อ.ต.ก. ยกทัพสินค้าเกษตรพรีเมียมไทย บุกซาอุฯ จัด “Riyadh Thai Fruits Festival 2025”

อ.ต.ก. ลุยบุกตะวันออกกลาง จัดงาน “Riyadh Thai Fruits Festival 2025” ณ กรุงริยาดเปิดเวทีโชว์ศักยภาพสินค้าเกษตรพรีเมียมไทย ผลไม้สด–แปรรูป–นวัตกรรมครบครันดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก สร้างเครือข่ายการค้า หนุนเศรษฐกิจฐานรากเติบโตยั่งยืน
นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า อ.ต.ก.ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่ระดับโลก จัดงาน Riyadh Thai Fruits Festival 2025 ณ ห้าง Tamimi Store 142 กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 28–29สิงหาคม 2568 เรายกขบวนสินค้าเกษตรพรีเมียมไปบุกตลาดตะวันออกกลางอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ “ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง สู่ตลาดโลก (Thailand AgriIntertrade)” โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันสินค้าเกษตรไทยที่มีมูลค่าสูงเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และให้ความสนใจสินค้าเกษตรจากไทยเป็นอย่างมาก คือเวทีสำคัญที่ไทยจะนำเสนอคุณภาพ มาตรฐาน และศักยภาพของเกษตรกรไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ ซึ่งผู้บริโภคชาวซาอุฯ จะได้สัมผัสกับสินค้าเกษตรพรีเมียมในราคาที่คุ้มค่า พร้อมเรียนรู้เรื่องราวเบื้องหลังจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง
ทั้งนี้ภายในงานมีนำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรไทยหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และสินค้าเกษตรนวัตกรรม ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมวัฒนธรรมไทยควบคู่ เช่น การสาธิตทำอาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยในมิติที่เข้าถึงผู้บริโภคต่างชาติได้มากยิ่งขึ้น
”งานนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ อ.ต.ก. ในการสร้างเครือข่ายการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันสินค้าเกษตรไทยให้แข็งแกร่งในเวทีโลก และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน“