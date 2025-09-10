เพชรบุรี หนุนเลี้ยงไก่ไข่ “Free Range” ส่งตรงโรงแรม 5 ดาว ยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

เพชรบุรี – ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ดันโมเดล “ไก่ไข่อารมณ์ดี” เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ (Free Range) ผลิตไข่คุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ปัจจุบันส่งขายโรงแรมดังหัวหินกว่า 6,000 ฟองต่อสัปดาห์ สร้างรายได้มั่นคง ยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดพรีเมียม
วันนี้ (10 ก.ย.) น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายสมขิ่น หงคงคา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บ้านไร่พุพลูฟาร์ม หมู่ 3 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี นำโดยนางรพีพร พงศ์ปรีดิ์เปรม ประธานกลุ่ม
ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 10 ราย แต่ละรายเลี้ยงไก่ไข่เฉลี่ย 200 ตัว รวมผลผลิตไข่วันละราว 1,500 ฟอง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ (Free Range) ที่ให้ไก่ได้ออกมาวิ่งเล่น มีโรงเรือนพักผ่อน ปลอดสัตว์ปีกอื่นปะปน ทำให้ไก่แข็งแรง ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็นสูตรผสมเองจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ข้าวโพดบด ปลาป่น รำละเอียด กากถั่วเหลือง หยวกกล้วย และแหนแดง พร้อมเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้ไข่ที่ได้มีคุณภาพ ไข่แดงสีสวย รสชาติดี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ปัจจุบันผลผลิตถูกส่งจำหน่ายให้แก่ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน สัปดาห์ละกว่า 6,000 ฟอง ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและตรงกับความต้องการของตลาดระดับบน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งให้เป็น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่ายไก่ไข่อารมณ์ดี) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เชิงคุณภาพและยั่งยืน