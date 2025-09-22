“แค๊ปสโตน” จ่อเซ็นเชน รร.ระดับโลกปั้น Peylaa Phuket

“แค๊ปสโตน แอสเสท” เผยเทรนด์อสังหาฯพรีเมียมปี68 นักลงทุนสนใจ Branded Residence ชี้แนวโน้ม ความนิยมพุ่งต่อเนื่องหลังพบพัฒนาการการอยู่อาศัยและการลงทุนในยุคที่ผู้บริโภคให้คุณค่ากับประสบการณ์การใช้ชีวิต มากกว่าแค่การครอบครองที่อยู่อาศัย พร้อมเตรียมจับมือผู้ให้บริการเรสซิเดนซ์แบรนด์ระดับโลกชั้น จับมือสร้าง Peylaa Phuket สู่ Full-Service Branded Residences เล็งเปิดตัวไตรมาส4
นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แค๊ปสโตน แอสเสท ผู้พัฒนาโครงการ Branded Residence ภายใต้ชื่อ Peylaa Phuket ในโลเคชั่นสุดร้อนแรงของภูเก็ตย่านบางเทา โดยอิงข้อมูลจาก Global Branded Residences เผยถึงแนวโน้มของที่พักแนว Branded Residence ทั่วโลกว่าเติบโตกว่าร้อยละ 155 ในรอบ 5 ปี 2562-2568 และคาดการณ์ว่าตัวเลขจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกถึงร้อยละ 208 ในรอบปี 2568-2574 โครงการส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีความโดดเด่นด้านท่องเที่ยวและศูนย์กลางธุรกิจ เช่น ดูไบ ไมอามี นิวยอร์ค ลอนดอน เซาเปาลู รวมถึงภูเก็ต และกรุงเทพฯ โดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้เช่ามีทั้งนักลงทุนต่างชาติ Digital Nomad และผู้ย้ายถิ่นหรือ Re-locator รวมทั้งนักธุรกิจที่ต้องการไลฟ์สไตล์ระดับโลก
เริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบและก่อสร้าง ที่ยึดมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพระดับสากล ไม่ได้หยุดเพียงการผ่านเกณฑ์มาตรฐานของไทย แต่ได้รับการยกระดับให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสากลอย่างแท้จริง การบริหารจัดการโครงการอยู่ภายใต้การดูแลของ แบรนด์โรงแรมระดับโลก ที่มอบบริการเหนือกว่าคอนโดทั่วไป พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและมาตรฐานการบริการที่สม่ำเสมอ หลังการขายยังมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะดำเนินไปตาม Brand Standard ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว
นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แค๊ปสโตน แอสเสท ผู้พัฒนาโครงการBranded Residence ภายใต้ชื่อ Peylaa Phuket ในโลเคชั่นสุดร้อนแรงของภูเก็ตย่านบางเทา โดยอิงข้อมูลจาก Global Branded Residences เผยถึงแนวโน้มของที่พักแนวBranded Residence ทั่วโลกว่าเติบโตกว่าร้อยละ155 ในรอบ 5 ปี 2562-2568 และคาดการณ์ว่าตัวเลขจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอีกถึงร้อยละ 208 ในรอบปี 2568-2574โครงการส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีความโดดเด่นด้านท่องเที่ยวและศูนย์กลางธุรกิจ เช่น ดูไบ ไมอามี นิวยอร์ค ลอนดอน เซาเปาลู รวมถึงภูเก็ต และกรุงเทพฯ
โดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้เช่ามีทั้งนักลงทุนต่างชาติDigital Nomad และผู้ย้ายถิ่นหรือRe-locator รวมทั้งนักธุรกิจที่ต้องการไลฟ์สไตล์ระดับโลก เริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบและก่อสร้าง ที่ยึดมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพระดับสากล ไม่ได้หยุดเพียงการผ่านเกณฑ์มาตรฐานของไทยแต่ได้รับการยกระดับให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสากลอย่างแท้จริงการบริหารจัดการโครงการอยู่ภายใต้การดูแลของแบรนด์โรงแรมระดับโลก ที่มอบบริการเหนือกว่าคอนโดทั่วไป พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและมาตรฐานการบริการที่สม่ำเสมอ หลังการขายยังมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะดำเนินไปตาม Brand Standard ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว
ความแตกต่างนี้ทำให้ผู้พักอาศัยและนักลงทุนมั่นใจได้ว่าแบรนด์จะช่วยเพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือโครงการ Branded Residence มักมี ราคาขายต่อ (resalevalue) และ อัตราค่าเช่า สูงกว่าโครงการทั่วไปถึง 30–40% นอกจากนี้ งานดีไซน์ สถาปัตยกรรม และการเลือกใช้วัสดุยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแบรนด์ ทำให้คุณภาพโดยรวมเหนือกว่าตลาดทั่วไป ทั้งในแง่ความสวยงาม ความทนทาน และมาตรฐานระดับโลก นายฐิติวัฒน์กล่าว
ผู้บริหารแค๊ปสโตน แอสเสท ผู้มีประสบการณ์กว่ายี่สิบปีในวงการโรงแรมหรูและอสังหาริมทรัพย์เปิดมุมมองต่อภูเก็ตในช่วงก่อนและหลังเกิดโควิด-19 ว่าก่อนเกิดโรคระบาดนั้น ภูเก็ตมีความเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวหรือ Resort Destination แข่งกับบาหลี แต่หลังจากโควิด-19 แล้วนั้น ภูเก็ตเริ่มกลายเป็นที่หมายตาของRe-locator มากยิ่งขึ้นกว่าเป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น
“ปัจจุบันภูเก็ตไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวริมทะเลอีกต่อไปแต่กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการอยู่อาศัยและการลงทุนที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีผู้เดินทางเข้ามาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงกลุ่มที่ต้องการย้ายถิ่นฐานอย่างถาวรกลุ่มผู้มาเยือนมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งนักธุรกิจที่เลือกภูเก็ตเป็นฐานปฏิบัติงานระยะยาวผู้ประกอบการดิจิทัลที่ทำงานจากระยะไกล (digital nomads)และ relocatorsที่มองหาคุณภาพชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตภูเก็ตจึงกลายเป็น “บ้านหลังที่สอง”สำหรับหลายคนการขยายตัวของตลาดในภูเก็ตสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มผู้พักอาศัยระยะยาวเช่นการลงทุนจากภาครัฐในโครงการคมนาคมและสาธารณูปโภคการเพิ่มขึ้นของโรงเรียนนานาชาติที่รองรับครอบครัวชาวต่างชาติศูนย์สุขภาพและเวลเนสที่ทันสมัยสถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรมกลางแจ้งร้านอาหารนานาชาติที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การเติบโตนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาคโรงแรมหรือการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์การศึกษาสุขภาพและบริการต่างๆที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างครบวงจรภูเก็ตจึงไม่ใช่แค่ “จุดหมายปลายทาง”แต่กำลังกลายเป็น “จุดเริ่มต้น”ของการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างการพักผ่อนการทำงานและการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” นายฐิติวัฒน์กล่าว
นายฐิติวัฒน์ กล่าวถึงภาพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตว่ามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น การซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญกับชุมชนแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าเรื่องของการอยู่ติดชายหาด “ภูเก็ตในปัจจุบันพัฒนาขึ้นเป็นเมืองแบบCoastal City คือลูกค้ามองหาที่พักที่อยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล เวลเนส แหล่งสันทนาการ เพราะส่วนหนึ่งไม่ใช่นักท่องเที่ยวแต่เป็นRe-locator หรือผู้ต้องการย้ายถิ่นฐานซึ่งมีทั้งยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา โครงการBranded Residence ในไทยเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพฯและภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวระดับบนมีนักลงทุนจากนานาชาติทั้งเอเชีย ยุโรปและตะวันออกกลาง สนใจเข้ามาซื้อเป็นบ้านหลังที่สองหรือเพื่อปล่อยเช่า ส่งผลให้ไทยกำลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านตลาดBranded Residence ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
สำหรับโครงการ Peylaa Phuket ซึ่งเป็นโครงการBranded Residence ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของแค๊ปสโตน แอสเสท นั้น นายฐิติวัฒน์เปิดเผยว่าปัจจุบันอยู่ในช่วงการตกลงรายละเอียดกับแบรนด์ระดับโลกคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ในต้นไตรมาสที่4 ของปีนี้ “Peylaaคือการผสมผสานประสบการณ์โรงแรมระดับโลกเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างลงตัวมอบความสะดวกสบายเต็มรูปแบบสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมาตรฐานความปลอดภัยเหนือกว่าและศักยภาพการลงทุนที่โดดเด่น"
Branded Residenceไม่ได้ให้เพียงที่อยู่อาศัยแต่ยกระดับสู่การเป็นเจ้าของประสบการณ์และบริการที่แตกต่างด้วยการสนับสนุนจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญสร้างความมั่นใจในคุณภาพและมูลค่าในระยะยาว
