MFC จัดกิจกรรม "MFC Clean & Share" ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมแบ่งปันสู่สังคม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับการให้บริการบริหารความมั่งคั่งอย่างมืออาชีพ
MFC ได้จัดกิจกรรม "MFC Clean & Share" เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาด เป็นระเบียบ และ น่าอยู่ตามหลัก 5ส นอกจากนี้ยังมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการแบ่งปัน โดยคุณศศิวิมล สิงห์เงิน เลขานุการและผู้อำนวยการอาวุโส เป็นตัวแทนมอบสิ่งของที่บริษัทและพนักงานร่วมกันบริจาค ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
กิจกรรมนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ MFC ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน