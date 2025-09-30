88TH ปิดจ็อบขายหุ้น IPO นักลงทุนรายบุคคล-สถาบันจองเกลี้ยง พร้อมลงสนามเทรด 3 ต.ค.นี้

นางสาววีรยา ศรีวัฒนะ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น บมจ. 88(ไทยแลนด์) หรือ 88TH เปิดเผยว่า หลังเปิดจองซื้อหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) วันที่ 25-26 และ 29 กันยายน 2568 ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างท่วมท้นจองซื้อหุ้น IPO ทั้งจำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 59.50 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.45 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท คาดจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ในหมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค ใช้ชื่อย่อ 88TH
ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.45 บาท คำนวณจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2567 ถึงไตรมาส 2 ปี 2568) ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 89.72 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหลังการเสนอขายในครั้งนี้เท่ากับ 212,500,000 หุ้น จะได้กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.42 บาท และคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น ประมาณ 12.91 เท่า
การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึงมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งด้านรายได้และความสามารถในการทำกำไร ขณะที่ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีสัญญานปรับตัวดีขึ้น เชื่อมั่นว่า 88TH จะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากในตลาด mai เพราะแบรนด์มีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะไลโอจะได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง
นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าว่า 88TH มีจุดเด่นเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูง (Growth Stock) เห็นได้จากผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ราคาสินค้าจับต้องได้ ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทั้งในแง่ของการขยายตลาดและผลประกอบการ จากความแข็งแกร่งของแบรนด์ LYO ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ที่เป็นผู้นำตลาดในฐานะแบรนด์คนไทย ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ความงามครบวงจร โดยมีแบรนด์เครื่องสำอาง ver.88 และ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Hone
นอกจากนี้หุ้นที่เสนอขายครั้งนี้จำนวนไม่เกิน 59.5 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ไม่เกิน 42.50 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Ilkano Pte. Ltd จำนวนไม่เกิน 17.00 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิม Lock up หุ้นทั้งหมด 100%
นางสาวนพรัตน์ มาลัยวงค์ ในฐานะผู้ก่อตั้งและกรรมการ 88TH กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตต่อเนื่อง ภายหลังเข้าเป็นน้องใหม่ในตลาด mai หลังจากปี 2565 มีรายได้จาก 269 ล้านบาท เป็น 478 ล้านบาทในปี 2567 เฉลี่ยเติบโตกว่า 30% ต่อปี (CAGR) และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 13 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 56 ล้านบาทในปี 2567 ด้วยอัตรากำไรสุทธิ (NPM) 12%
นางณัฐฐินี ชวนะนิกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 88TH เปิดเผยว่า ทีมผู้บริหารตั้งเป้าว่าเป็นหุ้นน้องใหม่ที่มีการเติบโตโดดเด่น (Growth Stock) ควบคู่กับการเป็นหุ้นปันผล (Dividend Stock) โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกปีนี้ สะท้อนความแข็งแกร่งและการดำเนินงานที่มีศักยภาพ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 306.80 ล้านบาท เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและบริการรวม 210.79 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 96.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 45.55% ขณะที่กำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด โดยมีกำไรสุทธิ 50.45 ล้านบาท เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 16.50 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 33.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นมากถึง 205.74%