JSPปลื้มประสบความสำเร็จส่งGWMเข้าตลาด LiVEx

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ CEO หนุ่มไฟแรงแห่ง บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JSP เป็นปลื้มสุดๆหลังผลักดันบริษัทในเครือ บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) (GWM) ชื่อหุ้น GWM25 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Live Exchange (LiVEx) เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งการเข้าระดมทุนของ GWM25 ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมดูแลผู้ป่วยโรคไต ที่สอดคล้องกับโรดแมปของ JSP ในระยะยาวที่ได้ตั้งเป้าในการก้าวขึ้นสู่ผู้นำตลาดสุขภาพแบบครบวงจรภายใน 3-5 ปี
โดยปัจจุบัน JSP ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการด้านผลิตและจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจร แต่ยังได้ขยายธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผ่านบริษัทในเครือถึง 5 บริษัท ที่มีทั้ง 1.บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) (GWM) 2.บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CDIP) และ 3.บริษัท แคร์ซูติก จำกัด (CST) 4. บริษัท วารี เมดิคอล จำกัด (WRM) และ 5. บริษัท เมดิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Medis) ต้องจับตาดูกันว่า บริษัทลูกแห่งไหนจะเป็นรายต่อไปที่ ดร.สิทธิชัยผลักดันเข้าตลาดหุ้นในเร็วๆ นี้