เวียดนามเล็งใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โมดูลขนาดเล็กในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรก

รอยเตอร์ - เอกสารจากโปลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์ องค์กรที่มีอำนาจสูงสุดของเวียดนามระบุว่า ประเทศเปิดกว้างการใช้งานเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โมดูลขนาดเล็กสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่วางแผนไว้
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ที่เป็นศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาค กำลังพยายามเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ที่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก
จากเอกสารดังกล่าวที่เผยแพร่ทางออนไลน์ โปลิตบูโรเรียกร้องให้มีการจัดทำ “แผนพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ที่ยืดหยุ่น โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูลขนาดเล็ก” และยังสนับสนุนบริษัทเอกชนให้พัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
นับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามประกาศอย่างเปิดเผยว่าจะพิจารณาการใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูลขนาดเล็ก ที่สามารถผลิต จัดส่ง และติดตั้งได้ในสถานที่จริง ทำให้มีราคาถูกลงกว่าการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูลขนาดเล็กผลิตหรือได้รับการพัฒนาโดยหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ รัสเซีย และเกาหลีใต้ และในเดือนพ.ค. Petrovietnam บริษัทพลังงานชั้นนำของเวียดนาม ได้ลงนามข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์กับบริษัท Westinghouse Electric ในสหรัฐฯ
เดือนเม.ย. เวียดนามระบุว่าต้องการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเป็น 183-236 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 เพิ่มขึ้นจากมากกว่า 80 กิกะวัตต์ในสิ้นปี 2566 โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและเพิ่มพลังงานนิวเคลียร์ในแผนพลังงานผสมผสาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลเวียดนามจะต้องลงทุน 136,300 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573 ซึ่งเทียบเท่ากับมากกว่า 1 ใน 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเวียดนามในปี 2567
โปลิตบูโรระบุในเอกสารว่า ความคืบหน้าของโครงการพัฒนาพลังงานหลายโครงการยังคงล่าช้า ขณะที่กรอบกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมยังคงอ่อนแอ
“อุปทานพลังงานภายในประเทศยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้า ที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามจากการขาดแคลนพลังงานในช่วงที่การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นตัวเลข 2 หลัก” โปลิตบูโร ระบุ
เวียดนามตั้งเป้าการเติบโตของ GDP ไว้ที่ 8.3%-8.5% สำหรับปี 2568 และเติบโต 2 หลักสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของทศวรรษ
เมื่อต้นปี เวียดนามได้ตัดสินใจที่จะกลับมาพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกครั้ง หลังระงับไปเกือบทศวรรษ โดยคาดว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกที่มีกำลังการผลิตรวมสูงสุดที่ 6.4 กิกะวัตต์ จะเปิดใช้งานได้ภายในปี 2578
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูลขนาดเล็กถูกติดตั้งใช้งานแล้วในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ รัสเซีย จีน อังกฤษ และแคนาดา
รัฐบาลเวียดนามกล่าวก่อนหน้านี้ว่าจะเลือกบริษัทรัสเซียและญี่ปุ่นเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศ
โปลิตบูโรยังเรียกร้องให้ส่งเสริมการผลิตน้ำมันดิบและถ่านหิน และขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบสำหรับการพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่ง.