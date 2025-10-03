AUCT จับมือไฟแนนซ์เปิดประมูลทั่วประเทศเดือน ต.ค. 66 รอบ ยันดีมานด์พุ่ง

“สหการประมูล ” จับมือไฟแนนซ์เปิดประมูลขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์มือสองทั่วประเทศในเดือนตุลาคม 66 รอบ เผยความต้องการซื้อในภูมิภาคต่าง ๆ ยังคงมีต่อเนื่อง ยืนยันปริมาณรถยึดทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังมาตรการ “คุณสู้เราช่วย” สิ้นสุด
นายสุธี สมาธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า .ในเดือนตุลาคม2568 AUCT ได้จัดให้มีการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์มือสองในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 66 รอบ โดยภาคเหนือประมูลที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 1, 4,11, 18, 23 และ 25 ภาคใต้ประมูลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 8, 12, 19, 20 และ 22 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมูลที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 3, 6, 10,15, 17, 20, 24, 27 และ 31 ประมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 6, 8, 16, 22, 27 และ 31 ประมูลที่จังหวัดขอนแก่นวันที่ 8 และ 22 ประมูลที่จังหวัดอุดรธานีวันที่29
ภาคตะวันออกประมูลที่จังหวัดระยองวันที่ 2 และ 30 ประมูลที่จังหวัดชลบุรีวันที่ 14 และ 28 นอกจากนี้แล้วยังมีประมูลภาคกลางที่กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ในวันที่ 2 , 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 และ 30 ประมูลที่สาขารังสิตวันที่ 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17,18,19, 22, 24, 26, 29 และ 31 ประมูลที่จังหวัดราชบุรีวันที่ 6 ตุลาคม 2568
นายสุธีกล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดประมูลขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์มือสองในภูมิภาคต่าง ๆ ยังคงได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี เพราะรถยึดจากไฟแนนซ์ต่าง ๆ ในต่างจังหวัดยังคงทยอยเข้าสู่ลานประมูลอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในระดับราคาที่ลูกค้าในต่างจังหวัดเข้าถึง เนื่องจากยังคงมั่นใจว่าหากเปรียบเทียบกับแหล่งอื่น ๆ แล้วรถจากไฟแนนซ์มีราคาที่ยุติธรรม ในขณะเดียวกันสหการประมูลได้ให้ความสำคัญกับบริการข้อมูล ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้มีการจัดเกรดเพื่อให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบข้อมูลด้านราคาและคุณภาพรถ ซึ่งถือว่าเป็นบริการที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการตัดสินใจประมูลซื้อได้เป็นอย่างดี
“การประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์มือสองที่สาขาต่าง ๆ มีแนวโน้มว่าตลาดจะมีการขยายตัวในทิศทางที่ดี เพราะนอกจากปัจจัยด้านความต้องการซื้อและการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ยังมีอย่างต่อเนื่องแล้ว คาดว่าปริมาณรถยึดน่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ประเมินว่าหากโครงการ “คุณสู้เราช่วย” สิ้นสุดลงจะทำให้หนี้เสียเข้าสู่ภาวะปกติ และมีผลต่อปริมาณรถยึดเข้าสู่ตลาดมือสองมากยิ่งขึ้น” นายสุธีกล่าว
ทั้งนี้ AUCT มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านเพื่อรับมือกับภาวะดังกล่าว เพราะได้ให้ความสำคัญกับการบริการใหม่ ๆ รวมทั้งมีพื้นที่จอดรถเพื่อบริการไฟแนนซ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน 43 แห่งและสาขาบริการลูกค้าจำนวน 13 สาขาทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-033-6555 หรือดูรายการประมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.auct.co.th