“พฤกษา”ปรับทัพผู้บริหารระดับสูงเพิ่มความคล่องตัว-อิสระการบริหาร

2.นายธีระ ทองวิไล ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับภารกิจในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ สานต่อและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเรียลเอสเตท

3.นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิมุต โฮลดิ้ง จำกัด อีกหนึ่งตำแหน่ง

กล่าวว่าตามรายละเอียดต่อไปนี้รับภารกิจนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มีมูลค่าการก่อสร้างภาคเอกชนอยู่ที่ราวมากกว่า 3 แสนล้านบาทซึ่งเป็นธุรกิจหลักตามกลยุทธ์ Strengthen the core ของบริษัทที่วางไว้ โดย “ธีระ ทองวิไล” เป็นผู้บริหารที่ได้ร่วมงานกับพฤกษามานานกว่า 23 ปี เป็นผู้ต่อยอดพัฒนาแนวคิด “Better Home and Healthier Community” วิถีการอยู่อาศัยในสังคมแบ่งปันโดยปีนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนเปิดโครงการใหม่รวม 30 โครงการ มูลค่าราว 29,000 ล้านบาท ปรับเพิ่มสัดส่วนในสินค้าในกลุ่มเซกเมนต์กลาง-บน ให้สูงขึ้นมากกว่า 50% และมีแผนเปิดโครงการ Wellness Residence ทั้งหมด 6 โครงการ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท คิดเป็น 34% ของมูลค่าโครงการที่เปิดในปีนี้รับภารกิจในการขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์ในระยะยาว และต่อยอดความร่วมมือของทั้งกลุ่ม ในด้าน Wellness Residence ส่งเสริมการบริการด้านสุขภาพให้เข้าถึงลูกบ้านทุกหมู่บ้านของพฤกษาอีกหนึ่งตำแหน่ง เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ระดมความคิดในการระบุขั้นตอนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค ประเมิน และหลีกเลี่ยงความสูญเสียในองค์กร (Waste Walk) เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันเพื่อสร้างศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) และส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มไปพร้อมกัน