ตลท.รับหุ้น 88TH เข้าเทรด mai วันแรก 3 ต.ค.ด้วยมาร์เก็ตแคป 1,158.12 ลบ.

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. 88(ไทยแลนด์) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "88TH" ในวันที่ 3 ตุลาคม 2568
88TH ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม แบ่งเป็น 1) ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ลดผมร่วง ปิดผมขาว ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพร "ไลโอ" 2) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว "โฮน" และ 3) เครื่องสำอาง "เวอร์.88" โดยจัดหาผลิตภัณฑ์ผ่านการว่าจ้างบริษัทย่อยและผู้รับจ้างผลิตรายอื่น ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ 88TH ถือหุ้น 100% มีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินธุรกิจสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้บริษัท ตลอดจนรับจ้างผลิตแก่ลูกค้าภายนอก บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งผ่านตัวแทนจำหน่ายกว่า 80 ราย ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 14 ราย กว่า 10,000 สาขาทั่วประเทศ โฮมชอปปิ้ง และช่องทางออนไลน์ สำหรับครึ่งแรกปี 2568 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม : ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว : เครื่องสำอางและอื่นๆ ในสัดส่วน 91 : 6 : 3 ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย : ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ : โฮมชอปปิ้ง : ช่องทางออนไลน์ ในสัดส่วน 44 : 30 : 4 : 22
88TH มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 212.5 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 170 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 42.5 ล้านหุ้น โดยมีหุ้นจัดจำหน่ายรวม 59.5 ล้านหุ้น จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และหุ้นเดิม 17 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนสถาบัน ไม่น้อยกว่า 48.875 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 6.375 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เกิน 4.25 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2568 ในราคาหุ้นละ 5.45 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย IPO 324.275 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,158.125 ล้านบาท
ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 12.91 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเท่ากับ 89.72 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.42 บาท โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ
นางณัฐฐินี ชวนะนิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 88TH เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามแผนในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็นค่าใช้จ่ายการตลาด การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
88TH มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ นายล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ ถือหุ้น 32.67% Ilkano Pte. Ltd. ถือหุ้น 8.0% และนางสาวนพรัตน์ มาลัยวงค์ ถือหุ้น 8.0% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท