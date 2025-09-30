มหากาพย์จีนโกงคริปโต 6.7 พันล้านดอลลาร์ นำไปสู่การยึดบิทคอยน์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

“เฉียน จื้อหมิน” หรือ “หยาตี้ จาง” รับสารภาพต่อศาลลอนดอน ปมหลอกลงทุนเหยื่อกว่า 128,000 รายในจีน พร้อมยึด 61,000 BTC กลายเป็นคดียึดคริปโตครั้งประวัติศาสตร์โลก
ศาล Southwark Crown Court กรุงลอนดอน สะเทือนทั้งวงการการเงินดิจิทัล เมื่อ เฉียน จื้อหมิน หรือ หยาตี้ จาง สารภาพต่อศาลในข้อหาฉ้อโกงและครอบครองบิทคอยน์อย่างผิดกฎหมาย จำนวนมหาศาลจากแผนการหลอกลงทุนในจีนระหว่างปี 2014-2017 ซึ่งมีผู้เสียหายกว่า 128,000 ราย ถูกฉ้อโกงจากความหวังกลายเป็นฝันร้ายทางการเงิน
เบื้องหลังการยึดบิตคอยน์ 61,000 BTC สู่คดีประวัติศาสตร์โลก
ตำรวจนครบาลลอนดอน (Met) เปิดเผยว่า เงินที่ถูกโกงจากประชาชนจำนวนมหาศาลถูกเปลี่ยนเป็นบิทคอยน์ ก่อนจะถูกรวบยึดรวมกว่า 61,000 BTC นับเป็นการยึดสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก การสืบสวนเริ่มตั้งแต่ปี 2018 หลังได้รับเบาะแสการโอนเงินดิจิทัลที่ผิดปกติ ใช้เวลายืดเยื้อนานกว่า 7 ปี กว่าจะตามจับเฉียนได้ ซึ่งหลบซ่อนอยู่ในสหราชอาณาจักรภายใต้อัตลักษณ์ปลอม
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า เฉียนพยายามฟอกเงินผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรู พร้อมใช้บริษัทบังหน้าในคราบสถาบันการเงินเทคโนโลยีที่อ้างว่าสนับสนุนจีนก้าวสู่ศูนย์กลางฟินเทคโลก ทว่าความจริงคือฉากบังตาของมหากาพย์ฉ้อโกงครั้งนี้
“นี่คือการสืบสวนข้ามชาติที่กินเวลานานถึง 7 ปี กว่าจะสามารถปิดคดีได้ การจับกุมและคำตัดสินครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปราบปรามการใช้คริปโตในกิจกรรมผิดกฎหมาย” นักสืบ Isabella Grotto กล่าว
เครือข่ายร่วมมือ - จากพนักงานร้านอาหารสู่คฤหาสน์หรู
คดีนี้ไม่ได้มีเพียงเฉียน แต่ยังมี เจี้ยน เหวิน อดีตพนักงานร้านอาหารชาวจีนที่เป็นมือขวาสำคัญ เหวินถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 8 เดือนเมื่อปีที่แล้ว หลังจากใช้เงินฟอกสร้างชีวิตใหม่จากห้องพักเหนือร้านอาหารเล็กๆ ไปสู่คฤหาสน์หรูในลอนดอนเหนือ รวมถึงการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในดูไบมูลค่ากว่า 500,000 ปอนด์ ทางการยังยึดบิทคอยน์จากเหวินได้อีกกว่า 300 ล้านปอนด์
เหยื่อแสนรายกับผลตอบแทนลวง-ภาพสะท้อนความโลภคลั่งคริปโตในจีน
เอกสารจากศาลเผยว่า ผู้เสียหายถูกล่อลวงด้วยคำโฆษณา “เงินปันผลรายวันและผลตอบแทนสูงลิ่ว” สอดรับกระแสความคลั่งไคล้คริปโตในจีนยุคนั้น หลายคนเป็นผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ และผู้เกษียณ ที่ถูกเพื่อนหรือครอบครัวชักชวนเข้ามาลงทุน สุดท้ายกลายเป็นเหยื่อในแผนการฉ้อโกงครั้งประวัติศาสตร์
ความรุนแรงพุ่งสูง - สัญญาณเตือนใหม่ของโลกคริปโต
คดีฉ้อโกงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข้อมูลใหม่ที่น่ากังวล เหตุโจมตีทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับคริปโตพุ่งขึ้น 169% ภายในเวลาเพียง 6 เดือน ตามการรายงานของ Jameson Lopp ผู้ร่วมก่อตั้ง CASA ระบุว่า ตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์ มีเหตุการณ์ความรุนแรง 35 กรณีทั่วโลก รวมแล้วปี 2025 เกิดเหตุไปแล้ว 48 กรณี เพิ่มขึ้นถึง 33% จากทั้งปี 2024 โดยฝรั่งเศสติดอันดับสูงสุดถึง 14 เหตุการณ์
หนึ่งในเหตุการณ์สะเทือนขวัญล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 6 กันยายน ที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศแคนาดา ชายหนุ่มถูกลักพาตัวด้วยอาวุธปืนและถูกบังคับให้โอนเงินดิจิทัลเข้ากระเป๋าที่โจรระบุ
ทั้งนี้คดีเฉียน จื้อหมิน คือสัญลักษณ์ชัดเจนของด้านมืดในโลกการเงินดิจิทัล ที่แม้จะเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาล แต่ก็กลายเป็นพื้นที่ใหม่ของการฉ้อโกงและอาชญากรรม ความท้าทายใหญ่จึงตกอยู่ที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ว่าจะสามารถสร้างสมดุลระหว่างการเปิดเสรีทางการเงินกับการคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างไรท่ามกลางตลาดคริปโตที่ร้อนแรงและเปราะบาง