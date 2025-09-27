ไบแนนซ์ลุยเวียดนาม! จับมือดานังตั้งศูนย์การเงิน ดันเมืองขึ้นแท่นฮับคริปโตเอเชีย

เวียดนามขยับใหญ่! รองนายกฯ เชิญไบแนนซ์เปิดสำนักงานและแพลตฟอร์มเทรดในเมืองดานัง พร้อมเซ็น MOU อย่างเป็นทางการ ขณะที่ CEO ริชาร์ด เต็ง รับบทที่ปรึกษาอาวุโสพัฒนา “Vietnam International Financial Center” ด้าน Bybit ยืนยันหนุนสร้างกรอบกฎหมายและทรัพยากรบุคลากรเต็มที่
เวียดนามส่งสัญญาณจริงจังสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินและคริปโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ เหงียน ฮวา บิ่ญ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ออกปากเชิญ ไบแนนซ์ (Binance) ยักษ์ใหญ่คริปโตระดับโลก ตั้งสำนักงานและแพลตฟอร์มเทรดในเมืองดานัง พร้อมทั้งเชิญ ริชาร์ด เต็ง ซีอีโอ Binance มารับตำแหน่ง “ที่ปรึกษาอาวุโส” เพื่อร่วมผลักดันการก่อสร้างศูนย์การเงินนานาชาติเวียดนาม (Vietnam International Financial Center)
ไบแนนซ์-ดานัง ลงนาม MOU ดันบล็อกเชนเต็มรูปแบบ
ในการพบปะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างไบแนนซ์ และคณะกรรมการประชาชนเมืองดานัง ว่าด้วยความร่วมมือด้านบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล โดย ริชาร์ด เต็ง ยืนยันว่าจะถ่ายทอดประสบการณ์ระดับโลก และร่วมมือใกล้ชิดในการพัฒนาตลาดคริปโตของเวียดนาม รวมถึงสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์การเงินนานาชาติ โดยใช้โมเดลอาบูดาบีเป็นต้นแบบ
Bybit-Emaar เข้าร่วมวง หนุนวิสัยทัศน์ฟินเทคเวียดนาม
นอกจากไบแนนซ์แล้ว รองนายกฯ เวียดนามยังได้หารือกับผู้บริหาร Bybit และ Emaar โดย Ben Zhou ซีอีโอ Bybit ซึ่งมีผู้ใช้งานในเวียดนามกว่า 2.5 ล้านคน หรือราว 15% ของตลาด ยินดีต่อท่าทีเวียดนามที่เตรียมทดลองสินทรัพย์ดิจิทัล และสร้างฮับฟินเทคนานาชาติ พร้อมยืนยันความพร้อมที่จะช่วยวางกรอบกฎหมาย และพัฒนาทรัพยากรบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้
Richard Teng ชี้เป้า APAC ตลาดดาวรุ่ง-ขับเคลื่อนด้วยกฎเกณฑ์ชัดเจน
ในมุมมองเชิงกลยุทธ์ เต็งย้ำว่าเอเชียแปซิฟิกกำลังกลายเป็นสนามแข่งขันสำคัญของคริปโต โดยไบแนนซ์เตรียมหนุนสตาร์ทอัพเกาหลีใต้ผ่าน Binance Labs และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรายงานกับหน่วยงาน Financial Intelligence Unit (FIU-IND) ของอินเดีย เพื่อปักธงในตลาดที่ยังมีศักยภาพมหาศาล
ระหว่างการร่วมเวทีเสวนากับ ไรอัน คิม ผู้ร่วมก่อตั้ง Hashed ที่กรุงโซล เต็งสะท้อนว่าศูนย์กลางคริปโตในเอเชียกำลัง “โยกย้าย” ไปตามยุคสมัยจากสิงคโปร์ที่เป็นผู้นำในปี 2563 มาสู่ฮ่องกงในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ในภูมิภาคเพื่อชิงบทบาท “เมืองคริปโตโลก”
เสริมทัพ APAC แต่งตั้งผู้บริหารใหม่
ต้นเดือนนี้ไบแนนซ์ ยังได้แต่งตั้ง SB Seker อดีตรองประธานอาวุโส Crypto.com มานำทัพด้านการดำเนินงานในเอเชียแปซิฟิก สะท้อนความมุ่งมั่นที่จะเร่งรุกตลาดในภูมิภาคนี้อย่างเต็มที่
เวียดนามกำลังเล่นเกมใหญ่ ชิงเค้กตลาดคริปโตเอเซีย
การดึงไบแนนซ์ และ Bybit เข้ามาร่วมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลในเวียดนาม แสดงถึงความตั้งใจของเวียดนามที่จะยกระดับจากผู้ใช้งานไปสู่ “ผู้เล่นตัวจริง” บนเวทีการเงินโลก การสร้างศูนย์กลางที่ดานัง ไม่เพียงเพิ่มโอกาสดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ แต่ยังวางตำแหน่งเวียดนามให้เป็นคู่แข่งใหม่ในสมรภูมิฟินเทคเอเชียต่อจากสิงคโปร์และฮ่องกงเกมนี้เพิ่งเริ่ม แต่ศักยภาพกำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิด