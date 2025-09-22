ก.ล.ต. เฮียริ่งการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISSB

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศไทย (บจ.) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ออกโดย International Sustainability Standards Board (มาตรฐาน ISSB)
ตามที่ ก.ล.ต. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการแนวทางการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตาม International Sustainability Standards Board (ISSB Roadmap) จากผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ.* ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISSB โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ตามที่ ก.ล.ต. เสนอปรับปรุงแล้วนั้น
ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ. ให้ทัดเทียมระดับสากล (global baseline) อีกทั้งเพื่อช่วยลดภาระและสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่ บจ. ที่ต้องรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานหรือกรอบความร่วมมือสากลต่าง ๆ ที่มีอย่างหลากหลาย โดยคำนึงถึงบริบทของระบบนิเวศตลาดทุน (capital markets ecosystem) ตลอดจนความพร้อมของภาคเอกชนในประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ขอบเขตการใช้บังคับ
2. ระยะเวลาที่เริ่มบังคับใช้
3. การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการให้ความเชื่อมั่นของข้อมูล
4. มาตรการผ่อนปรนช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน (transition reliefs)
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1110 ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : fundraisingpolicy@sec.or.th จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2568