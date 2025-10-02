เปิดตัว "โฮมเมด (ไทย)" บ้านสั่งสร้าง สร้างเสร็จภายใน 6 เดือน

บริษัท โฮมเมด (ไทย) จำกัด (Home Made (Thai) Co.,Ltd) เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานการสร้างบ้านหรูในไทย ผ่านการรวมพลังจาก 4 พันธมิตรสำคัญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านพรีคาสท์จาก C Panel PCL., ผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์และโซลูชันตกแต่งจาก Modernform Group PCL., นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้คร่ำหวอดกว่า 30 ปี “คุณสุริยะ วรรณบุตร” และผู้รับเหมาบ้านหรูชื่อดัง “คุณวันเกณฑ์ พานิชเจริญนาน” (Fine Home & Associate) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบ้านที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยจริงในทุกมิติ
สิ่งที่โฮมเมด (ไทย) ให้ความสำคัญ ไม่ใช่เพียงการสร้าง “บ้านที่สวย” แต่คือการสร้าง “บ้านที่อยู่อย่างมีความสุข” บ้านที่ถูกออกแบบมาให้ครบฟังก์ชันโดยไม่ต้องต่อเติม แต่หากเจ้าของบ้านอยากปรับเปลี่ยนในอนาคต ก็สามารถทำได้อย่างยืดหยุ่นด้วยเทคโนโลยี Fully Precast ที่แข็งแรงและเหมาะกับการใช้งานระยะยาว
จุดเด่นที่แตกต่าง:
• ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจริง จากทีมงานและพันธมิตรที่ผ่านการทำงานในโครงการระดับประเทศ
• ดีไซน์เพื่อชีวิตจริง เช่น ห้องนอนทุกห้องเป็น Master Bedroom, ห้อง Laundry แยก, ฝ้าเพดานสูง 3 เมตร, บันไดลูกนอนลึก 30 ซม. เพื่อความปลอดภัย
• วัสดุคุณภาพสูง สุขภัณฑ์ Kohler, เครื่องปรับอากาศ Daikin, ระบบน้ำร้อน Iceman
• ระยะเวลาก่อสร้างที่มั่นใจได้ บ้านแล้วเสร็จภายใน 5–12 เดือน นับจากวันตอกเสาเข็ม
ตลาดรับสร้างบ้านในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาท ข้อมูลจากตลาดธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) และยังคงเติบโตเฉลี่ย 5–7% ต่อปี โดยเฉพาะในกลุ่มบ้านระดับ 5–30 ล้านบาท ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
• ผู้บริโภคต้องการบ้านที่ออกแบบเฉพาะ ตรงกับไลฟ์สไตล์มากกว่าบ้านโครงการสำเร็จรูป
• ครอบครัวรุ่นใหม่มองบ้านเป็น สินทรัพย์ระยะยาวที่ส่งต่อได้
• ตลาดนักลงทุน และ Expat ในกรุงเทพฯ และพัทยา มีดีมานด์บ้านที่มาตรฐานสูงและวัสดุ พรีเมียม
โฮมเมด (ไทย) จึงมุ่งเจาะตลาดนี้ด้วยบ้านที่ทั้ง อบอุ่นสำหรับการใช้ชีวิต และมั่นคง สำหรับการลงทุนในอนาคต “บ้านคือมากกว่าที่อยู่อาศัย เราอยากสร้างบ้านที่เจ้าของภูมิใจ และส่งต่อได้เป็นมรดกของครอบครัว” คุณสุริยะ วรรณบุตร กล่าว
พบกับโชว์รูมโฮมเมด (ไทย) ได้ที่ Crystal Design Center ตึก G (ด้านในโชว์รูม Modernform) และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: https://www.homemadeth.com , Facebook: http://facebook.com/homemadethailand