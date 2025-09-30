3 โบรกฯ ประสานเสียง เพิ่มเป้า SET ปีนี้ รับนโยบายกระตุ้นศก. รัฐบาลอนุทิน

3 โบรกเกอร์ ประสานเสียง ปรับเพิ่มเป้า SET Index สิ้นปีนี้ อินโนเวสท์ ให้มากสุด SET แตะ 1,400 จุด เชื่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่ช่วยหนุน โดยเฉพาะเรือธง "คนละครึ่ง" และท่องเที่ยวฟื้นตัว ขณะที่ภาษีทรัมป์ไม่รุนแรงอย่างที่คาด อีกทั้งมองทั้งเฟด - ธปท. มีแนวโน้มลดดบ. พร้อมแนะลงทุนธีม Domestic Play- Consumption Play อย่าง ค้าปลีก อาหาร ไฟแนนซ์ การแพทย์ รวมทั้งกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากดบ. ขาลง เชียร์ AP- CENTEL- HMPRO - MTC- AEONTS -CPALLฯลฯ
อินโนเวสท์ฯ เพิ่มเป้าสิ้นปีแตะ 1,400 จุด แนะกระจายพอร์ตลงทุน
ด้าน นายสิทธิชัย ดวงรัตนฉายา หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) อินโนเวสท์ เอกซ์ กล่าวว่า ได้ ปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนี SET Index เป็น 1,350-1,400 จุด จากเดิม 1,250 จุด โดยประเมินว่าตลาดหุ้นไทยไตรมาส 4/68 ความเสี่ยงขาลงจำกัด แม้ Upside ไม่กว้างนัก โดยจะมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศ ภายใต้ธีม Domestic Play ที่หนุนด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การฟื้นตัวท่องเที่ยว แนวโน้มดอกเบี้ยของ ธปท. และ เงินบาทแข็งค่าที่ช่วยดึงเงินทุนต่างชาติ โดยมองว่าบริเวณต่ำกว่า 1,200 จุด น่าสนใจในการเข้าซื้อ
"หลังความไม่แน่นอนทางการเมืองลดลง คาดว่า SET Index จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นถึงเป้าหมายของเราที่ 1,350-1,400 จุด ซึ่งปัจจัยหลักที่ช่วยหนุนดัชนีฯ คือ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งการลดลง 25 bps จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกําไรประมาณ 1.3% และ ช่วยหนุนให้ดัชนี SET ปรับขึ้นได้ 15 จุด" นายสิทธิชัย กล่าว
นอกจากนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดว่า จะช่วยหนุนให้จีดีพีเพิ่มขึ้นได้ 0.1% และ ส่งผลให้กำไรเติบโตในระยะสั้น รวมถึงมีแนวโน้มที่จะช่วยหนุนให้ดัชนีฯ ปรับขึ้นได้อีก 10 จุด ส่วนเงินบาทแข็งค่า จากงานวิจัยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนในประเทศไทยพบว่า SET Index จะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้นทุก ๆ 1% หรือ คิดเป็นดัชนีฯ ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 4 จุด"
สำหรับกลยุทธ์หลัก คือ คัดเลือกหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง งบดุลมั่นคง ได้อานิสงส์จากอุปสงค์ในประเทศ ดอกเบี้ยขาลง และ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ พร้อม Valuation สมเหตุสมผล โดยหุ้นเด่น ได้แก่ AP, CENTEL, DIF, HMPRO และ MTC ซึ่งตอบโจทย์ทั้งการป้องกันความเสี่ยง และ การเติบโตระยะยาว
พร้อมกับแนะนำการกระจายพอร์ตลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั้ง หุ้น ตราสารหนี้ และ ทองคำ เพื่อสร้างผลตอบแทนควบคู่การบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
บล.กสิกรฯ เพิ่มเป้า SET เป็น 1,380 จุด -ลงทุนหุ้น 2 ธีมหลัก
ฝ่ายวิจัย บล.กสิกรไทย เปิดเผยว่า ได้ปรับเป้า SET Index สิ้นปีนี้ เพิ่มเป็น 1,380 จุด (อิง Market EPS ที่ 91 บาท บน P/E ที่ 15.2 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว -0.25SD) จากเดิม 1,275 จุด โดยตลาดหุ้นไทยดูเป็นบวกมากขึ้น จากนโยบายภาครัฐทั้งด้านการคลังและการเงิน ในขณะที่แรงขายชะลอตัว หลังมีการไถ่ถอนกองทุน LTF เป็นจำนวนมากตั้งแต่ต้นปี โดยมีเม็ดเงินใหม่จากการ ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีปลายปีเข้ามาหนุน
นอกจากนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังปี 68 แต่ด้วยรัฐบาลใหม่มีแนวโน้มจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในช่วง 4 เดือนที่เหลือ ก่อนการยุบสภาตามข้อตกลง MOA เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมความนิยมก่อนการเลือกตั้งทั่วไปต้นปี 69
ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติมในไตรมาส 4/68 ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยเข้ามาหนุนความเสี่ยงเชิงลบของภาพรวมเศรษฐกิจไทย
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนเน้น 2 ธีม คือ กลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ และ กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการลดดอกเบี้ย โดยหุ้นเด่นประกอบด้วย AEONTS, SCC, BEM, BGRIM และ PTTEP
ฟินันเซียฯ เพิ่มเป้าเป็น 1,330 จุด เชียร์ธีม Domestic - Consumption Play
บทวิเคราะห์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ได้ปรับเพิ่มเป้า SET Index ปีนี้ เป็น 1,330 จุด (อิง EPS ที่สูงขึ้นเป็น 89 บาทและ Target PER เท่าเดิมที่ 15 เท่า) จากปัจจัยในประเทศที่มีโอกาสหนุนดัชนีฯ ฟื้นตัวต่อ และผลกระทบจริงจากภาษีซึ่งอาจไม่รุนแรงมากอย่างที่เคยกังวล ขณะที่นโยบายการเงินยังอยู่ในทิศทางผ่อนคลาย แม้เศรษฐกิจไทยครึ่งหลังปี 2568 จะชะลออย่างมีนัยยะที่ถูกถ่วงจากการส่งออก แต่ในประเทศมีแรงหนุนจากการเมืองที่มีเสถียรภาพและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีเรือธงคือ "โครงการคนละครึ่ง"
กลยุทธ์การลงทุน เน้นธีม Domestic และ Consumption Play เช่น ค้าปลีก อาหาร ไฟแนนซ์ การแพทย์ เป็นต้น จากความคาดหวังนโยบายเชิงบวกจากครม.ใหม่ รวมถึงข้อเสนอ “Quick-Big Win” ของ FETCO โดยเฉพาะการเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาด หุ้นเด่น ประกอบด้วย BA, BDMS, CENTEL, CPALL, ICHI, KTB, MTC และ SYNEX