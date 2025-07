"พิชัย" นำทีมไทยแลนด์พบภาคเอกชนมะกัน กระชับความร่วมมือศก. หวังข้อตกลง win-win ทุกฝ่าย

วันนี้ (2ก.ค.) นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้นำทีมประเทศไทย หรือ ทีมไทยแลนด์เข้าพบหอการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Chamber of Commerce) ซึ่งนำโดย Mr.Charles Freeman, Senior Vice President, Asia และคณะผู้แทนระดับสูงจากบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ ที่ลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะโดยเฉพาะในประเด็นสถานการณ์การค้าการลงทุนภายใต้นโยบายภาษีของสหรัฐฯ รวมถึงการหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ภาคธุรกิจเผชิญเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ทำให้ไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากขึ้นนอกจากนั้น ยังได้มีการเข้าพบสมาคม US Grains Council เพื่อหารือและเปิดโอกาสการค้าด้านเกษตรกรรมเพิ่มเติมระหว่างไทยและอเมริกา โดยมุ่งเน้นการยกระดับการค้า แต่ยังรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยไปพร้อมกัน ซึ่งทาง US Grains Council ก็เห็นตรงกันว่าข้อเสนอ ต่าง ๆ นั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ประเทศ ครอบคลุมกันทั้ง tariff และ non-tariff barrier โดยมีหลายข้อเสนอ US Grains Council ที่น่าสนใจ และทางทีมไทยแลนด์เองก็หวังว่าเขาจะช่วยเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนการเจรจาให้บรรลุเป้าหมายภารกิจสุดท้ายในการเดินทางมาครั้งนี้ ยังได้มีการประชุมสรุป (Debrief) ภายในกับทีมไทยแลนด์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้แทนจากกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ มาร่วมระดมความคิดเห็น เรียกได้ว่าครบทีม ครบมุมมอง พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจเพื่อประเทศไทยอย่างเต็มกำลัง“ผมได้เน้นย้ำว่า ไทยยังคงเดินหน้าเต็มที่ในการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ โดยมุ่งหวังข้อตกลงที่ “win-win” ต่อทุกฝ่าย และขอขอบคุณทุกหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ทั้งในฐานะเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลไทย ถึงความสำคัญของประเทศไทยในห่วงโซ่เศรษฐกิจโลกผมยังได้ยืนยันต่อพันธมิตรภาคเอกชนว่า รัฐบาลยังเดินหน้าสานต่อนโยบายที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุน พร้อมรักษาบรรยากาศที่โปร่งใส เป็นมิตร และสามารถคาดการณ์ได้ โดยเรามีเป้าหมายร่วมกันคือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและผมเชื่อมั่นว่า ด้วยความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไทยและสหรัฐฯ จะสามารถขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน” รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในตอนท้าย