 รายแล้วในวันอาทิตย์(31ส.ค.) อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น ในเมืองมาคาสซาร์ ในจังหวัดสุลาเวสีใต้ พร้อมระบุคนขับวินมอเตอร์ไซค์ออนไลน์รายหนึ่ง ถูกม็อบทำร้ายจนเสียชีวิต หลังกล่าวหาว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง ขณะที่อีก 3 คน เสียชีวิตในเหตุวางเพลิงอาคารรัฐสภาท้องถิ่นในวันศุกร์(29ส.ค.)
(ที่มา:รอยเตอร์)