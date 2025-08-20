อีลอน มัสก์ พับแผน “พรรคอเมริกา” หันหนุนรอง ปธน. แวน ชิงเก้าอี้ทำเนียบขาวปี 2571

รายงานจาก The Wall Street Journal เผย อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีพันล้านแห่งซิลิคอนวัลเลย์ กำลังปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองครั้งใหญ่ เมื่อเลือก “ถอย” จากการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ภายใต้ชื่อ America Party ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนก่อน เพื่อหลีกทางให้กับ JD Vance รองประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ผู้ถูกจับตาในฐานะตัวเต็งของพรรครีพับลิกันสู่ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2571
“พับเก็บแผนตั้งพรรคใหม่” หันเดิมพันหนุน รอง ปธน. แวน
มัสก์แจ้งต่อพันธมิตรใกล้ชิดว่า หากเดินหน้าสร้างพรรคใหม่จริง ย่อมดึงคะแนนเสียงจากพรรครีพับลิกัน และอาจลดโอกาสของ รอง ปธน.แวน ที่เขาเห็นว่าเป็นมิตรทางการเมืองและมีศักยภาพก้าวขึ้นสู่ทำเนียบขาวต่อจากโดนัลด์ ทรัมป์ แหล่งข่าวยืนยันว่า มัสก์ได้พูดคุยกับรอง ปธน.แวน หลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และพร้อมสนับสนุนด้านการเงินหาก รอง ปธน.แวน ลงสมัครชิงตำแหน่งในปี 2571
แรงกระเพื่อมสู่เลือกตั้งกลางเทอม 2569
การถอยครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับรีพับลิกัน เพราะหากมัสก์เปิดศึกจริง พรรคอาจเผชิญแรงสั่นคลอนจากภายใน โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งสำคัญก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมปี 2569 ที่มัสก์เคยขู่จะโค่นสมาชิกรีพับลิกันบางราย ผลสำรวจจาก Polymarket ชี้ว่า รีพับลิกันยังมีแนวโน้มคว้าชัยในวุฒิสภา ขณะที่เดโมแครตมีภาษีเหนือกว่าในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งการถอยของมัสก์จึงช่วยลดความเสี่ยงแตกแถวในพรรครีพับลิกันได้ชัดเจน
ชนวนขัดแย้งกับทรัมป์ จุดไฟทางการเมือง
แผน America Party หรือ พรรคอเมริกัน เกิดขึ้นหลังความขัดแย้งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับร่างกฎหมายการใช้จ่ายมหาศาล One Big Beautiful Bill Act ที่คาดว่าจะเพิ่มหนี้สาธารณะกว่า 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ใน 10 ปี มัสก์ซึ่งผลักดันให้รัฐบาลคุมการใช้จ่ายกลับถูกทรัมป์โจมตีว่ากำลัง “ออกนอกลู่” ความขัดแย้งบานปลายจนกลายเป็นประเด็นสาธารณะ และทำให้ภาพลักษณ์มัสก์ในฐานะนักธุรกิจถูกโยงเข้ากับเกมการเมืองโดยตรง
แรงสั่นสะเทือนต่อ Tesla และตลาดทุน
แนวคิดก่อตั้งพรรคใหม่สร้างแรงกดดันต่อตลาดทันที หุ้น Tesla ร่วงกว่า 20% หลังมัสก์เปิดโพลสำรวจในแพลตฟอร์ม X เกี่ยวกับการตั้งพรรคการเมือง ส่งสัญญาณชัดว่าผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับการเบี่ยงโฟกัสของซีอีโอที่ควรทุ่มเทให้ธุรกิจ
เดิมพันการเมืองปี 2571 รอง ปธน.แวน ก้าวขึ้นสู่แถวหน้า
แม้แผนตั้งพรรคใหม่ถูกพับเก็บ แต่บทบาททางการเมืองของมัสก์ยังไม่จบ โดย Polymarket ประเมินว่า รอง ปธน. เจดี แวน มีโอกาสสูงถึง 53% ที่จะคว้าการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากรีพับลิกันในปี 2571 โดยมีโอกาสชนะการเลือกตั้งทั่วไปอยู่ที่ 28% ขณะที่คู่แข่งจากฝั่งเดโมแครต กาวิน นิวซัม ได้รับการประเมินที่ 18% ข้อมูลนี้สะท้อนว่าการหนุนของมัสก์อาจช่วยเพิ่มน้ำหนักและความน่าเชื่อถือให้ รอง ปธน.แวน ได้จริง
"มัสก์" ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ ภาคเศรษฐกิจการเมืองในสหรัฐ
แม้จะถอยจากการสร้างพรรคใหม่ แต่ผู้ใกล้ชิดมัสก์ย้ำว่า เขายังไม่ปิดประตูทางการเมืองในอนาคต ขณะเดียวกันการเลือกตั้งกลางเทอม 2569 กำลังใกล้เข้ามา และบทบาทของมัสก์ในฐานะ “ผู้สนับสนุนรายใหญ่” อาจยังเป็นตัวแปรที่สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อทั้งรีพับลิกันและเดโมแครตอย่างเลี่ยงไม่ได้