ทำไมการตรวจสอบ CRC จึงเงียบฉี่ / สุนันท์ ศรีจันทรา

นักลงทุนกำลังตั้งข้อสงสัย ปมการขายหุ้นห้างสรรพสินค้า “รีนาเซนเต” ในอิตาลี ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรขั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ทำไมจึงไม่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานใด ทั้งที่เป็นธุรกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยกว่า 15,000 คน
ยิ่งเข้าไปดูรายชื่อคณะกรรมการ CRC ยิ่งตั้งข้อสงสัยกันไปใหญ่ เพราะกรรมการบริษัท ฯหลายคน ไม่เพียงแต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเท่านั้น แต่ยังเป็นอดีตรัฐมนตรี อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อดีตกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และยังมีประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยในปัจจุบันนั่งหัวเด่เป็นกรรมการอีกด้วย
กรรมการ CRC หลายคน เคยมีอำนาจมีบารมีในตลาดหุ้น แต่ไม่อาจเหมารวมได้ว่า เป็นสาเหตุให้ธุรกรรมอันต้องสงสัยการขายหุ้น "รีนาเซนเต" ไม่ถูกตรวจสอบ จากหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดทุน
บริษัทจดทะเบียนทั่วไป เมื่อมีธุรกรรมอันต้องสงสัย ก.ล.ต.จะรุกเข้าตรวจสอบทันทีหรือไม่
แต่ CRC ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาพูดถึง มีเพียงกระแสข่าวนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งนักลงทุนรายย่อยเท่านั้นที่ออกมาโวยวาย
ธุรกรรมอันต้องสงสัยของ CRC ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะเมื่อดูรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 17 คน และมีชื่อ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายภากร ปีตธวัชชัย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูลรวมอยู่ด้วย
ดร.ประสาร นายภากร และนายกอบศักดิ์ จะมีส่วนทำให้กรณีของ CRC ต้องเงียบฉี่ จนเกิดคำถามการเลือกปฏิบัติของหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดหุ้นหรือไม่ เป็นประเด็นที่รอคำตอบ
ดร.ประสาร เคยเป็นเลขาธิการก.ล.ต. เคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และเคยเป็นประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ฯ ยุคที่นายภากรเป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
นายภากรเคยดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ 2 วาระ และเกษียณจากตำแหน่งเมื่อปลายปี 2567 โดยช่วงดำรงตำแหน่ง ตลาดหุ้นอยู่ในภาวะตกต่ำ และเกิดการลุกฮือของนักลงทุนที่เรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ยกเลิกโปรแกรมการซื้อขายหรือ ROBOT TRADE และแก้ปัญหาการขายหุ้นโดยไม่มีหุ้นอยู่ในมือหรือ NAKED SHORT
นายกอบศักดิ์เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายก ฯ ยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการรองผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ และประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
คนที่มีอำนาจ มีบารมี และมีชื่อเสียง กอดคอกันเข้ามานั่งเป็นกรรมการ CRC โดย ดร.ประสาร เป็นประธานกรรมการ นายภากรเป็นประธานกรรมการอิสระ และนายกอบศักดิ์ เป็นกรรมการอิสระ
ดร.ประสารและนายภากร เคยเป็นผู้คุมกฎ กำกับบริษัทจดทะเบียน และตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลอย่างดี และเมื่ออยู่ในตำแหน่ง เข้มงวดกับบริษัทจดทะเบียนให้ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ต้องบริหารงานด้วยความโปร่งใส
นายกอบศักดิ์ย่อมมีความเข้าใจในตลาดหุ้น เข้าใจถึงการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน และรู้ดีถึงความสำคัญของบรรษัทภิบาล
แต่ทำไมกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นคนชั้นนำในตลาดหุ้น อยู่หรือเคยอยู่ในฐานะบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่สร้างสรรค์ตลาดหุ้นให้มีความโปร่งใส มีความบริสุทธิยุติธรรม จึงปล่อยให้ธุรกรรมอันฉาวโฉ่ เกิดขึ้นในบริษัทจดทะเบียนที่ทั้ง 3 คนร่วมเป็นกรรมการ
เสียงวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของ CRC ที่ดังสนั่นตลาดหุ้น ไม่ได้มีเพียงการขายหุ้น “รีนาเซนเต” ให้บริษัทกงสีของกลุ่มจิราธิวัฒน์เท่านั้น แต่รวมถึงการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติอนุมัติการทำรายการขายหุ้น “รีนาเซนเต” ในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ด้วย
เพราะจัดประชุมรูปแบบ E-MEETING หรือประชุมผ่านสื่ออีเลคทรอนิคส์ แทนที่จะจัดในรูปแบบ ON-SITE หรือจัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน และซักถามผู้บริหารบริษัทโดยตรง
การขาย “รีนาเซนเต” มีปมต้องสงสัยมากมาย ฝ่ายบริหาร CRC ควรเปิดกว้างให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ซักถามปมที่สงสัย จนทุกคนสิ้นสงสัย โดยจัดประชุม ON-SITE ซึ่งจะแสดงถึงการทำธุรกรรมที่โปร่งใส และพร้อมเผชิญหนาผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ใช่พยายามหลบหน้า
ไม่รู้ว่า ดร.ประสาร นายภากรและนายกอบศักดิ์ ร่วมลงมติ สนับสนุนการขาย "รีนาเซนเต" และคัดค้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น E-MEETING บ้างหรือไม่
และทั้ง 3 คน ที่สำคัญ มีความรู้สึกอย่างไรกับการที่ CRC ถูกโจมตี ในธุรกรรมที่ต้องสงสัยเข้าข่ายความไม่โปร่งใส
บริษัทจดทะเบียนที่มีอดีตเลขาธิการ ก.ล.ต. อดีตกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ และะประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เข้าไปร่วมเป็นกรรมการ สาธารณชนย่อมตั้งความคาดหวังสูง
หวังว่าบริษัทจดทะเบียนแห่งนั้น จะเป็นแบบอย่างของบรรษัทภิบาลที่ดี มีการบริหารงานที่โปร่งใส ประชาชนผู้ลงทุนไว้ใจได้
แต่ CRC กลับมีธุรกรรมอันฉาวโฉ่ จนถูกวิจารณ์สนั่นตลาดหุ้น
นักลงทุนกำลังตั้งคำถาม ดร.ประสาร นายภากร และ ดร.กอบศักดิ์ เข้าไปทำอะไรใน CRC หรือเป็นเพียงกรรมการไม้ประดับ เหมือนกรรมการบริษัทจดทะเบียนทั่วไป
และรู้สึกอายบ้างหรือไม่ที่นั่งเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียนที่ถูกนักลงทุนรุมสวด