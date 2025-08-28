เมืองไทยประกันชีวิต รับมอบเกียรติบัตร “ESG DNA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบเกียรติบัตรโครงการ ESG DNA จาก ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
โครงการ ESG DNA เป็นโครงการสำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความยั่งยืน ผ่านหลักสูตร E-Learning กว่า 20 หลักสูตร ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ทั้งในองค์กรภาครัฐ เอกชน SMEs และบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้สามารถนำหลักการ ESG มาปฏิบัติได้จริง และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว โดยได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่องค์กรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
การได้รับเกียรติบัตรครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของเมืองไทยประกันชีวิต ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และพร้อมเผชิญความท้าทายด้านความยั่งยืน โดยยังคงเดินหน้าพัฒนากรอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักรู้ และปลูกฝัง DNA ด้านความยั่งยืน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
สำหรับเมืองไทยประกันชีวิต “ความยั่งยืน” มิใช่เพียงกรอบนโยบาย หากแต่เป็นรากฐานของวิถีการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่เรามุ่งหมายส่งต่อคุณค่านี้ไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม การได้รับเกียรติบัตร ESG DNA จึงเป็นทั้งพลังขับเคลื่อนและเครื่องยืนยันว่าองค์กรก้าวเดินบนเส้นทางที่ถูกต้อง และพร้อมสานต่อภารกิจแห่งความยั่งยืนอย่างมั่นคงและไม่หยุดยั้ง
เมืองไทยประกันชีวิตตระหนักชัดว่า การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม คือหัวใจแห่งการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตอกย้ำเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทในการเป็นองค์กรที่ “เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าและความยั่งยืน”