CZ ขยับเกมใหม่! เปิดทาง YZi Labs ระดมทุนภายนอก \$10,000 ล้าน ปรับกลยุทธ์สู่กองทุนยักษ์โลก

"ฉางเผิง จ้าว" หรือ CZ ผู้ก่อตั้ง Binance เดินหมากใหญ่ จ่อเปิดประตูให้เงินทุนภายนอกไหลเข้าพอร์ตลงทุนมูลค่า $10,000 ล้าน ผ่าน YZi Labs หลังแยกตัวจาก Binance ตั้งแต่ต้นปี มุ่งเน้นลงทุนคริปโต สตาร์ทอัพ AI และไบโอเทค ขณะที่กระแสในสหรัฐฯ อาจเป็นทั้งโอกาสและกับดักภายใต้กฎระเบียบเข้ม
YZi Labs บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่แตกตัวออกจาก Binance เมื่อเดือนมกราคม ดูแลความมั่งคั่งของ CZ พร้อมเงินลงทุนจากวงในของ Binance อาทิ “อี้ เหอ” ผู้ร่วมก่อตั้ง ปัจจุบันพอร์ตของ YZi Labs ใหญ่ถึง $10,000 ล้าน โดยเน้นลงทุนในสตาร์ทอัพสายคริปโตเป็นหลัก แต่ยังขยายไปสู่ไบโอเทคและ AI ด้วย
Ella Zhang ซีอีโอของ YZi Labs ให้สัมภาษณ์ Financial Times ว่า มีนักลงทุนภายนอกสนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง และบริษัทอาจเปลี่ยนโครงสร้างเป็นกองทุนภายนอกเต็มรูปแบบเมื่อขีดความสามารถภายในพร้อม เธอย้ำว่าการเปิดรับเงินภายนอกถือเป็น “ความรับผิดชอบมหาศาล” และภารกิจระยะสั้นคือการเสริมทีมงานและเชี่ยวชาญเชิงลึกด้าน AI และไบโอเทค โดยปัจจุบัน YZi Labs มีทีมงาน 12 คนที่มองการลงทุนแบบระยะยาว ไม่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายผลตอบแทนรายปี แต่ยึดวิสัยทัศน์ระดับทศวรรษ สะท้อนสเกลของทุนที่ CZ ถือครอง
"สหรัฐวางเงื่อนไข" โอกาสหรือกับดัก?
อย่างไรก็ตามหาก YZi Labs ตัดสินใจเปิดรับนักลงทุนจากสหรัฐฯ จะต้องเผชิญการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่นโยบายสหรัฐฯ ต่อสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังปรับตัวไปในทิศทางผ่อนคลายมากขึ้น ขณะเดียวกัน ชื่อเสียงและรากฐานจาก Binance ยังตามหลอน CZ อย่างหนัก เนื่องจากเขาเคยถูกศาลสหรัฐฯ สั่งจำคุก 4 เดือนในปี 2566 หลังยอมรับผิดข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการฟอกเงิน และ Binance ต้องยอมชำระค่าปรับกว่า $4,300 ล้าน จากการละเมิดข้อห้ามด้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตร
SEC สนใจใกล้ชิด-ซิลิคอนวัลเลย์ดึงดูดผู้ประกอบการกลับ
หลังพ้นโทษ CZ ได้ยื่นขออภัยโทษประธานาธิบดีสหรัฐฯ พร้อมกับความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ จากฝั่งกำกับดูแล โดย Zhang เผยว่า SEC ขอจัดงาน showcase ส่วนตัวสำหรับโครงการที่ YZi Labs สนับสนุน หลังประธาน SEC ไม่สามารถเข้าร่วมงาน demo day ที่ NYSE ได้ ขณะเดียวกัน ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่เคยหนีออกนอกสหรัฐฯ เริ่มทยอยกลับซิลิคอนวัลเลย์ ท่ามกลางบรรยากาศที่ฝ่ายนโยบายสหรัฐฯ ต้องการดึงดูดนวัตกรรมคริปโต
ใช้บริษัทมหาชนสร้างคลังโทเคน กลยุทธ์ใหม่คลังมะกัน
ความท้าทายใหญ่คือการใช้เงินทุนมหาศาลให้เกิดประสิทธิภาพ CZ กำหนดโจทย์ชัด ต้องลงทุนเชิงคุณภาพในคริปโต AI และหุ่นยนต์ ล่าสุด YZi Labs เลือกลงทุนเชิงสร้างสรรค์ ผ่านโครงสร้างคลังทุน (treasury structures) โดยหนุนดีลที่ใช้บริษัทมหาชนระดมเงินเพื่อซื้อโทเคน ตัวอย่างเช่น การเจรจาเข้าซื้อกิจการร่วมกับอดีตผู้บริหาร Bitmain มูลค่า $1,000 ล้าน และการนำบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่จดทะเบียนใน Nasdaq มาปรับโครงสร้างสู่คลังทุนโทเคน BNB ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
พอร์ตใหญ่ยังเน้นคริปโต เสริมทัพหุ่นยนต์-AI เพิ่มน้ำหนักการลงทุน
ปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัลคิดเป็นราว 70% ของพอร์ต YZi Labs แต่ความสนใจใน AI และหุ่นยนต์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขยับเกมครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจของ CZ ที่ไม่เพียงรักษาอิทธิพลในคริปโต แต่ยังมุ่งสู่การสร้างอาณาจักรลงทุนข้ามเทคโนโลยี ที่อาจเปลี่ยนเขาจาก “เจ้าพ่อคริปโต” ไปสู่บทบาทนักลงทุนระดับโลกอย่างเต็มตัว