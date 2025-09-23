COCOCO ร่วมงาน The Secret Sauce Summit 2025

บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO นำโดย ดร. วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับเกียรติร่วมเวทีงาน The Secret Sauce Summit 2025 เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์บนเวที ภายใต้หัวข้อ “Thai Coco: Global Supply Chain Mastery หรือ ถอดรหัส Thai Coco พลิกเกษตรไทยสู่ผู้นำ OEM โลก” โดยมองว่า มะพร้าวน้ำหอม เป็นมะพร้าวพันธุ์พิเศษที่มีรสชาติหวานและหอม และสามารถปลูกได้ที่ประเทศไทยที่เดียวในโลก ทำให้สามารถบุกตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแบ่งปันแนวทางสำคัญในการพาสินค้าไทยบุกแดนมังกรในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และให้มุมมองว่า “ความอร่อย = มาตรฐานทั่วโลก”
นอกจากนี้ ยังได้ให้มุมมองเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรไทย สู่การเป็นผู้นำในตลาดโลกอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ COCOCO ในการขับเคลื่อนเกษตรไทยสู่อนาคต ซึ่งงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 ณ UOB Live Bangkok Emsphere