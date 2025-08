ESG Symposium 2025 โชว์พลัง ภายใต้แนวคิด “GREEN BREAKTHROUH AMID THE PERFECT STORM

เอสซีจี จัดเวที ESG Symposium 2025 ภายใต้แนวคิด “GREEN BREAKTHROUH AMID THE PERFECT STORM – เร่งด้วยกรีน รอดด้วยกัน” ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อน Green Transition จากทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เข้าร่วมระดมความคิดและเดินหน้าความร่วมมือครั้งสำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายในงานฯ มีการแลกเปลี่ยนแนวทางเชิงนโยบายและปฏิบัติใน 2 วาระหลักที่เป็นกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนผ่าน เพื่อร่วมกันหาข้อสรุปในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) มุ่งยกระดับระบบพลังงานให้สอดรับกับเป้าหมาย Net Zero และ 2) การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมสำหรับ SMEs (Just Transition for SMEs) สร้างโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเข้าถึงกลไก ESG ได้จริงเวทีนี้ได้รับเกียรติจากผู้นำระดับโลก เช่น Mr. Koji Sato – President and CEO, Toyota Motor Corporation Mr. David McLachlan-Karr - Regional Director, UN Development Coordination Office (DCO), Asia-Pacific และนักวิจัยจาก MIT ได้แก่ Dr. Sai Ravela - Principal Research Scientist, Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, (EAPS), MIT และProf. Miho Mazereeuw – Director of MIT Climate Mission and Director of Urban Risk Lab, MIT พร้อมด้วย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มาร่วมเสนอแนวทางปรับตัว สร้างความยืดหยุ่น (Resilience) และความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวESG Symposium 2025 เป็นเวทีความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนร่วมกันเร่งสร้างอนาคตยั่งยืนของภูมิภาค ซึ่งเชื่อมโยงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมกับโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างความพร้อมให้อาเซียนรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว