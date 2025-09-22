“ไฮเออร์ สมาร์ทโฮม” ครึ่งปีแรกโกย 7 แลนล้านบาท

ไฮเออร์ สมาร์ทโฮม โชว์ศักยภาพครึ่งปีแรก 2568 กวาดรายได้เกือบ 7 แสนล้าน กำไรพุ่ง 15.6% เตรียมเร่งเครื่องขยายตลาดต่างประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำสมาร์ทโซลูชันระดับโลก
• รายได้รวมทั่วโลกสูงถึง 156.49 พันล้านหยวน (ประมาณ 696,500.5 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน (ครึ่งแรกของปี 2024 เท่ากับ 141.98 พันล้านหยวน หรือประมาณ 631,800 ล้านบาท หลังปรับปรุง)
• กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 11.14 พันล้านหยวน (ประมาณ 53,500 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 32.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน
• เสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2.5 พันล้านหยวน หรือประมาณ 11,100 ล้านบาท
บริษัท ไฮเออร์ สมาร์ทโฮม จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันสมาร์ทโฮม รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก 2025 โตแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทแม่อยู่ที่ 12.03 พันล้านหยวน (ราว 53,500 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 15.6% จาก 10.41 พันล้านหยวน (ราว 46,300 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2025 เงินสดและเงินสดเทียบเท่ารวมอยู่ที่ 54.51 พันล้านหยวน (ราว 242,700 ล้านบาท) ตอกย้ำถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความพร้อมในการขยายการลงทุนทั้งในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
ไฮเออร์เปิด 3 กลยุทธ์โตสวนกระแส ปรับพอร์ตสินค้า – ใช้ AI ยกระดับการดำเนินงาน – เสริมแกร่งภูมิภาค
ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดจีน อัตราภาษีของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้น และความผันผวนของระบบ โลจิสติกส์ทั่วโลก ไฮเออร์ได้นำกลยุทธ์ 3 หลักมาใช้ในการวางแผนและดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ในครึ่งแรกของปี 2025 ได้แก่
• การปรับโครงสร้างของพอร์ตสินค้าและเปิดตัวสินค้าเรือธง โดยใช้จุดแข็งของสินค้าขายดีทั้งในกลุ่ม พรีเมียมและแมส เพื่อขยายฐานผู้ใช้และเพิ่มอัตราความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์จากบริษัทในตลาด
• การดำเนินงานแบบ Lean ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ผสานการทำงานของ AI และเครื่องมือดิจิทัลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ผู้บริโภคจนถึงการส่งมอบสินค้า เพื่อเพิ่มการเปลี่ยนผู้สนใจเป็นผู้ซื้อ ลดสต็อกคงค้าง และลดค่าดำเนินการต่าง ๆ
• การกระจายการผลิตท้องถิ่นและการเสริมพลังในแต่ละภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตโดยท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น และมอบอำนาจการตัดสินใจให้กับหัวหน้าส่วนภูมิภาคมากขึ้น ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สร้างความใกล้ชิด และมอบคุณค่าที่แตกต่างให้กับผู้ใช้งาน
Casarte ครองตลาดพรีเมียมต่อเนื่อง เดินหน้าเสริมพลังแบรนด์–ขยายพอร์ตสินค้า ดันรายได้ในประเทศโต
ไฮเออร์ช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดในอัตราที่สูงขึ้นจากการเน้นสินค้าที่ขายดีและการปรับตำแหน่งในตลาดของ แบรนด์ใหม่ ส่งผลให้รายได้ในประเทศเติบโต 8.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดย Casarte ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดพรีเมียม ด้วยอัตราการเติบโตของรายได้ 20% จากโซลูชันแบบครบชุด (suite-based solutions) และการขยายตัวทางดิจิทัล ทำให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 0.9 จุดเปอร์เซ็นต์ (อ้างอิงจากข้อมูลของ GfK) ขณะเดียวกัน ไฮเออร์ยังเดินหน้าสู่การเป็นแบรนด์ของปัญญาประดิษฐ์เพื่อบ้านอยู่อาศัย (AI for Home) โดยยอดขายปลีกจากผลิตภัณฑ์ชั้นพรีเมียมเติบโต 18% ด้าน Leader เน้นขยายตลาดสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง เช่น เครื่องซักผ้า 3 ถัง ซึ่งช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% ส่วนในกลุ่มเครื่องปรับอากาศยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยซีรีส์ประหยัดพลังงานทำยอดขายเกิน 1 ล้านเครื่อง ขณะที่ Smart-Air ทำให้ยอดขายในกลุ่มไฮเอนด์เติบโตระดับเลขสามหลัก เสริมทั้งอำนาจการตั้งราคาและส่วนแบ่งตลาดอย่างแข็งแกร่ง
เร่งเครื่องขยายตลาดต่างประเทศเพื่อครอบคลุมทุกภูมิภาค พร้อมดันกลยุทธ์ Local-for-Local เสริมแกร่งระยะยาว
รายได้ต่างประเทศของไฮเออร์เติบโต 11.66% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแต่ละภูมิภาคมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ได้แก่
• ภูมิภาคอเมริกาเหนือ รายได้จากแบรนด์พรีเมียมเติบโตเป็นเลขสองหลัก จากการอัปเกรดสินค้าและ ปรับโครงสร้างพอร์ตแบรนด์ ตอกย้ำความเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา
• ยุโรป รายได้เพิ่มขึ้น 24.1% จากนวัตกรรมที่ปรับให้เหมาะสมกับตลาดท้องถิ่น และการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างองค์กรและห่วงโซ่อุปทานก็ช่วยเสริมความแข็งแกร่งได้เป็นอย่างดี
• ตลาดเกิดใหม่ บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 65.4% ในตะวันออกกลางและแอฟริกา32.5% ในเอเชียใต้ และ 18.3% ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้ ไฮเออร์ยังขยายกำลังการผลิตแบบ “Local-for-Local” ในอเมริกาเหนือและภูมิภาคหลักอื่น ๆ ลดการพึ่งพาการนำเข้า ลดผลกระทบจากภาษี และเพิ่มความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่น ความเป็นท้องถิ่น และคุณภาพการบริการ
เดินหน้า AI Vision Series–Local-for-Local ตอกย้ำผู้นำสมาร์ทโฮมระดับโลก
ไฮเออร์ สมาร์ทโฮม มีความพร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนในตลาดและความผันผวนทั่วโลก โดยพอร์ต โฟลิโอหลายแบรนด์ของบริษัทสามารถสร้างการเติบโตได้ทั้งในกลุ่มพรีเมียมและกลุ่มแมส ขณะเดียวกันการดำเนินงานแบบ Lean ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ก็เริ่มเห็นผลตั้งแต่การทำความเข้าใจผู้บริโภคอย่างชาญฉลาด การวางแผนพอร์ตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการลดต้นทุนผ่านการทำงานด้วยระบบดิจิทัล อีกทั้ง AI ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมระบบนิเวศของสินค้า โดยเฉพาะรุ่นใหม่อย่าง AI Vision Series ที่ต่อยอดเทคโนโลยีสู่ประสบการณ์สมาร์ทโฮมที่แตกต่างยิ่งขึ้น ช่วยเสริมภาพลักษณ์พรีเมียมและสร้าง Customer Loyalty ของผู้ใช้ ขณะเดียวกันการผลิตในท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่นและการมอบอำนาจการตัดสินใจให้ทีมงานระดับภูมิภาคมากขึ้นยังช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและสร้างคุณค่าให้ไฮเออร์ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้สะท้อนความมั่นใจของบริษัทในการรักษาความแข็งแกร่งได้ทั้งในระยะสั้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว