ออร์บิกซ์ย้ำชัด! เงินลูกค้าปลอดภัยทุกบาท สวนกระแสข่าวลือไซเบอร์ถล่มศูนย์ซื้อขายคริปโตไทย

ท่ามกลางกระแสข่าวลือการโจมตีทางไซเบอร์ที่สั่นสะเทือนวงการคริปโตไทย บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด (orbix) ออกโรงยืนยัน “All Funds are Safe” สินทรัพย์ลูกค้าทั้งหมดปลอดภัยไร้ผลกระทบ พร้อมตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ได้รับการกำกับจาก ก.ล.ต. และใบอนุญาตกระทรวงการคลังเต็มรูปแบบ เสริมเกราะป้องกันด้วย ISO สามมาตรฐานและมาตรการตรวจสอบเข้มข้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้ลงทุน
ย้ำความมั่นใจ สวนกระแสข่าวลือโจมตีไซเบอร์
ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด ประกาศยืนยันสถานะความมั่นคงปลอดภัยของแพลตฟอร์มอย่างชัดเจน หลังมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยระบุว่าสินทรัพย์ของลูกค้าทุกบัญชีปลอดภัยและไม่ถูกกระทบจากเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและการกำกับดูแลเข้มข้น
ปัจจุบัน orbix ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังในการประกอบกิจการ “ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยืนยันสถานะผู้เล่นที่อยู่ในระบบการเงินไทยอย่างเป็นทางการ
ยันมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ชู 3 ใบรับรอง
หนึ่งในความได้เปรียบของ orbix คือการเป็นแพลตฟอร์มแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่คว้ามาตรฐาน ISO ด้านความปลอดภัยสารสนเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงครบ 3 มาตรฐาน ได้แก่
1.ISO/IEC 27001 มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2.ISO/IEC 27701 มาตรฐานการควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
3.ISO 22301 มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ระบบดูแลทรัพย์สินเข้มตามเกณฑ์ ก.ล.ต.
ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในการเลือกผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Custodian) พร้อมมีการสอบทานยอดทรัพย์สินเป็นประจำ และจัดทำ Proof of Reserve แสดงความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินทรัพย์ลูกค้าทุกหน่วยอยู่ในระบบที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.ล.ต. กำหนด
ความโปร่งใส-ความต่อเนื่องคือหลักการสำคัญ
นอกจากนี้ Orbix ย้ำเดินหน้านโยบายด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมาตรฐานสูงสุด พร้อมทีมงานดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อขายและเข้าถึงบัญชีได้อย่างต่อเนื่องและมั่นใจ
“ความเชื่อมั่น” หัวใจของธุรกิจคริปโต
ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยความผันผวนและข่าวลือที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือน ความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนคือเส้นเลือดใหญ่ของธุรกิจ ออร์บิกซ์ใช้โอกาสนี้ย้ำจุดแข็งด้านกฎหมาย มาตรฐานสากล และความโปร่งใส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อความหวาดวิตกของตลาด การตอกย้ำความปลอดภัยของลูกค้าไม่เพียงสะท้อนถึงความรับผิดชอบเชิงธุรกิจ แต่ยังเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยืนหยัดท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกคริปโตที่แข่งกันดุเดือดทุกวินาที