ผุด “D.E.A.L.”แพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัลผนึก10แบงก์อัพประสบการณ์ทางการเงิน

“ศุภาลัย” ย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมอสังหาฯ เปิดตัว D.E.A.L. แพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัล ยกระดับกระบวนการยื่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร หวังช่วยให้ลูกค้าซื้อบ้านได้ง่าย สะดวก และมั่นใจยิ่งขึ้น ครบจบในที่เดียวตั้งแต่การประเมินความพร้อม เปรียบเทียบข้อเสนอ พร้อมยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร พร้อมสิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้า ศุภาลัยโดยเฉพาะ โดยผนึกกำลัง 10 ธนาคารพันธมิตรชั้นนำ เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการที่โปร่งใส ปลอดภัย และเชื่อถือได้
นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม“D.E.A.L.” (Digital Easy Application for Loan) ซึ่งเป็นการปฏิวัติวงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้น เพื่อยกระดับกระบวนการขอสินเชื่ออย่างครบวงจร เป็นรายแรกในวงการอสังหาฯ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยศุภาลัย มุ่งมั่นให้แพลตฟอร์ม D.E.A.L. เป็นบริการใหม่ที่เชื่อมโยง ลูกค้า-ธนาคาร-ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ให้ประสานกันอย่างสะดวก รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งร่วมมือกับ 10 ธนาคารพันธมิตร คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
“ผลลัพธ์ของแพลตฟอร์ม D.E.A.L. ช่วยสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ทำให้การยื่นสินเชื่อเป็นเรื่องง่าย พร้อมยกระดับมาตรฐานบริการสินเชื่อ นอกจากนี้ ศุภาลัยร่วมกับธนาคารพันธมิตรจัดทำอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรกต่ำสุด 1.79% สำหรับบ้านและคอนโดมิเนียม (*อัตราดอกเบี้ยประจำเดือนกันยายน 2568) มอบสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องทุกเดือน สำหรับลูกค้าศุภาลัยเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถในการผ่อนชำระได้อย่างแท้จริง(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางธนาคารฯ กำหนด)”
สำหรับแพลตฟอร์ม D.E.A.L. ของศุภาลัย เริ่มใช้งานจริงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 ครอบคลุมทุกโครงการทั่วประเทศ และได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า โดยแพลตฟอร์มนี้มอบประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่าง ด้วยจุดเด่นในการวิเคราะห์คุณสมบัติลูกค้าล่วงหน้า แนะนำสถาบันการเงินที่เหมาะสม เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขสินเชื่อ ที่ตอบโจทย์ พร้อมติดตามผลอนุมัติ ช่วยให้กระบวนการยื่นขอสินเชื่อบ้านและคอนโดมิเนียมของลูกค้าเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมั่นใจได้ในทุกขั้นตอน