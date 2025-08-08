“พาณิชย์” เปิด Pop-up counter ขายสินค้าเกษตรนวัตกรรม ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

“พาณิชย์”จับมือ “คิง เพาเวอร์” เปิด Pop-up counter นำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยจากผู้ประกอบการ 30 ราย รวมกว่า 60 รายการ จัดจำหน่ายที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ จับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซื้อเป็นของฝาก ของขวัญ เหตุเป็นของดี มีคุณภาพ มีนวัตกรรม มั่นใจช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน Pop-up counter “Nature for Future : Agriculture + Innovation” ที่จัดขึ้นภายในแนวคิด Cultivated in Thailand, Innovated for the World มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์และช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ต่างประเทศ ว่า กรมการค้าต่างประเทศได้รับความร่วมมือจากคิง เพาเวอร์ ในการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยที่มีศักยภาพ เพื่อให้กลุ่มผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ซื้อสินค้าอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่ได้คัดสรรจากสินค้าที่ได้รับรางวัล Agri Plus Award และสินค้าศักยภาพที่แสดงถึงความเป็นนวัตกรรม มาจัดจำหน่ายที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการจำหน่ายให้กับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทย
สำหรับการเปิด Pop-up counter ในครั้งนี้ มีสินค้าเกษตรนวัตกรรมศักยภาพจากผู้ประกอบการ 30 ราย รวมกว่า 60 รายการ มาจัดจำหน่าย อาทิ ข้าวไร้แป้งจากไฟเบอร์สาหร่าย เม็ดฟู่สมุนไพรกลิ่นผลไม้ GI ของไทย กราโนลาข้าวก่ำล้านนาอินทรีย์ ข้าวเหนียวมะม่วงอัดเม็ด นวัตกรรมครีมเจลจากลูกประคบไทย ยาสีฟันสมุนไพรไทยอัดเม็ด กระเป๋ารองเท้าจากวัสดุ Upcycling จากฟางข้าว และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย โดยแต่ละผลิตภัณฑ์ สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสานธรรมชาติกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถเข้าถึงและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และมีสไตล์ โดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.-21 ก.ย.2568
นายฉันทวิชญ์กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรไทยจากสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้านวัตกรรม ตามแนวคิด ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ โดยพร้อมเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย โดยเฉพาะ SME ให้แข็งแกร่ง พร้อมโกอินเตอร์ก้าวสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน และมั่นใจว่าจะผลักดันให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยมีที่ยืนในตลาดโลกมากขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่สอดรับกับเทรนด์โลก และช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรไทย และส่งผลให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาดีขึ้น
ทั้งนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดต่างประเทศ มีมูลค่าการค้าที่ได้รับการส่งเสริมรวม 367 ล้านบาท และจากนี้ มีแผนที่จะผลักดันและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมต่อ ทั้งการเปิดตลาดในประเทศและผลักดันส่งออกไปต่างประเทศ โดยมั่นใจว่ามูลค่าการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรมจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมชม ชิม ชอป แชะ แชร์ ใน Pop-up counter โดยมีสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้เลือกหลากหลาย สามารถซื้อเป็นของฝาก เป็นของขวัญ เพราะเป็นของดีจากเมืองไทย เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรม ตอบโจทย์เทรนด์โลก ที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และความยั่งยืน และยังช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพของไทย รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย”นายฉันทวิชญ์กล่าว