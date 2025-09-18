GWM25“ เข้าเทรดใน LiVEx 19ก.ย. นี้

“เกรซ วอเทอร์ เมด” บริษัทย่อยของ “โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) ” เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน LiVEx ใช้ชื่อเทรด “GWM25” วันที่ 19 กันยายน และบริษัทย่อยของ ช่วยเสริมศักยภาพและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เปิดเผยว่า LiVEx ยินดีต้อนรับ บมจ. เกรซ วอเทอร์ เมด เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน LiVEx โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “GWM25” ในวันที่ 19 กันยายน 2568 ซึ่ง GWM25 เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) (JSP) บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ mai ทั้งนี้ GWM25 ยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านการเตรียมความพร้อมจาก LiVE Platform ที่ช่วยเสริมศักยภาพและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ
GWM25 ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคไตผ่านคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมและศูนย์ไตเทียมในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น4 ประเภท ดังนี้ (1) ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำยาล้างไตและน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับหน่วยไตเทียม (2) ธุรกิจการจัดจำหน่ายและให้เช่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (3) ธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และ (4) ธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเวชสำอางสำหรับผู้ป่วยโรคไต
โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ (1) กลุ่มคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม (2) ศูนย์ไตเทียมในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน และ (3) บริษัทตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ต้องการซื้อน้ำยาล้างไตและน้ำยาฆ่าเชื้อ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับคลินิกหรือศูนย์ไตเทียม
GWM25 มีทุนชำระแล้ว 47.08 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 80 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 14.15ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก (IPO) ต่อผู้ลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด โดยเสนอขายผู้ลงทุนระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2568 ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 28.30 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 188.30 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
นายธงชัย ปามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เกรซ วอเทอร์ เมด (GWM25) เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิต และลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ป่วยโรคไตดียิ่งขึ้น ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครบวงจร สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปลงทุนธุรกิจในหน่วยไตเทียมและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ชำระหนี้เงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
GWM25 มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจ เอส พี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น44.86% นายวิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล ถือหุ้น 15.89% และนางชลดา มารุตวงค์ ถือหุ้น 8.34% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท