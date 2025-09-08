“WASH” ชู 7 กลยุทธ์รุกสะดวกซัก พร้อมเข้าตลาดMAI แตกบริการใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - ลอนดรี้ ยู หรือ “WASH” หนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการร้านสะอาดซักครบวงจรชั้นนำของไทย ภายใต้รร้านสะอาดซัก ชูจุดเด่นโมเดลธุรกิจที่แตกต่าง เน้นลงทุนสาขาของตนเอง และขยายสู่บริการใหม่ ผลประกอบการปี 65-67 เติบโตอย่างก้าวกระโดด มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปักธงขยายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมเสนอขายหุ้น IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หลังสำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่งแล้ว
นายกวิน กลองกระโทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH เปิดเผยว่า “WashXpress” ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จากการส่งมอบประสบการณ์การซักผ้าที่ดี ด้วยแนวคิด “สะอาด สะดวก สบาย” และสร้างสรรค์บริการที่หลากหลายให้ตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างความสะดวกแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่ายสำหรับชุมชน พร้อมเดินหน้าขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้
ปัจจัยหลักที่ผลักดันบริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมร้านสะดวกซักในประเทศไทย และสร้างความพร้อมในการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต มาจากจุดแข็งและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ได้แก่ (1) โมเดลธุรกิจที่เน้นสาขาของบริษัทฯ เอง ทำให้จัดการมาตรฐานง่ายและมีรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวนถึง 469 สาขา (สาขาของบริษัทฯ) คิดเป็น 85.58% ของสาขาทั้งหมด
โมเดลธุรกิจดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ ควบคุมคุณภาพการบริการได้อย่างเต็มที่ ขยายสาขาในทำเลที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว และที่สำคัญคือการสร้างรายได้จากการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) จากการให้บริการเครื่องซักผ้าและอบผ้า และบริการครบวงจรอื่น ๆ ซึ่งการสร้างรายได้ต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้เพิ่มบริการใหม่ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค เช่น รับรีด เพื่ออำนวยความสะดวก
(2) แบรนด์ “WashXpress” ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นคือการใช้เครื่องซักผ้าคุณภาพสูง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และการบริการที่ครอบคลุม ผลสำรวจจาก Vitamins Consulting & Research พบว่าลูกค้าเลือกใช้บริการเพราะความสะอาด ความสะดวกของสาขา และความสบายของสถานที่ สะท้อนจากจำนวนบัญชีผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 1,572,296 บัญชี ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2568
(3) ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในทำเลที่ตั้งสำคัญ (Strategic Location) บริษัทฯ เพิ่มจำนวนสาขาอย่างรวดเร็วตลอด 7 ปี จนมี 548 สาขาใน 21 จังหวัด โดยเลือกทำเลในจุดยุทธศาสตร์ เช่น แหล่งชุมชน, คอมมูนิตี้มอลล์ และสถานีบริการน้ำมัน และใช้กลยุทธ์ขยายสาขาแบบกลุ่ม (Cluster expansion) เพื่อสร้างการรับรู้และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าเปิดอีก 80 สาขาในปี 2568 และจะขยายไปยังภาคเหนือและภาคใต้
(4) รายได้และกำไรเติบโตต่อเนื่อง พร้อมการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2565-2567 ของรายได้รวม (CAGR) ประมาณ 33.16% และกำไรสุทธิ (CAGR) ประมาณ 18.63% นอกจากนี้ยังรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิได้ดี จากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เช่น จัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการจัดการร้าน, ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องซักอบผ้าราคาพิเศษ
(5) ธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมร้านสะดวกซักที่เติบโตสูงและมีความพร้อมขยายธุรกิจ อุตสาหกรรมร้านสะดวกซักของไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมูลค่าตลาดคาดว่าจะสูงถึง 13,500 ล้านบาทในปี 2567 ปัจจัยหนุนมาจากการขยายตัวของสังคมเมือง, การเติบโตของภาคการท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยบริษัทฯ มีศักยภาพขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีสาขาทั้งหมด 548 สาขา ครอบคลุม 21 จังหวัด
(6) การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนธุรกิจ บริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “WashXpress” โดยมีฟังก์ชันค้นหาสาขา, ตรวจสอบสถานะเครื่อง, ชำระเงินแบบไร้เงินสด (Cashless payment) และติดตามสถานะการซักผ้าได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงมีระบบสมาชิกหลายระดับเพื่อสร้าง Brand Loyalty ผ่านการสะสมคะแนนและแลกรับสิทธิประโยชน์พิเศษ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันยังถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น
(7) ทีมผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในธุรกิจ กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งและทีมผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจร้านสะดวกซักมากกว่า 7 ปี ผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 2 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ความคืบหน้าการเสนอขายหุ้น IPO และการนำ “WASH” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) แล้ว สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO 105,882,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
โดย WASH มีแผนจะนำเงินไปใช้ในการลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวนสาขาร้านสะดวกซัก WashXpress รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายในการเปิดร้านสะดวกซัก WashXpress ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของไม่น้อยกว่า 160 สาขา ในปี 2569 - 2570, ลงทุนปรับปรุงและยกระดับ (Upgrade) ร้านสะดวกซัก WashXpress ของสาขาที่มีอยู่เดิม รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน