“แจ็คสัน หวัง“ ทุบกรอบความเจ็บปวด! ผ่าน MAGICMAN 2 ปล่อยอัลบั้มเต็ม พร้อม MV เพลงใหม่ “Made Me a Man”

หลังจาก "แจ็คสัน หวัง" (JACKSON WANG) ปล่อยเพลงจากอัลบั้ม MAGICMAN 2 ออกมาให้ได้ฟังอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เปิดตัวอัลบั้มเต็มที่แฟนๆ ทั่วโลกรอคอยอย่างเป็นทางการ พร้อมปล่อย MV เพลงใหม่ 'Made Me a Man' ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2025 โดยอัลบั้มนี้แจ็คสันรับหน้าที่โปรดิวซ์เองทั้งหมด ถ่ายทอดการเติบโตและตัวตนผ่านบุคลิก MAGICMAN ที่ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นเกราะกำบังความรู้สึกมืดมนที่สุดในใจซึ่งเล่าเรื่องผ่าน 4 บทสำคัญ โดยบทที่หนึ่ง 'Manic Highs' แทนความคลั่งไคล้และการหลีกหนีในช่วงแรก บทที่สอง 'Realization' แสดงถึงความเจ็บปวดจากการตื่นรู้และการตั้งคำถาม บทที่สาม 'Losing Control' ถ่ายทอดถึงการสูญเสียการควบคุมอารมณ์และการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง และสุดท้ายในบทที่สี่ 'Acceptance' นำไปสู่การเยียวยาและการยอมรับตัวเอง นับว่าเป็นครั้งแรกที่แจ็คสันรู้สึกว่าสามารถสร้างผลงานเพื่อตัวเองได้จริงๆ ดังนั้นเนื้อเพลงและทำนองล้วนมาจากความรู้สึกส่วนลึกในใจ ไม่ได้มุ่งเน้นที่ความเป็นเพลงฮิตเพื่อการตลาด แต่เป็นการถ่ายทอดตัวตน ความรู้สึกและความเชื่ออย่างแท้จริงโดยเพลง Made Me a Man นั้น มีเนื้อหาตรงไปตรงมา โปรดักชั่นเรียบง่ายแต่กินใจ สะท้อนเรื่องราวอารมณ์ของอัลบั้ม MAGICMAN 2 และถือเป็นบทสุดท้ายของยุค MAGICMAN ซึ่งตัว MV ถ่ายทอดการเดินทางภายในจิตใจของแจ็คสัน ตั้งแต่ความสับสนโดดเดี่ยว จนถึงความสงบและความชัดเจนในตัวเอง"แจ็คสัน" เผยว่า "ผมสร้าง MAGICMAN ขึ้นมาเพื่อปกปิดอารมณ์ที่มืดมนที่สุด หลังจากถอยห่างจากสปอตไลต์ ผมก็แตะก้นบึ้งของชีวิตทั้งทางจิตใจและร่างกาย การเขียนเพลงคือทางออกเดียวของผม มันคือพื้นที่เดียวที่ผมได้ทบทวนและค้นหาว่าผมคือใครและต้องการอะไร เป็นครั้งแรกที่ผมเอาบันทึกส่วนตัวมาแปลงเป็นดนตรี อัลบั้มนี้คือการยอมรับทั้งด้านมืดและด้านสว่างในตัวเอง นี่คือ MAGICMAN 2"ตลอดการเปิดตัว MAGICMAN 2 แจ็คสันยังตอกย้ำความเป็นศิลปินระดับโลกผ่านผลงานที่น่าจับตามอง เริ่มจากซิงเกิลแรกของอัลบั้มอย่าง 'High Alone' ที่เปิดตัวเป็นอันดับ 1 บน Apple Music ในกว่า 22 ประเทศและภูมิภาค ต่อด้วยเพลง 'GBAD' ที่กลายเป็นไวรัลด้วยยอดวิวทะลุ 32 ล้านครั้งบน YouTube พร้อมจุดกระแสรีมิกซ์ไปทั่วโลก ถัดมาเพลง 'BUCK' ที่ได้ร่วมงานกับ 'ดิลจิต โดซานจ์' (Diljit Dosanjh) ศิลปินและนักแต่งเพลงชื่อดังจากอินเดีย ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม ด้านกระแสเพลง 'Hate to Love' ก็แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในฐานะซูเปอร์สตาร์ของเขาได้อย่างเด่นชัดสำหรับแฟนๆ ที่อยากจับจองอัลบั้ม MAGICMAN 2 พร้อมสินค้าลิมิเต็ดอิดิชั่น เปิดจำหน่ายแล้วทางเว็บไซต์ Jackson-Wang.com และสำหรับเวอร์ชั่นพรีเมียมที่จัดจำหน่ายในประเทศเกาหลีใต้จะเปิดให้พรีออเดอร์ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้