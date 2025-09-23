หุ้นแกว่งตัว รับ sentiment บวกหุ้นสหรัฐทำนิวไฮ แต่จับตา DELTA กดดัน

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งออกข้าง โดยได้แรงหนุนสภาพแวดล้อมต่างประเทศ ที่เมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐทำ All time High ต่อเนื่องจากปัจจัยเฉพาะตัวของ Nvidia และSentiment บวกจากการลดดอกเบี้ยของสหรัฐ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนุนสตลาดหุ้นไทยได้
อย่างไรก็ตามระยะถัดไปช่วงที่เหลือของเดือนแนะติดตามหุ้น DELTA ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วน Adjust Marketcap ใน SET50 อยู่ระดับประมาณ 14% เกินเกณฑ์ Cap Weight ที่ 10% ดังนั้นอาจต้องระมัดระวังหุ้น DELTA ที่อาจถูกปรับน้ำหนักลงมา ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อ SET ได้ กลยุทธ์การลงทุนวันนี้แนะนำเลือกหุ้น Laggard และ Valuation ถูก แนะนำ CKP และ CPAXT
โดยให้กรอบแนวรับ 1,270 จุด และแนวต้าน 1,290 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (22 ก.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 46,381.54 จุด เพิ่มขึ้น 66.27 จุด หรือ +0.14%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,693.75 จุด เพิ่มขึ้น 29.39 จุด หรือ +0.44% และ Nasdaq ปิดที่ 22,788.98 จุด เพิ่มขึ้น 157.50 จุด หรือ +0.70%
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวันนี้ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 26,435.58 จุด เพิ่มขึ้น 91.44 จุด หรือ +0.35% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,830.14 จุด เพิ่มขึ้น 1.56 จุด หรือ +0.04% ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดบวก 0.69% และดัชนี ASX/S&P 200 ตลาดหุ้นออสเตรเลียปรับตัวขึ้น 0.17% ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการในวันนี้ เนื่องในวันศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox)
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (22 ก.ย.) 1,282.54 จุด ลดลง 10.18 จุด (-0.79%) มูลค่าซื้อขาย 31,595.35 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (22 ก.ย.) 1,697.02 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. (22 ก.ย.) ลดลง 4 เซนต์ หรือ 0.06% ปิดที่ 62.64 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (22 ก.ย.) อยู่ที่ 3.07 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 31.78 แนวโน้มผันผวน จับตาตัวเลขเศก.สหรัฐฯ คาดกรอบวันนี้ 31.70-31.90
- "นายกฯ อนุทิน" นำทีม รัฐมนตรีเศรษฐกิจ พบสมาคมธนาคารไทยครั้งแรกรอบ 58 ปี ขอความร่วมมือแก้หนี้ครัวเรือนหนี้เอสเอ็มอี เร่งอัดฉีดสภาพคล่องธุรกิจ มอบโจทย์ "คลัง" สกัดเงินเทา ประสาน ธปท.-ปปง.-ก.ล.ต.เร่งด่วนโยงเส้นทางเงิน เปิดแผนฟื้นเศรษฐกิจไทย "Quick Big Win" สร้างความยั่งยืนและศรัทธาจากนานาชาติ
- "เอกนิติ" สั่งตั้งทีมด่วนหาที่มา "เงินไหลเข้าปริศนา" หลังพบปี67 ทะลักกว่า 5 แสนล้านบาท ส่วนไตรมาสแรกปีนี้เกือบแสนล้านบาท นักเศรษฐศาสตร์ชี้หากไม่สามารถอธิบายเงินไหลเข้าออกได้เสี่ยงดำเนินนโยบายการเงินพลาด ทำให้ประสิทธิภาพการบริหารนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีประสิทธิภาพ
- 'พาณิชย์' คุมเข้มสินค้าใช้สองทาง (DUI) ลุยเปิดระบบตรวจสอบ-ขอใบอนุญาตส่งออก เพื่อป้องกันการนำไปใช้ประกอบเป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดีเดย์เปิดตรวจสอบสินค้าหมวด 0 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ อุปกรณ์แขนกล ยูเรเนียมธรรมชาติ
- "ทองคำไทย" ยังเดินหน้า ทำจุด "ออลไทม์ไฮ" ไม่หยุด "ทองแท่ง" แตะ 55,600 บาท "สมาคมค้าทองคำ" ชี้ทิศทาง ราคายังเป็น "ขาขึ้น" ภายใต้ "ดอลลาร์อ่อน" ด้าน "วายแอลจี" มองทองไทยทำจุดสูงสุดเป็น "ประวัติการณ์ครั้งใหม่" รับ 2 ปัจจัยบวก "วายแอลจี กรุ๊ป" อานิสงส์ SPDR ถือครองทองคำเพิ่ม
*หุ้นเด่นวันนี้
- KTC (ฟินันเซียไซรัส) แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 32 บาท การเลื่อนการดำเนินงานและบันทึกค่าเสื่อมราคาระบบ IT จากไตรมาส 4/68 เป็น ไตรมาส 1/69 เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงด้านเทคนิคในช่วงที่มีรายการใช้จ่าย จะช่วยหนุนกำไรในระยะสั้นและทำให้ภาพ Cost-to-Income ratio ปีนี้ปรับตัวลดลง ส่วนด้านรายได้เน้นเพิ่มส่วนแบ่งตลาดกลุ่มรายได้สูง เราคาดว่า KTC มีโอกาสจ่าย Dividend Payout Ratio ที่สูงขึ้นจากปัจจุบันที่ 45% นอกจากนี้คาดว่าบริษัทจะมีกำไรส่วนเพิ่มจากธุรกิจนายหน้าประกันประกัน เราคาดกำไรปี 68-70 โตเฉลี่ยราว 5% CAGR
- GFPT (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 13.40 บาท เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ GFPT จากแนวโน้ม ผลประกอบการใน ไตรมาส 3/68 ยังคงรักษาการเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยเราคาดว่า ราคาขายไก่ใน EU จะปรับตัวดีขึ้นราว 6% ในครึ่งหลังของปี 68 พร้อมกับต้นทุนการเลี้ยงที่ปรับตัวลดลงจากการนำเข้าถั่วเหลืองเลี้ยงสัตว์ในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา พร้อมกับเราคาดการณ์ว่าหากประเทศไทยมีการนำเข้าข้าวโพดจาก US ที่เป็นส่วนหนึ่งของ deal US reciprocal tariffs ก็จะมีต้นทุนที่ถูกลงราว 15-20% เทียบกับการนำเข้าจากเพื่อนบ้านหรือราคาในประเทศ ซึ่งจะมี upside เพิ่มเติมต่อประมาณการกำไรราว 5-10%
- CENTEL (อินโนเวสท์ เอกซ์) ราคาเป้าหมายระยะสั้น 34 บาท ราคาหุ้นมีปัจจัยกระตุ้นจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว โรงแรมมัลดีฟส์ คาดได้แรงหนุนจาก High Season ใน ไตรมาส 4/68 และธุรกิจร้านอาหารในไทย (สัดส่วน52% ของรายได้ใน 1H68) มีโอกาสได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของรัฐบาล Valuation ไม่แพง เทรดต่ำกว่า -0.5SD