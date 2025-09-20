ทุบ CRC เซ่นปมขายสินทรัพย์เข้า ”กงสี” / สุนันท์ ศรีจันทรา

นักลงทุนกำลังรอดูว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะออกประกาศเตือนนักลงทุน ให้ศึกษาข้อมูลและเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ เพื่อพิจารณาลงมติการขายสินทรัพย์มูลค่าเกือบ 1 หมื่นล้านบาทหรือไม่
เพราะมติคณะกรรมการ CRC เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา อนุมัติขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท CRC HOLLAND B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเตในประเทศอิตาลี มูลค่าการขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 250 ล้านยูโรหรือประมาณ 9,384 ล้านบาท กลายเป็นปมที่ถูกตั้งข้อสงสัยในเหตุผลการขายและความเหมาะสมของราคาที่จะขาย
นอกจากนั้นยังเป็นการขายทรัพย์สิน ที่สร้างผลกำไรสัดส่วนประมาณ 10% ของกำไรทั้งหมดใน CRC แต่ละปี และเป็นการขายทรัพย์สินของประชาชนผู้ถือหุ้น CRC จำนวนกว่า 15,000 คน ให้บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนสโตร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ของ CRC และเป็นบริษัทที่กลุ่มจิราธิวัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเตในอิตาลี CRC ซื้อมาในราคาแพง จากเงินผู้ถือหุ้นทุกคน และปลุกปล้ำกันมา จนกิจการมีความแข็งแกร่ง มีแนวโน้มเติบโต โดยปี 2567 มีกำไรสุทธิประมาณ 169 ล้านบาท
การขาย “รีนาเซนเต” ให้บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมสนสโตร์ ซึ่งเปรียบเสมือน ”กงสี” ของกลุ่ม”จิราธิวัฒน” จึงเกิดปฏิกิริยาด้านลบตามมาอย่างรุนแรง
ปฏิกิริยาความไม่เห็นชอบ หรือมองธุรกรรมครั้งนี้ของกลุ่ม “จิราธิวัฒน์” ในด้านลบคือ แรงขายหุ้นที่ไหลทะลักเข้ามาในหุ้น CRC ในการซื้อขายเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา
ทันทีที่เปิดการซื้อขาย หุ้น CRC ดิ่งลงทันที ก่อนจะปิดลงที่ราคา 22.40 บาท ลดลง 2.20 บาท หรือลดลง 8.94% มูลค่าซื้อขาย 2,041.07 ล้านบาท
ปกติหุ้น CRC จะไม่มีมูลค่าซื้อขายมากนัก แต่หลังจากประกาศข่าวขาย “รีมาเซนเต” แรงขายก็ไหลทะลักจนแรงซื้อรับกันไม่อยู่ และสิ่งที่น่าสังเกตคือ มูลค่าการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในวันที่ 18 กันยายน มียอดขายหุ้นสุทธิ 3,227.33 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นการเทขายหุ้น CRC
การขาย ”รีนาเซนเต” ให้บริษัทกงสีของกลุ่มจิราธิวัฒน์ กลายเป็นหัวข้อที่คุยกันลั่นสนั่นเมือง ทั้งในหมู่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บรรดาผู้จัดการกองทุน และนักลงทุนที่ติดหุ้น CRC อยู่ และมีข้อสรุปในการถกประเด็นกันว่า
ธุรกรรมของกลุ่ม ”จิราธิวัฒน์” ครั้งนี้ ไม่น่าจะมีความเหมาะสม และอาจนำมาซึ่งความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน รวมทั้งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ CRC ตามมาด้วยการจุดชนวนการเทขายหุ้น CRC ทิ้ง
ยังไม่มีท่าทีจาก ก.ล.ต. ในธุรกรรมการขาย ”รีนาเซนเต” ไม่มีความเคลื่อนไหวจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ในการปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อยใน CRC ไม่ปฏิกิริยาจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ในปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลจากการขายสินทรัพย์ที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน
สิ่งที่จะต้องเฝ้าจับตาคือ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ CRC แต่งตั้งขึ้น เพื่อจัดทำและให้ความเห็นแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกรรมการขาย “รีนาเซนเต” จะมีความเห็นออกมาอย่างไร
ราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมของ “รีนาเซนเต” จะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ ใช่ราคา 9,384 ล้านบาทเท่านั้นหรือไม่
ไม่กี่วันก่อนหน้า มีข่าว กลุ่มจิราธิวัฒน์ เข้าไปสอดแทรกในความขัดแย้งในกลุ่มพี่น้องตระกูล “ปิยะอุย” โดยลือว่า บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาฯ จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งเซ็นทรัล ฯ ถืออยู่ในสัดส่วน 17% ของทุนจดทะเบียน แต่กลุ่มจิราธิวัฒน์ออกมาปฏิเสธเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งของพี่น้องตระกูลปิยะอุย
การขาย ”รีนาเซนเต” ทำให้กลุ่มจิราธิวัฒน์ ถูกนำกลับมาเป็นประเด็นที่นักลงทุนถกกันสนั่นตลาดหุ้น ถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัยกันอีกครั้ง
ก.ล.ต. คงต้องตามแกะรอย ธุรกรรมการขายทรัพย์สินขนาดใหญ่ “รีนาเซนเต” ของ CRC เป็นกรณพิเศษ
เพราะเป็นธุรกรรมที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อความเชื่อมั่นการลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศที่กำลังเผ่นออกจาก CRC