DPAINT ดึง พันธมิตรถือหุ้นเสริมแกร่ง

“ตั้งคารวคุณ” ขายหุ้นบิ๊กล็อตให้ " ดาพัณณ์ สมบัติธีระ และเพ็ญพร วงศ์นพรัตน์เลิศ"
รายงานข่าวจาก บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) (DPAINT) แจ้งว่านายอรรถพล ตั้งคารวคุณ และนางสาววาณุภัณฒ์ ตั้งคารวคุณ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสองรายได้ทำการขายหุ้นของบริษัทผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot Board) ประจำวันที่ 18 กันยายน 2568 ให้กับนางสาวสิดาพัณณ์ สมบัติธีระ และนางสาวเพ็ญพร วงศ์นพรัตน์เลิศ
การซื้อขายผ่านกระดาน Biglot ครั้งนี้ ถือเป็นการดึงพันธมิตรเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทั้งสองถือเป็น Strategic Investor และทั้งสองท่านได้เสนอชื่อตนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจของ DPAINT
อย่างไรก็ดี โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ