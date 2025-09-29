JR เดินหน้าส่งมอบงานในมือ รับรู้งานในมือที่ตุนไว้กว่า 7พันล.

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ เดินหน้าธุรกิจครึ่งปีหลังเต็มพิกัด เร่งส่งมอบงานในมือ หลังตุน Backlog หนากว่า 7,039 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง พร้อมลุยประมูลงานใหม่ ต่อยอด กลยุทธ์ Quick Win และ Oil & Gas ผลักดันความสามารถทำกำไรสูงขึ้น สร้างการเติบโตอย่างมั่นคง
นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังปี 2568 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก ที่มีรายได้รวม 805.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.54% จากงวดเดียวกันปีก่อน และมีกำไรสุทธิแตะ 21.04 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนเดินหน้าเร่งส่งมอบงานจากงานในมือ (Backlog) ที่มีมูลค่า 7,039 ล้านบาท ทยอยรับรู้ภายใน 1-3 ปีข้างหน้า ตามแผนจากโครงการสายไฟใต้ดินและซับสเตชั่น พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่เพื่อต่อยอดกลยุทธ์ Quick Win และ Oil & Gas ผลักดันรายได้ให้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน
ทั้งนี้ จากแนวโน้มการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนที่เริ่มฟื้นตัวมาตั้งแต่ต้นปี 2568 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถรับรู้รายได้จาก Backlog พร้อมกับเดินหน้าประมูลโปรเจคใหม่อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้า สื่อสารโทรคมนาคม และไอซีที ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญหลักของ JR และตอบรับเทรนด์เทคโนโลยีของโลกได้อย่างลงตัว เพื่อเสริมสร้างความสามารถการรับรู้รายได้ที่เร็ว และสม่ำเสมอ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงานระยะยาว
“ในช่วงครึ่งหลังปี 2568 บริษัทฯ จะเร่งส่งมอบงานในมือ เข้าประมูลงานใหม่เพิ่มเติม และสานต่อกลยุทธ์ Quick Win ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับธุรกิจ Oil & Gas ที่ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและในตลาดมีคู่แข่งน้อยราย อีกทั้งมาร์จิ้นยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงงานที่เป็นประเภท Green Energy เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตมั่นคง” นายสุรเดช กล่าว
ปัจจุบัน JR มีงานบริการหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจรับเหมาวางระบบ (Turnkey Project) ทั้งงานระบบไฟฟ้า (Electrical Power System) ที่ให้การออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร รวมถึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) และสถานีไฟฟ้าย่อย (High Voltage Substation) รวมถึงงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecom & ICT) ซึ่งรวมถึงการออกแบบ จัดหา ติดตั้งอุปกรณ์ วางระบบรวมทั้งให้คำปรึกษาด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกทั้ง ธุรกิจการให้บริการซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance) โดยบริษัทฯ ให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3.ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ (Supply) บริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ