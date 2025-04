INETเปิดแผน “INET-IDC4” ยึดกรอบบริหาร BCP รับทุกความท้าทาย

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ตอกย้ำความมั่นใจแก่ลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ (INET-IDC1-3) มีความมั่นคงปลอดภัยได้มาตรฐานสากล ชูการจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์มีความเร็วสูงและมีเสถียรภาพ ระบบข้อมูลไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว เผยแผนลงทุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งใหม่ “INET-IDC4” ยึดกรอบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านภัยพิบัติ (Business Continuity Plan: BCP) สร้างความมั่นคงปลอดภัยมุ่งให้บริการด้าน Cloud Service & Digital Platform เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INETผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการ Local Cloud Service บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลอย่างสูงสุด ทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์ (Cyber security) และผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของลูกค้า โดยศูนย์ฯ ของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบภายใต้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ด้านภัยพิบัติรวมทั้งตอบโจทย์การใช้งานรองรับทั้งรูปแบบศูนย์ข้อมูลหลัก (DC) และศูนย์กู้คืนระบบ (DR) จึงเป็นศูนย์จัดเก็บข้อมูลที่มีเทคโนโลยีทันสมัย มีความเสถียรภาพสูง และปลอดภัยได้มาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ ได้ทำประกันภัยอาคารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการอีกด้วยทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งทีมตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ที่สำคัญ รวมทั้งทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างเร่งด่วน โดยพบว่าศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลของบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่งในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) INET-IDC1 ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 2) INET-IDC2 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และ 3) INET-IDC3 จังหวัดสระบุรี สามารถใช้งานการจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์ตามปกติ และการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ฯ ยังคงมีความเร็วสูงและมีเสถียรภาพ สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นอย่างไรก็ตามในฐานะที่ INET เป็นผู้นำการให้บริการ Local Cloud Service โดยมุ่งให้บริการด้าน Cloud Service & Digital Platform เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต การวางแผนลงทุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งใหม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบทุกมิติ โดยเฉพาะแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ด้านภัยพิบัติ โดยจะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ พายุ และการกำหนดมาตรการการสำรองข้อมูล การจัดหาพื้นที่ทำงานสำรอง โดยการเลือกทำเลที่มีศักยภาพและมีความสำคัญต่อความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว ซึ่งการลงทุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลแห่งใหม่ “INET-IDC4” ที่ภาคอีสาน ซึ่งคาดว่าจะรองรับสูงสุดถึง 300,000-600,000 VMI เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความมั่นคงด้านความปลอดภัยของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลนายสุตกานต์ แน่นหนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต หรือ INETREIT กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคัดเลือกทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนด้วยความรอบคอบอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านศักยภาพการเติบโตในเทรนด์เทคโนโลยี และความปลอดภัยของทรัพย์สินในระยะยาว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่พร้อมรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การขยายตัวของธุรกิจดิจิทัลในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ ปัจจุบันทรัพย์สินของกองทรัสต์ประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล INET-IDC3 เฟส 1 และเฟส 2 (ครึ่งเฟส) ที่ให้บริการด้าน Co-location และ Cloud ครอบคลุมทั้ง Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) และ Software as a Service (SaaS) นอกจากนี้ ทรัพย์สินของ INETREIT ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ซึ่งรวมถึง Uptime Tier III Certification และมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center และ Cloud สะท้อนถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการให้บริการ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกองทรัสต์ในการมุ่งเน้นโอกาสในการเติบโตในระยะยาว