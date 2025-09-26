MASTER คว้า 3 รางวัลเกียรติบัตร

"มาสเตอร์ สไตล์ " คว้า 3 รางวัลเกียรติบัตรสำคัญ อาทิ สถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน พร้อมรางวัลผ่านเกณฑ์ HAS การบริหารจัดการห้องน้ำให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และรับรางวัลมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรที่น่าเชื่อถือยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การดูแลบุคลากร การบริการ และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ผู้นำอันดับต้นของอุตสาหกรรมด้านความงามในไทยและเอเชีย ในฐานะ Regional Company เปิดเผยว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นรักษาการเติบโตทุกๆด้าน การได้รับ 3 รางวัลเกียรติบัตรในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นรอบด้าน ทั้งด้านบุคลากร ความปลอดภัยของข้อมูล และคุณภาพมาตรฐานการบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจสู่การเป็นองค์กรคุณภาพระดับสากลอย่างยั่งยืน โดย 3 รางวัลเกียรติบัตรที่ MASTER ได้รับ มีดังนี้
รางวัลเกียรติบัตรที่ 1: MASTER รับมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2568 ระดับประเทศปีที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งรางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความสำเร็จด้านการบริหารจัดการบุคลากร ยึดมั่นรักษามาตรฐานการดูแลบุคลากร พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568
รางวัลเกียรติบัตรที่ 2: MASTER รับมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานเกณฑ์ HAS (Healthy Accessibility Safety) ประจำปี 2568 จากสำนักงานเขตดุสิต ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินและคัดเลือก การบริหารจัดการให้ห้องน้ำมีความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานเกณฑ์ HAS เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568
รางวัลเกียรติบัตรที่ 3: MASTER รับมอบประกาศนียบัตร ISO/IEC 27001:2022 จาก S.O.S NS COMPANY LIMITED ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยใช้หลักการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ MASTER ในการดูแลและปกป้องข้อมูลที่มีความอ่อนไหวขององค์กรจากการโจมตีทางไซเบอร์ และการรั่วไหลของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ทำให้ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่ง MASTER มีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลในอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและผู้ใช้งานสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568
การได้รับรางวัลเกียรติบัตรทั้ง 3 ประเภทนี้ ไม่เพียงเป็นเครื่องการันตีถึงมาตรฐานและคุณภาพขององค์กร แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ภาครัฐและสังคมมีต่อโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ที่พร้อมพัฒนาและยกระดับการบริการ รวมถึงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เติบโตเคียงคู่มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง