บล.กรุงศรี คงเป้า SET สิ้นปี 1,370 จุด EPS หุ้นละ 87 บาท วงจรดอกเบี้ยขาลง-Big Quick Win หนุน

บล.กรุงศรี คงเป้าดัชนีตลาดหุ้นไทย ณ สิ้นปี 68 ที่ระดับ 1,370 จุด อิง คาดการณ์ EPS ปีนี้ที่ 87 บาทต่อหุ้น Target PER 15.7 เท่า ให้น้ำหนักเชิงบวกต่อภาพการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้ จากภาวะ Re-Rating ถึง เม.ย. 69(การกลับสถานะจากนโยบายการเงินหนุนหลังพ้น Tariff Shock) แม้ดัชนีจะฟื้นตัวขึ้นมาราว 20% ภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน เมื่อเทียบจากระดับต่ำสุด แต่หากเทียบ Ytd SET Index ให้ผลตอบแทน -8% ยัง Underperform เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก
Valuation ของ SET Index ณ ระดับ 1,287 จุด คิดเป็น Forward PE ปี 25F-26F ที่ 14.7-13.5 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 17.3 เท่า และมี Equity Risk Premium 5.4% มากกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ระดับ +2 S.D. สะท้อนภาพ SET Index ยังอยู่ในโซนน่าลงทุน (Deep value)ประเมินจังหวะพักตัวของดัชนีในแต่ละรอบ เป็นโอกาสซื้อ/สะสมสำหรับนักลงทุนในระยะกลาง-ยาว
สำหรับปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทย ได้แก่ วงจรดอกเบี้ยยังเป็นขาลง ธนาคารกลางทั่วโลกจะยังดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ด้วยการลดดอกเบี้ยต่อไป โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คาดว่าจะลดดอกเบี้ย 6-7 ครั้ง ไปจนถึงช่วงต้นปี 70 CAPEX Cycle จะเร่งขึ้นในฝั่งของตลาดเกิดใหม่ (EM) รวมถึงไทย เนื่องจากเป็นปลายวัฏจักรของดอกเบี้ยขาลง (Late Cycle) ภาพการเมืองไทยมีพัฒนาการทางบวกสามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้เร็ว นโยบายที่ส่งผลดีต่อกิจกรรมเศรษฐกิจโดยเร็ว(Big Quick Win) อาทิ คนละครึ่ง ฯลฯ เม็ดเงินลงทุนจาก Domestic long term fund ภาครัฐพิจารณา อาทิ ยกเว้นภาษีเงินปันผลสำหรับการลงทุนระยะยาว และการจัดตั้งกองทุนออมหุ้นระยะยาว (TISA)
ด้านแนวโน้มเศรษฐกิจและกระแสเงินทุน เศรษฐกิจไทยแม้พ้นจุดสูงสุดของปีแล้ว 1H68 แต่นโยบายการเงินการคลังประครอง 2H68-1H69 เงินทุนเริ่มเคลื่อนย้ายจากตลาดที่มี Premium Valuation สู่ตลาด EMs มองจีนเด่น และไทย
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่ต้องติดตาม US Recession เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มเผชิญแรงกดดันจากตลาดแรงงานที่อ่อนแอ การเมืองไทยสะดุดอีกระลอก การขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะสั้นพลาดเป้า
กลยุทธ์การลงทุน : คาด SET " ฟื้นตัวต่อ" ในไตรมาส 4/68 โดยมี กรอบแนวรับ 1240/1200จุด แนวต้าน 1370/1450 จุด เน้นลงทุน 4 ธีมหลัก : "Rate Cut cycle +Capex Cycle, Anti-involution, Infra Tech, Re-rating of Domestic Deep Value"
หุ้นแนะนำ
- Large Cap: AOT, BJC, CPALL, GULF, HMPRO, IVL, MTC, PTTGC, TOP, WHA
- Mid-Small Cap: AMATA, CENTEL, ERW, GLOBAL
กองทุนแนะนำ
- กองทุนต่างประเทศ: จีน ( KF-CHINA, MEGA10CHINA-A) ตลาดเกิดใหม่เอเชีย (KF-EMXCH-A) อาเซียน (KT-ASEAN-A) ตลาดอินเดีย (MINDIA, KT-INDIA-A)
- กองทุนหุ้นไทย (KSF100-A, K-MIDSMALL, KFENS50-A)
- กองทุนหุ้นโลก (KFGBRAND-A), Property&REITs (PRINCIPAL iPROPEN-A, MGPROP-AC), Global Bond (TUSTREASURY, KF-CSINCOME)