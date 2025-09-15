ก.ล.ต. จ่อปรับเกณฑ์ Sustainability-linked Bond เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นสอดรับกับพัฒนาการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond : SLB) ให้มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น สอดรับกับพัฒนาการด้านการออกและเสนอขาย SLB ในต่างประเทศ โดยยังคงหลักการคุ้มครองดูแลผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสม
ตามที่ ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย SLB ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน และสอดรับกับนโยบายของ ก.ล.ต. เพื่อส่งเสริมให้กิจการนำปัจจัยด้านความยั่งยืนมาผนวกเข้ากับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบัน SLB ในต่างประเทศเริ่มมีพัฒนาการใหม่ ๆ ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ SLB ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถรองรับนวัตกรรมด้านการเงิน (innovation) และสอดคล้องกับการพัฒนาด้านการออกและเสนอขาย SLB ในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ และคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสม
ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้
(1) ปรับปรุงให้ SLB สามารถกำหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการให้ผลตอบแทนทางการเงิน (financial return) โดยอ้างอิงกับผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย (KPI) ด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสาร หรือบริษัทในเครือเพิ่มเติม นอกเหนือจากการกำหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการปรับอัตราดอกเบี้ยและการดำเนินการตามภาระผูกพันของผู้ออกตราสาร เพื่อรองรับผลตอบแทนทางการเงินในรูปแบบอื่น
(2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย SLB ในรูปแบบที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (zero coupon bond)
(3) ปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ filing) และแบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (แบบ factsheet) ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักการตาม (1) และ (2)
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1106 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือทางอีเมล debt@sec.or.th จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2568