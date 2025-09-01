จัดแน่!มหกรรมบ้านและคอนโดปลุกกำลังซื้อตลาดอสังหาฯขอนแก่น คาดทำยอดขายทะลุ500ล้าน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สมาคมอสังหาฯจังหวัดขอนแก่นจัดมหกรรมบ้านและคอนโด
1-6 ต.ค.นี้ หวังปลุกกำลังซื้อปลายปีหลังตลาดซบเซาเพราะเศรษฐกิจถดถอย-ปัญหาขัดแย้งชายแดนคุกรุ่น
ผู้ประกอบการกว่า 50 เจ้าตอบรับขนโปรใหญ่ไฟกระพริบเข้าร่วม
คาด7วันในงานยอดขายไม่ต่ำกว่า500ล้านบาท
สายวันนี้(1ก.ย.)ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดขอนแก่น สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ขอนแก่น 2025 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม 2568 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น งานมหกรรมบ้านและคอนโดปีนี้จัดภายใต้คอนเซปต์หรือแนวคิด “ลดยกเมือง”เน้นขายบ้านหรือคอนโดในระดับราคาที่ผู้ซื้อเข้าถึง แต่ยังคงคุณภาพของที่พักอาศัยที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน
นายวุฒิชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าให้ห้วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดอื่นค่อนข้างชะลอตัว ยอดขายลดลง เนื่องจากปัจจัยลบหลายด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจของประเทศซบเซา ปัญหาความความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ การจัดงานมหกรรมบ้านฯครั้งนี้จึงเป็นการกระตุ้นตลาด ปลุกกำลังซิ้อให้ฟื้นคืนกลับมาในระบบ
ภายในงานจึงเน้นการขายบ้านและคอนโดมิเนียมในเงื่อนไขพิเศษ ลดราคาทุกบูธ มีโปรโมชั่นทุกโครงการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด สถาบันการเงินแต่ละเข้าก็พร้อมเข้ามาสนับสนุนมาร่วมนำเสนอเงื่อนไขดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราพิเศษ ขั้นต่ำอาจได้ลดมากถึง 2.70 % /ปี ถือเป็นโอกาสของผู้ที่กำลังมองหาบ้านและคอนโดคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยาก มีที่พักอาศัยให้เลือกหลากหลายสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม
“เรามั่นใจว่างานมหกรรมบ้านและคอนโดขอนแก่นที่จัดต้นเดือนตุลาคมนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ประกอบการ บรรยากาศซื้อขายที่พักอาศัยน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากกำลังซื้อชะลอไปนานพอสมควร”นายวุฒิชัยกล่าวและว่า
สำหรับขอนแก่นแล้วแม้เจอกับภาวะกำลังซื้อชะลอตัวแต่ยังดีกว่าอีกหลายพื้นที่ เพราะเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจึงมีเรื่อยๆ เฉพาะช่วงการจัดงานมหกรรมบ้านฯตลอด 7 วันนี้ ซึ่งมีโครงการออกบูธมากถึง 50 เจ้า คาดจะมีมูลค่าการซื้อขาย ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาทและต่อเนื่องไปถึงปลายปีนี้มูลค่ารวมตลาดบ้านและคอนโดในขอนแก่นไม่น่าจะไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ล้านบาท
นายวุฒิชัยกล่าวเสริมอีกว่าไม่อยากให้ผู้ที่กำลังหาซื้อบ้านและคอนโดในจังหวัดขอนแก่นพลาดงานนี้ ทุกโครงการทั้งบ้านและคอนโดชั้นนำมารวมตัวกันหมด เตรียมข้อเสนอสุดพิเศษของทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นส่วนลด การผ่อนชำระหรือสิทธิพิเศษต่างๆที่หาไม่ได้จากที่อื่น ถือเป็นโอกาสทองของผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยาก